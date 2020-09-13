Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов

Термин "тинейджер" был придуман в 1941 году, а несколько лет спустя в США уже появились и специальные журналы для подростков - вроде журнала Seventeen. Там публиковались материалы с прицелом именно на юную аудиторию, для школьниц и студенток.

0 Американские девочки-подростки того времени обожали Фрэнка Синатру, тусовались у автоматов с газировкой и могли всю ночь провести на танцплощадке, танцуя под джаз и свинг. Отдельного внимания заслуживает и подростковая мода 1940-х годов, отразившая этот новый, беззаботный взгляд на жизнь.

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