В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию

Министр здравоохранения заявил, что, если правительство разрешит эвтаназию для детей от 1 до 12 лет, необходимо будет обеспечить как четкие юридические гарантии для врачей, так и гарантию соблюдения прав детей. Данная мера, подчеркивает министр, будет действовать лишь в отношениинеизлечимо больных детей, чья скорая смерть неизбежна, и которые испытывают невыносимые страдания. Как заявил министр здравоохранения, вопрос будет в ближайшее время прорабатываться с привлечением медиков и юристов.

Голландские медики, судя по всему, считают этот подход оправданным. Как показал опрос, проведенный в университетских госпиталях Гронингена, Роттердама и Амстердама, большинство врачей считает возможным сократить страдания умирающего ребенка, если об этом просят его родители. При этом, как признаются медики, при ряде неизлечимых заболеваний они не в силах облегчить предсмертные мучения пациентов. Имено по результатам этого исследования вопрос о детской эвтаназии оказался на повестке дня.