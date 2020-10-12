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Американец получил аттестат зрелости к своему столетию

Американец получил аттестат зрелости к своему столетию (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аттестат   ветеран войны   ветеран из США   диплом   жизнь в сша   исполнение желаний   отношение к гражданам   отношение к людям   
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Альберт Монтелла из Пенсильвании получил неожиданный подарок за несколько недель до своего сотого дня рождения. В торжественной обстановке ему вручили диплом об окончании средней школы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аттестат   ветеран войны   ветеран из США   диплом   жизнь в сша   исполнение желаний   отношение к гражданам   отношение к людям   
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6  комментариев
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441
Никита 4 часа назад
Ну что тут сказать: Учится никогда не поздно.
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Ligov 2 часа назад
"Лучше поздно, чем никогда"...)
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990k
Сергей 2 часа назад
Ну, наконец-то! К 100 годам СОЗРЕЛ!
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9k
кира 3 часа назад
Будущее дистанционного образования!
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918
Шурман 4 часа назад
Настырный дедуля :)
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