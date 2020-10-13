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Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 17:58
Сообщество : Космос
Метки: звезда   космос   новости   черная дыра   
547
3

Астрономы зафиксировали вспышку света, которую излучала звезда, падая в сверхмассивную черную дыру — перед этим звезду разорвало на части в результате процесса, который называется «спагеттификация». Ученые воспроизвели редкое событие в художественном ролике, завораживающем своей красотой.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезда   космос   новости   черная дыра   
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Алекс Полчаса назад
Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду
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6k
Кенвуд 7 минут назад
Где ролик художественный
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Kariya 40 минут назад
А квазар круче
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Voland Kariya 12 минут назад
агась, если йопнет - так йопнет!
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6k
Natrogrii 45 минут назад
Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду
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