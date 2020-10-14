В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что правительство должно рассмотреть возможность проведения эвтаназии для неизлечимо больных детей младше 12 лет. Сейчас в Голландии действует право на эвтаназию, в том числе, для детей с 12 лет и старше, однако для этого необходимо согласие родителей несовершеннолетнего.
Голландское правительство обсуждает возможность разрешить эвтаназию для детей до 12 лет, имеющих неизлечимые заболевания и испытывающих невыносимые страдания. Министр здравоохранения страны Хуго де Йонге поставил этот вопрос на заседании правительства. На сегодняшний день эвтаназия в Голландии разрешена для неизлечимо больных детей, начиная с 12 лет. При этом дети от 12 до 15 лет должны получить официальное разрешение родителей или опекунов, а 16-17-летние подростки вправе принимать такое решение сами, однако обязаны информировать онем родителей. В исключительных обстоятельствах врачи также имеют право прервать страдания детей до года. Эти обстоятельства, однако, строго ограничены законом. Разговор о детской эвтаназии в голландском правительстве начался с доклада экспертов, заявивших, что в некоторых случаях дети испытывают страдания из-за того, что врачи опасаются принимать меры из страха перед последствиями.
Министр здравоохранения заявил, что, если правительство разрешит эвтаназию для детей от 1 до 12 лет, необходимо будет обеспечить как четкие юридические гарантии для врачей, так и гарантию соблюдения прав детей. Данная мера, подчеркивает министр, будет действовать лишь в отношениинеизлечимо больных детей, чья скорая смерть неизбежна, и которые испытывают невыносимые страдания. Как заявил министр здравоохранения, вопрос будет в ближайшее время прорабатываться с привлечением медиков и юристов.
Голландские медики, судя по всему, считают этот подход оправданным. Как показал опрос, проведенный в университетских госпиталях Гронингена, Роттердама и Амстердама, большинство врачей считает возможным сократить страдания умирающего ребенка, если об этом просят его родители. При этом, как признаются медики, при ряде неизлечимых заболеваний они не в силах облегчить предсмертные мучения пациентов. Имено по результатам этого исследования вопрос о детской эвтаназии оказался на повестке дня.
Голландские медики, судя по всему, считают этот подход оправданным. Как показал опрос, проведенный в университетских госпиталях Гронингена, Роттердама и Амстердама, большинство врачей считает возможным сократить страдания умирающего ребенка, если об этом просят его родители. При этом, как признаются медики, при ряде неизлечимых заболеваний они не в силах облегчить предсмертные мучения пациентов. Имено по результатам этого исследования вопрос о детской эвтаназии оказался на повестке дня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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растянуть его страдания на сколько возможно долго
дать спокойно умереть (в любом возрасте) это и есть милосердие