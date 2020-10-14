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Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии

Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии (7 фото)

Автор:
14 октября 2020 10:13
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная Война   Курляндский котёл   военные операции   вторая мировая война   история   сражения Второй мировой   
1606
7

Война с Германией закончилась 8 мая, тогда как войска в Латвии продолжали воевать и после 23 мая 1945 года. Как так получилось... И почему котёл не был котлом.

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Метки: Великая Отечественная Война   Курляндский котёл   военные операции   вторая мировая война   история   сражения Второй мировой   
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7  комментариев
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957
Шурман Час назад
У штаба север я почти каждую ямку знаю . Свои все закопал . Тесть рассказывал что когда были пацанами и у кого то не было своего Вальтера или ТТ то он лох , говорит идем с отцом по грибы и это все почти по поверхности лежало . У меня история была звон отличный это под Тукумсом как раз у штаба , копаю звон просто шикарный и опа фугас в отличном сохране и взведенный я точку записал и позвонил в полицию сообщил они приняли вызов , прихожу через неделю как лежал так и лежит .
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957
Шурман Час назад
Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии
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28k
Юр21 20 минут назад
С курземским котлом так долго ковырялись оттого что самые боеспособные части Красной Армии воевали в Польше и Германии, а против этого эсэсовского сброда воевали войска второго эшелона, в основном только призванные и наскоро обученные. Техники толковой на этом направлении не было, вот оттого немцы тут и сидели, а не от героизма.
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