Американец получил аттестат зрелости к своему столетию

Альберт Монтелла из Пенсильвании получил неожиданный подарок за несколько недель до своего сотого дня рождения. В торжественной обстановке ему вручили диплом об окончании средней школы!
Когда-то, в 1938 году, он не доучился - пришлось бросить школу и пойти работать. А затем началась Вторая мировая война и Монтелла отправился служить в военно-морской флот.
До того, чтобы закончить учебу и получить аттестат зрелости, за всю жизнь руки у него так и не дошли.
Он уважаемый человек - ветеран войны, отец, дед и прадед. По словам Альберта Монтеллы, он преждевременно бросил среднюю школу в 1938 году, чтобы поддерживать свою семью. "Он служил нашей стране, обществу, не прося ничего взамен. Пора бы уже наконец оказать ему хоть немного уважения", - сказала директор школы Rose Tree Media Элеонора Ди Марино-Линнен.
До того, чтобы закончить учебу и получить аттестат зрелости, за всю жизнь руки у него так и не дошли.
Он уважаемый человек - ветеран войны, отец, дед и прадед. По словам Альберта Монтеллы, он преждевременно бросил среднюю школу в 1938 году, чтобы поддерживать свою семью. "Он служил нашей стране, обществу, не прося ничего взамен. Пора бы уже наконец оказать ему хоть немного уважения", - сказала директор школы Rose Tree Media Элеонора Ди Марино-Линнен.
На церемонии присутствовали родственники, друзья и близкие - в том числе бригада пожарного депо Брукхейвена, где Роб Монтелла (внук Альберта) является начальником. Еще один внук, Дэйв, работает там же инженером. И еще один из правнуков служит там же. Настоящий семейный подряд!
"Это было трогательно и волнующе, - сказал Альберт после церемонии награждения. - Я не ожидал, что такое когда-нибудь со мной произойдет. Это было недостижимой мечтой".
"Это было трогательно и волнующе, - сказал Альберт после церемонии награждения. - Я не ожидал, что такое когда-нибудь со мной произойдет. Это было недостижимой мечтой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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