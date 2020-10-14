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Итальянский подросток может стать первым святым из поколения миллениалов

Итальянский подросток может стать первым святым из поколения миллениалов (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ватикан   новости   религия и вера   
376
3

Карло Акутис, который в 2006 году скончался от лейкемии в возрасте 15 лет, может стать первым миллениалом, возведенным в ранг святых. Подростка уже причислили к Блаженным, но для звания святого ему пока не хватает еще одного чуда.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ватикан   новости   религия и вера   
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2k
Master Bo 2 часа назад
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Показать 1 ответ
190
Человек в железной маске Полчаса назад
Карло Акутис, который в 2006 году скончался от лейкемии в возрасте 15 лет.
© Fishki.net

Год за три?
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3k
Sanar Час назад
"Он был обычным мальчиком, простым, спонтанным, приятным …"
Третье чудо у кардинала встал, всё святой теперь. А вы ещё на РПЦ гоните)) этим ещё до католиков далеко.
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49k
pynh 2 часа назад
Так вот как выглядит любимая жена папы
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