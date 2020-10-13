Смерть в результате «спагеттификации»: ученые показали, как черная дыра поглощает звезду

Подобно тому, как Луна деформирует земные океаны, создавая приливы, масса черных дыр способна деформировать звезды до такой степени, что материя расщепляется на нити. Затем эти нити притягиваются к горизонту событий черной дыры, которая поглощает их, и в результате образуется яркая вспышка.

Эта самая близкая к нам подобная вспышка в истории — она возникла всего в 215 миллионах световых лет от Земли. Британские исследователи вовремя заметили вспышку, и успели застать весь процесс разрушения целиком.

На протяжении шести месяцев вспышка, получившая название «AT2019qiz», становилась ярче, поскольку все больше материи подвергалось разрыву под действием мощнейших гравитационных сил, а потом исчезла.

Наблюдение этого так называемого «приливного разрыва» поможет экспертам лучше понять сверхмассивные черные дыры, и их влияние на окружающую материю.