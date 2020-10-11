Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре

В американском штате Луизиана полиция арестовала мужчину и двух женщин за то, что они занимались сексом прямо на алтаре церкви. Мужчина оказался местным священником, а женщины - жрицами бдсм-любви по вызову.
Инцидент произошел 30 сентября в небольшом городке Перл-Ривер недалеко от Нового Орлеана, в церкви святых Петра и Павла. Главный герой этой драмы - 37-летний священник католической церкви Трэвис Кларк. Его секс-подруги - 41-летняя Минди Диксон и 23-летняя Мелисса Ченг.
Дело получило огласку благодаря бдительному прохожему - он увидел свет в церкви в неурочное время, заглянул внутрь и стал свидетелем "любви втроем", происходящей на церковном алтаре в окружении свечей и различных секс-атрибутов. Ошибиться было нельзя: полуголый священник, женщины в корсетах и на высоких каблуках, секс-игрушки повсюду... и вишенкой на торте - любовные утехи записывались на видео - видимо, для бдсм-сайта или продвижения услуг доминатрикс в соцсетях.
Троицу арестовали, обвинив в непристойном поведении. Им грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы.
Выяснилось, что старшая из дам - известная в определенных кругах доминатрикс и порноактриса из Сиэтла, которая называет себя Сатанатрикс (а на ее сайте говорится о Церкви Сатанатрикс). Она специально приехала в Новый Орлеан, договорившись еще с одной любительницей доминирования, чтобы "осквернить дом Божий". Женщины признались, что основной их целью было снять в церкви порноролик со священником.
Выяснилось, что старшая из дам - известная в определенных кругах доминатрикс и порноактриса из Сиэтла, которая называет себя Сатанатрикс (а на ее сайте говорится о Церкви Сатанатрикс). Она специально приехала в Новый Орлеан, договорившись еще с одной любительницей доминирования, чтобы "осквернить дом Божий". Женщины признались, что основной их целью было снять в церкви порноролик со священником.
Трэвис Кларк после ареста был отстранен от служения в церкви, на его место назначен новый пастор. Сообщается, что оскверненный алтарь сожгли, а новый алтарь будет освящен лично архиепископом Нового Орлеана.
А это та самая Сатанатрикс - Минди Диксон
Теперь придется обращать в свою веру полицейских. Кто знает, может быть они тоже станут прихожанами ее церкви?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Католическая церковь бдсм групповой секс доминатрикс жизнь в сша луизиана осквернение символов священник
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А почему их прибрали? Ну, трахал пастор баб на алтаре и что?
Это его пасторское дело и его место прописки, чего хочет то и делает. Не при прихожанах же.