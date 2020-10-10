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Бодипозитивом по стереотипам: Disney Publishing выпустит книгу о толстой Золушке

Бодипозитивом по стереотипам: Disney Publishing выпустит книгу о толстой Золушке (3 фото)

Автор:
10 октября 2020 09:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Disney Publishing   бодипозитив   золушка   интересно   сказка на новый лад   толерантность   
410
3
В наш век удивить чем-нибудь оригинальным довольно сложно, но у американцев это получается. Теперь вот и Золушка станет "пышкой". Принца, похоже, тоже будет искать сама.

Источник:

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Метки: Disney Publishing   бодипозитив   золушка   интересно   сказка на новый лад   толерантность   
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8  комментариев
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63k
Вит Вит Полчаса назад
Ну уж нет,раз начали,пусть идут до конца.....Золушкой должен быть чёрный,толстый трансгендер...
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2k
stb22 11 минут назад
Ни капли не удивился, и даже немножко обрадовался. Пусть америкосы продолжают в том же духе. Эти тупицы не понимают, что так они разрушают свою страну.
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208
Nane First NameLast 15 минут назад
А почему принц стройный? Где пивное брюхо, перегар и щетина и майка-алкоголичка? Что за двойные стандарты??!
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21k
Е-Лена 17 минут назад
Бодипозитивом по стереотипам: Disney Publishing выпустит книгу о толстой Золушке
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
Ну уже было. Правда в реальности клуни бросил растолстевшую для съёмок жену
Ну уже было. Правда в реальности клуни бросил растолстевшую для съёмок жену
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Не зачот! Не раскрыта тема нигероа и трансгендеров
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