Бодипозитивом по стереотипам: Disney Publishing выпустит книгу о толстой Золушке

В наш век удивить чем-нибудь оригинальным довольно сложно, но у американцев это получается. Теперь вот и Золушка станет "пышкой". Принца, похоже, тоже будет искать сама.
Думали, что 2020 выдал все сюрпризы, на которые был способен? А вот и нет! В Disney Publishing замахнулись на новое прочтение старой доброй сказки - в будущем году представят историю о бодипозитивной Золушке. Эта книга станет первой из серии издательства о героях Disney в современных реалиях.
Синдирелла в ней предстанет дизайнером обуви, которая работает на свою мачеху - исполнительного продюсера любимого американского реалити-шоу Before Midnight. Синди трудится, не покладая рук, и внезапно для самой себя становится известной, когда принимает участие в показе мод. Конечно,крупная дама выделяется на фоне худосочных моделей - все приходят в восторг от смелой американки, которая тут же становится иконой бодипозитива. И все хорошо, вот только принц почему-то не стучится к ней в дверь с просьбой примерить туфельку. Но это же Америка - страна свободных и, главное, инициативных людей! А значит, если поблизости нет принцев, значит, нужно их найти самостоятельно!
Автор книги Джули Мерфи, вдохновляясь классическими сказками, напишет еще много подобных историй, в которых никто не узнает старых добрых героев. Лиха беда начало!
Автор книги Джули Мерфи, вдохновляясь классическими сказками, напишет еще много подобных историй, в которых никто не узнает старых добрых героев. Лиха беда начало!
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