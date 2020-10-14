Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии

Война с Германией закончилась 8 мая, тогда как войска в Латвии продолжали воевать и после 23 мая 1945 года. Как так получилось... И почему котёл не был котлом.
В первой половине осени Красная амрия отрезала группы армий "Север" от группы армий "Центр" друг от друга. 4 советские армии к 15 октября заняли Ригу. 3 танковая армия Германии и Латышский легион оказались заперты в Западной части Латвии. Советские войска взяли в котёл огромную группировку вражеских войск, изолировав сухопутную связь с остальными войсками вермахта.
По оценкам историков в Курлянсдком котле оказалось от 450 000 до 500 000 солдат и офицеров вермахта.
Советские войска предприняли шесть попыток ликвидации котла. Все шесть попыток не смогли прорвать оборону немецких войск, но линия фронта сдвинулась. Этому было сразу несколько причин. Небольшой участок суши легко оборонять, а сама местность мешала быстрому продвижению войск в этой части Латвии. Но и наступления не были бесполезными. Второе, третье и четвёртое наступления Красной армии помешали эвакуировать Курляндскую группировку войск.
Первая Курляндская битва была направлена на уничтожение немецких войск. После этой неудачи официальные отчеты руководства Красной армии игнорируют Курляндию, заявляя только, что советская цель состояла в том, чтобы помешать немцам бежать.
Немцы и латыши были уверены, что пощады им не будет и сражались подобно загнанному в угол зверю. В то же время вермахт осуществлял поддержку окружённой группировке войск через Балтийское море.
На территории Курляндского котла действовали партизанские отряды. Уже 9 мая значительная часть офицеров Германии начала сдаваться. Некоторые высокопоставленные офицеры пытались скрыться вместе с беженцами. Пытался скрыться и Вальтер Крюгер, руководивший обороной Курляндской группировкой войск. Но его обнаружили советские солдаты. Крюгер застрелился.
Но при этом не все латыши поддерживали Германию. Фашисты, например расправились со всеми жителями села Злекас за то, что они оказали помощь советским войскам. Кстати, сейчас я собираю материал и пишу статью о латышах, воевавших против вермахта.
Но если основная часть немецких солдат и офицеров сдалась уже 8 мая, то довольно много боевых соединений не желало складывать оружие. Причины на это были у всех разные.
Курляндский котёл — это провал вермахта и успех Красной армии. Солдат и офицеров физически невозможно было эвакуировать в Германию. На это потребовалось бы большое число судов. В это время флот Германии оставлял желать лучшего.
9 мая 1945 года генерал Иван Баграмян принял капитуляцию немецких войск в поместье Эзере на юго-западе Латвии. Согласно российским записям, 146 000 немецких и латвийских военнослужащих были взяты в плен, в том числе 28 генералов и 5083 офицера.
Чтобы подавить сопротивление, части Красной армии проводили широкомасштабные кампании по вырубке лесов, сжигая участки леса, для уничтожения военных формирований противника.
Потери советских войск в боях в Курляндии с 16 февраля по 9 мая 1945 составили 30 500 убитыми и 130 000 ранеными. Вечная память красноармейцам.
Источник:
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