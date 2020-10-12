Подземелья холодной войны: секретная база подводных лодок

Один из самых известных документов холодной войны, получивших широкую огласку, — план операции «Дроп-шот», разработанный министерством обороны США в 1950-х годах, — предусматривал массированную ядерную атаку с последующей оккупацией территории Советского Союза. В течение месяца, начиная с 1 января 1957 года, предполагалось сбросить 300 пятидесятикилотонных ядерных бомб и 29 000 т обычных бомб на более чем сотню городов СССР, превратив одну шестую часть суши в гигантскую пылающую Хиросиму. Человечностью здесь и не пахнет. В эпицентре ядерного взрыва здания, скалы, камни, земля испаряются, исчезают с лица земли или плавятся и текут, как масло на раскаленной сковородке.

К счастью, холодной войне так и не суждено было перерасти в Третью мировую. И все же в данный момент, поеживаясь от холода и с уважительным волнением всматриваясь в полумрак 300-метрового подземного транспортного тоннеля, я с удовольствием смакую мысль: здесь и сейчас я мог бы встретить прямой ядерный удар мощностью в сотню килотонн (как пять Хиросим) и остаться невредимым. У меня над головой больше 100 м скальной породы, а за поворотами коридоров скрываются защитные ворота, каждая створка которых весит 10 т.

А еще под рукой топливное хранилище, арсенал с ядерными боевыми зарядами, судоремонтный завод и семь — девять подводных лодок, также надежно защищенных от поражающих факторов ядерного взрыва. Все это — секретный подземный комплекс Черноморского флота, благодаря которому живописный крымский городок Балаклава на полвека исчез с географических карт страны.