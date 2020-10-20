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Как выглядит пожарная команда, состоящая только из женщин

Как выглядит пожарная команда, состоящая только из женщин (3 фото)

Автор:
20 октября 2020 10:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: американки   женщины   жизнь в сша   настоящие женщины   пожарная бригада   пожарная команда   пожарная служба   
734
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Знакомьтесь: это американки, которые работают в пожарно-спасательной службе Палм-Бич Гарденс в Южной Флориде. Недавно они вошли в историю как первая полностью женская пожарная бригада - за 57 лет существования их департамента. Произошло это, можно сказать, случайно - просто графики работы в тот день совпали так, что на все ключевые позиции в эту смену вышли женщины.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: американки   женщины   жизнь в сша   настоящие женщины   пожарная бригада   пожарная команда   пожарная служба   
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13  комментариев
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32k
jonnyD 2 часа назад
Я даже фильм такой видел ...
Я даже фильм такой видел ...
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9k
Serg2001 45 минут назад
Я бы предпочел, чтобы на мой вызов в случае чего (т-т-т) все-таки приехали бы мужики...
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−16
кот 59 минут назад
а они пользуются противопожарными прокладками или как?) и не путают ли они пожарный шланг со шлангом негра?)
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21k
Dobry vojak Svejk кот 17 минут назад
Дурак ты
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33k
Андрей Бертон Час назад
Я ничего против женщин не имею, но я предпочту что бы если мне понадобится помощь, в команде были бы и мужчины. Уровень физической силы - разный.
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27k
winergy2012 Час назад
Странно что не разделись и не сфотографировались на календарь.Выручка от которого,пойдет на помошь жертвам пожаров.
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1k
Алексей 2 часа назад
А этот пожарный сможет в одиночку удержать пожарный рукав и направить его в нужную точку? А он сможет вынести из пожара любого из своих напарников?
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3k
schmubu Алексей 9 минут назад
ну, допустим, пожарный рукав и мужчины вдвоём или втроём держат.
а людей таскать - теоретически могут все, обучение-то все проходили. а на практике - и пожарные-мужчины не всегда могут в одиночку. если у пациента вес 120кг, у одного пожарного никаких шансов нет его на плечи взять, если он не мастер спорта по штанге, конечно...
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
где негритоски? ниггеры могут взбунтоваться если их будут спасать бледнолицые
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Батончик с маком 2 часа назад
Палм-Бич, видимо до сих пор не их район.
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7k
Otium7 Батончик с маком Час назад
Не бунтовать будут, а очковать!
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9k
alexis 3 часа назад
Ой, всё.
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11k
Объект реальности 3 часа назад
Где сиськи?
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