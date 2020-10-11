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Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре

Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре (9 фото)

Автор:
11 октября 2020 11:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Католическая церковь   бдсм   групповой секс   доминатрикс   жизнь в сша   луизиана   осквернение символов   священник   
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В американском штате Луизиана полиция арестовала мужчину и двух женщин за то, что они занимались сексом прямо на алтаре церкви. Мужчина оказался местным священником, а женщины - жрицами бдсм-любви по вызову.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Католическая церковь   бдсм   групповой секс   доминатрикс   жизнь в сша   луизиана   осквернение символов   священник   
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38  комментариев
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32k
jonnyD 2 часа назад
Опа , опа , церковная ограда , девки выипли попа , так ему и надо .
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16k
Марина 3 минуты назад
В кой то веки церковное действо принесло всем радость и удовольствие вместо привычных уныния и печали.
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6k
Артём 4 минуты назад
Неправильный какой-то католический священик. Трахает женщин, а не маленьких мальчиков.
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2k
Лео Рудакопски 7 минут назад
В хате бы лучше прибралась. Станатрикс, бляха.
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14k
КешаИванов 7 минут назад
А что не так-то? За что арестовали?
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826
Павел Коваленко 9 минут назад
Нормальные девахи!
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7k
Владимир 13 минут назад
У святоши видимо какие-то генетические отклонения, судя по фотографии.
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30k
Элек Мек Полчаса назад
Что не так,он из них бесов изгонял.
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1k
paranoik_ Полчаса назад
Классная чика
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761
Stranger2018 Полчаса назад
Хух... Хорошо хоть не с мужиками
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1k
Mellivora Полчаса назад
У бывшего священника явно ни одной извилины нет,судя по физиономии.
А почему их прибрали? Ну, трахал пастор баб на алтаре и что?
Это его пасторское дело и его место прописки, чего хочет то и делает. Не при прихожанах же.
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5k
Bhaal 43 минуты назад
Страшные какие-то
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2k
Слава Кокаинум 45 минут назад
А трахал бы как нормальный пастор мальчиков из хора отделался бы бубубу и скабрезными шуточками коллег
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4k
slesarnick 49 минут назад
Ссылку на видео можно? Друг спрашивает.
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6k
bum-bum 51 минуту назад
Хуле двери то не закрыли? Бдительный, сука, прохожий. Видимо не взяли в оргию.
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5k
zobr 51 минуту назад
Как же скучно я живу!
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85k
Дмитрий 53 минуты назад
Бес попутал - не прошёл испытание на выдержку перед жрицами любви .
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3k
Алексей Час назад
Какой ужас
Какой ужасПосмотреть
Какой ужас
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17k
SerGProS Час назад
"Экхм..И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь"

"Экхм..И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь"
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71k
Я Только спросить. Час назад
Ух ты ая яй... а в принципе что тут плохого?...
Ух ты ая яй... а в принципе что тут плохого?...
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Мужик двух баб выип. Ну ахереть теперь. Тушенкина, ты завидуешь?
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10k
geminisf Дмитрий Григорьев 51 минуту назад
Зато Ё.б.у.р.г цензурят
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хз Дмитрий Григорьев 43 минуты назад
It's a magic
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хз geminisf 43 минуты назад
[мат]
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хз geminisf 42 минуты назад
Точно цензурят, странно это как жопа есть, а слова нет.
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12k
хз Сталкер 40 минут назад
Я думаю оно бот с нейросетью или долго за границей прожило и некоторые идиоматические выражения у нее звучат старомодно, а построение слов не всегда соответствует разговорному стилю.
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