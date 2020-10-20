Как выглядит пожарная команда, состоящая только из женщин

Знакомьтесь: это американки, которые работают в пожарно-спасательной службе Палм-Бич Гарденс в Южной Флориде. Недавно они вошли в историю как первая полностью женская пожарная бригада - за 57 лет существования их департамента. Произошло это, можно сказать, случайно - просто графики работы в тот день совпали так, что на все ключевые позиции в эту смену вышли женщины.
До 18 сентября они никогда не работали вместе. Этот день запомнится надолго: он очень воодушевил как самих сотрудниц пожарно-спасательной службы, так и всех, кто был рядом и наблюдал за происходящим.
"В тот день у нас в каждом звании была женщина, и это было круто, не буду врать, - говорит Кристина Краковски, лейтенант пожарной службы с почти 20-летним опытом. - У меня кружилась голова, как у маленькой девочки. И до сих пор. Это женская сила - мы поддерживаем друг друга и поднимаемся, поднимая других".
Краковски - мать-одиночка, у нее 21-летняя дочь и 12-летний сын. Ее дочь была одним из главных мотивов стремления к такой непростой карьере.
"В тот день у нас в каждом звании была женщина, и это было круто, не буду врать, - говорит Кристина Краковски, лейтенант пожарной службы с почти 20-летним опытом. - У меня кружилась голова, как у маленькой девочки. И до сих пор. Это женская сила - мы поддерживаем друг друга и поднимаемся, поднимая других".
Краковски - мать-одиночка, у нее 21-летняя дочь и 12-летний сын. Ее дочь была одним из главных мотивов стремления к такой непростой карьере.
Слева направо: инженер-водитель Сэнди Ладевски, лейтенант и исполняющий обязанности капитана Моника Марзулло, пожарный врач Джули Дадли, лейтенант Кристина Краковски и пожарный медик Келси Кшивада
В день их смены женщины были удивлены восторженной реакцией людей, к которым они приезжали на вызовы. Кристина Краковски говорит, что поддержка была ошеломляющей. Ну, и без шуток со стороны некоторых коллег-мужчин тоже не обошлось.
Когда теперь им выпадет шанс снова поработать всем вместе - неизвестно. Но возможность такая есть, поскольку в их департаменте женщины составляют 11% от общего числа работников (по сравнению с 4% женщин-пожарных в целом по стране).
Когда теперь им выпадет шанс снова поработать всем вместе - неизвестно. Но возможность такая есть, поскольку в их департаменте женщины составляют 11% от общего числа работников (по сравнению с 4% женщин-пожарных в целом по стране).
Так что, вероятно, этим прекрасным дамам еще удастся поработать в одну смену и порадоваться такому стечению обстоятельств!
Пожарные в их службе работают по 24-часовым сменам, а затем два дня отдыхают. Во время работы они выезжают на такие происшествия, как пожары в зданиях, автомобильные аварии, неотложная медицинская помощь и травмы.
Пожарные в их службе работают по 24-часовым сменам, а затем два дня отдыхают. Во время работы они выезжают на такие происшествия, как пожары в зданиях, автомобильные аварии, неотложная медицинская помощь и травмы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: американки женщины жизнь в сша настоящие женщины пожарная бригада пожарная команда пожарная служба
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а людей таскать - теоретически могут все, обучение-то все проходили. а на практике - и пожарные-мужчины не всегда могут в одиночку. если у пациента вес 120кг, у одного пожарного никаких шансов нет его на плечи взять, если он не мастер спорта по штанге, конечно...