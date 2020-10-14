Итальянский подросток может стать первым святым из поколения миллениалов

Карло Акутис, который в 2006 году скончался от лейкемии в возрасте 15 лет, может стать первым миллениалом, возведенным в ранг святых. Подростка уже причислили к Блаженным, но для звания святого ему пока не хватает еще одного чуда.
Карло, которого прозвали «святым покровителем интернета», распространял свою веру, документируя в интернете потенциальные чудеса и помогая католическим организациям в управлении сайтами.
В субботу, 10 октября, в базилике Святого Франциска в итальянском городе Ассизи прошел обряд беатификации Карло, что является последним этапом, предваряющим причисление человека к лику святых. Карло теперь считается самым молодым Блаженным нашего времени.
Images of Carlo Acutis are everywhere you turn in Assisi this weekend 🙏👨🏻💻🎮 pic.twitter.com/fTB91fJrtj— Courtney Mares (@catholicourtney) October 9, 2020
"В эти выходные в Ассизи изображения Карло Акутиса на каждом шагу".
По данным Catholic News Agency, Карло получил право стать Блаженным после того, как Ватикан постановил, что он чудом спас жизнь мальчика. Церковь утверждает, что в 2013 году Карло удалось вылечить бразильского мальчика от редкого заболевания поджелудочной железы.
Во время обряда беатификации кардинал Валлини, папский легат от Базилики Святого Франциска, заявил, что Карло послужил хорошим примером того, как молодые люди могут использовать технологии для распространения слова Евангелия. Кардинал также сказал следующие слова:
«Церковь радуется, ибо в этом очень юном Блаженном исполняются слова Господа: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И Карло «пошел» и принес плод святости, показав, что это цель, которую может достичь любой, а не нечто абстрактное, предназначенное лишь для избранных. Он был обычным мальчиком, простым, спонтанным, приятным … он любил природу и животных, играл в футбол, у него было много друзей среди ровесников, его привлекали современные методы коммуникации, он увлекался информатикой и, будучи самоучкой, он создавал сайты, чтобы нести Евангелие, делиться ценностями и красотой».
Prayer vigil in Assisi on the eve of Carlo Acutis’ beatification. 🙏 😇— Courtney Mares (@catholicourtney) October 9, 2020
People gathered outside of the Basilica of St. Mary of the Angels while priests heard confessions inside.
“Let’s prepare our hearts for tomorrow’s celebration,” Bishop Paolo Martinelli said. pic.twitter.com/VIOkM95YCU
"Всенощное бдение в Ассизи накануне беатификации Карло Акутиса.
Люди собрались у базилики Святой Марии Ангелов, внутри которой священники выслушивали исповеди.
«Давайте подготовим наши сердца к завтрашнему празднованию», — сказал епископ Паоло Мартинелли".
Во время мессы реликвию, сердце Карло, поместили возле алтаря, а Папа Франциск провозгласил в апостольском письме, что каждый год в годовщину смерти подростка, 12 октября, будет проводиться праздник в его честь.
Около 3000 человек собралось в Ассизи, чтобы посмотреть мессу, а многие паломники надели маски и вышли на площади, где ее транслировали на больших экранах.
Чтобы причислить Карло к рангу святых, Ватикану нужно подтвердить, что он совершил еще одно чудо. Однако известны случаи, когда Папа Франциск пренебрегал этим требованием.
Карло родился в семье итальянцев в Лондоне в мае 1991 года. Большую часть своей жизни он провел в Милане. Известно, что он занимался благотворительностью, помогал малообеспеченным и работал волонтером в столовой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Год за три?
Третье чудо у кардинала встал, всё святой теперь. А вы ещё на РПЦ гоните)) этим ещё до католиков далеко.