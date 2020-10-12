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Подземелья холодной войны: секретная база подводных лодок

Подземелья холодной войны: секретная база подводных лодок (10 фото)

Автор:
12 октября 2020 20:34
Метки: балаклава   интересно   флот   
1188
10

На свете осталось не так много мест, где простой гражданин, не военный, не историк и не инженер, может буквально собственной кожей ощутить масштабы гонки вооружений времен холодной войны, без подмены сухими цифрами статистики и бравадой газетных заголовков. Одно из этих мест — Балаклава.

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Метки: балаклава   интересно   флот   
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5  комментариев
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2k
Alex König 4 часа назад
Был там на экскурсии. ГЛОБАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ.
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Pioner76 3 часа назад
Даааа. Великая была Страна.
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951
Дмитрий Носов 3 часа назад
Живу в Балаклаве уже 30 лет, а в музее побывал с экскурсией года два назад первый раз благодаря гостям))
До этого "гуляли" по штольням только в школьные годы с фонариками.
С экскурсией интереснее :)
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3k
Ыукп 4 часа назад
Познавательно.
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395
Вадим Штепа 4 часа назад
Сама природа сделала городскую бухту идеальным укрытием для военного флота.

какая тупость. То и трында этому флоту -выйти из западни в открытое море не смогут
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