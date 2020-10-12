Американец получил аттестат зрелости к своему столетию

Когда-то, в 1938 году, он не доучился - пришлось бросить школу и пойти работать. А затем началась Вторая мировая война и Монтелла отправился служить в военно-морской флот.



До того, чтобы закончить учебу и получить аттестат зрелости, за всю жизнь руки у него так и не дошли.



Он уважаемый человек - ветеран войны, отец, дед и прадед. По словам Альберта Монтеллы, он преждевременно бросил среднюю школу в 1938 году, чтобы поддерживать свою семью. "Он служил нашей стране, обществу, не прося ничего взамен. Пора бы уже наконец оказать ему хоть немного уважения", - сказала директор школы Rose Tree Media Элеонора Ди Марино-Линнен.