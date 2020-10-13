Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

Астрономы зафиксировали вспышку света, которую излучала звезда, падая в сверхмассивную черную дыру — перед этим звезду разорвало на части в результате процесса, который называется «спагеттификация». Ученые воспроизвели редкое событие в художественном ролике, завораживающем своей красотой.
Подобно тому, как Луна деформирует земные океаны, создавая приливы, масса черных дыр способна деформировать звезды до такой степени, что материя расщепляется на нити. Затем эти нити притягиваются к горизонту событий черной дыры, которая поглощает их, и в результате образуется яркая вспышка.
Эта самая близкая к нам подобная вспышка в истории — она возникла всего в 215 миллионах световых лет от Земли. Британские исследователи вовремя заметили вспышку, и успели застать весь процесс разрушения целиком.
На протяжении шести месяцев вспышка, получившая название «AT2019qiz», становилась ярче, поскольку все больше материи подвергалось разрыву под действием мощнейших гравитационных сил, а потом исчезла.
Наблюдение этого так называемого «приливного разрыва» поможет экспертам лучше понять сверхмассивные черные дыры, и их влияние на окружающую материю.
«Сама идея черной дыры, которая «втягивает» ближайшую звезду, звучит как плод научной фантастики. Однако именно это и происходит во время приливного разрыва», — сказал один из авторов исследования (https://academic.oup.com/mnras/article/499/1/482/5920142), астроном Мэтт Николл из Университета Бирмингема.
«Мы смогли тщательно изучить, что происходит, когда такое чудовище поглощает звезду», — объяснил он.
Исследователи использовали наблюдения, сделанные с помощью обсерваторий Very Large Telescope и New Technology Telescope в Чили, а также глобальной сети телескопов Las Cumbres Observatory и орбитальной обсерватории NASA Swift.
Ученые объяснили, чем так уникально событие: приливные разрывы происходят редко, и обычно их трудно изучить, поскольку процесс разрушения звезды образует завесу из пыли и осколков, которая заслоняет черную дыру.
«Когда черная дыра пожирает звезду, она может с мощной силой выбросить наружу материал, который закрывает нам обзор», — пояснила соавтор исследования Саманта Оутс из Университета Бирмингема. — «Это происходит потому, что энергия, которая выделяется в результате поглощения звезды черной дырой, выталкивает обломки звезды наружу».
«Наблюдения показали, что звезда обладала примерно той же массой, что и наше Солнце, и примерно половину этой массы она потеряла под воздействием черной дыры, которая превосходит ее массой более чем в миллион раз», — добавил доктор Николл.
«Поскольку мы рано обнаружили вспышку, мы буквально наблюдали, как поднимается завеса из пыли и мусора, когда черная дыра выбросила мощный поток материала», — пояснила соавтор статьи и астрофизик Кейт Александер из Северно-Западного университета штата Иллинойс.
Материал, добавила она, достиг скорости 10 000 километров в секунду.
«Этот редкий вид «закулисья» предоставил первую возможность точно определить происхождение материала, который прежде загораживал вид, и проследить в реальном времени, как он окутывает черную дыру».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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