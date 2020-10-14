Итальянский подросток может стать первым святым из поколения миллениалов

"В эти выходные в Ассизи изображения Карло Акутиса на каждом шагу".

По данным Catholic News Agency, Карло получил право стать Блаженным после того, как Ватикан постановил, что он чудом спас жизнь мальчика. Церковь утверждает, что в 2013 году Карло удалось вылечить бразильского мальчика от редкого заболевания поджелудочной железы.

Во время обряда беатификации кардинал Валлини, папский легат от Базилики Святого Франциска, заявил, что Карло послужил хорошим примером того, как молодые люди могут использовать технологии для распространения слова Евангелия. Кардинал также сказал следующие слова:

«Церковь радуется, ибо в этом очень юном Блаженном исполняются слова Господа: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И Карло «пошел» и принес плод святости, показав, что это цель, которую может достичь любой, а не нечто абстрактное, предназначенное лишь для избранных. Он был обычным мальчиком, простым, спонтанным, приятным … он любил природу и животных, играл в футбол, у него было много друзей среди ровесников, его привлекали современные методы коммуникации, он увлекался информатикой и, будучи самоучкой, он создавал сайты, чтобы нести Евангелие, делиться ценностями и красотой».