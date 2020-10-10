Бодипозитивом по стереотипам: Disney Publishing выпустит книгу о толстой Золушке

Синдирелла в ней предстанет дизайнером обуви, которая работает на свою мачеху - исполнительного продюсера любимого американского реалити-шоу Before Midnight. Синди трудится, не покладая рук, и внезапно для самой себя становится известной, когда принимает участие в показе мод. Конечно,крупная дама выделяется на фоне худосочных моделей - все приходят в восторг от смелой американки, которая тут же становится иконой бодипозитива. И все хорошо, вот только принц почему-то не стучится к ней в дверь с просьбой примерить туфельку. Но это же Америка - страна свободных и, главное, инициативных людей! А значит, если поблизости нет принцев, значит, нужно их найти самостоятельно!



Автор книги Джули Мерфи, вдохновляясь классическими сказками, напишет еще много подобных историй, в которых никто не узнает старых добрых героев. Лиха беда начало!