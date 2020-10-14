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В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию

В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 12:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   болезнь   дети   неизлечимые заболевания   нидерланды   новости   право на смерть   эвтаназия   
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Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что правительство должно рассмотреть возможность проведения эвтаназии для неизлечимо больных детей младше 12 лет. Сейчас в Голландии действует право на эвтаназию, в том числе, для детей с 12 лет и старше, однако для этого необходимо согласие родителей несовершеннолетнего.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   болезнь   дети   неизлечимые заболевания   нидерланды   новости   право на смерть   эвтаназия   
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3  комментария
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SSD 2 часа назад
Дети и смерть - это очень не хорошая тема, точно для отличного настроения не подходит. Не надо на этот сайт такое...
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Сергей Полчаса назад
безусловно, гуманнее дать человеку ещё помучиться на обезболивающих,
растянуть его страдания на сколько возможно долго
дать спокойно умереть (в любом возрасте) это и есть милосердие
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