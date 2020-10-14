Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии

Советские войска предприняли шесть попыток ликвидации котла. Все шесть попыток не смогли прорвать оборону немецких войск, но линия фронта сдвинулась. Этому было сразу несколько причин. Небольшой участок суши легко оборонять, а сама местность мешала быстрому продвижению войск в этой части Латвии. Но и наступления не были бесполезными. Второе, третье и четвёртое наступления Красной армии помешали эвакуировать Курляндскую группировку войск.

Первая Курляндская битва была направлена на уничтожение немецких войск. После этой неудачи официальные отчеты руководства Красной армии игнорируют Курляндию, заявляя только, что советская цель состояла в том, чтобы помешать немцам бежать.

Немцы и латыши были уверены, что пощады им не будет и сражались подобно загнанному в угол зверю. В то же время вермахт осуществлял поддержку окружённой группировке войск через Балтийское море.