Как выглядит пожарная команда, состоящая только из женщин

До 18 сентября они никогда не работали вместе. Этот день запомнится надолго: он очень воодушевил как самих сотрудниц пожарно-спасательной службы, так и всех, кто был рядом и наблюдал за происходящим.



"В тот день у нас в каждом звании была женщина, и это было круто, не буду врать, - говорит Кристина Краковски, лейтенант пожарной службы с почти 20-летним опытом. - У меня кружилась голова, как у маленькой девочки. И до сих пор. Это женская сила - мы поддерживаем друг друга и поднимаемся, поднимая других".



Краковски - мать-одиночка, у нее 21-летняя дочь и 12-летний сын. Ее дочь была одним из главных мотивов стремления к такой непростой карьере.