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Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов

Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов (31 фото)

Автор:
13 сентября 2020 12:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 40-е   девочки-подростки   девушки   жизнь в сша   мода 40-х   молодёжная одежда   подростки   тинейджеры   
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31
Термин "тинейджер" был придуман в 1941 году, а несколько лет спустя в США уже появились и специальные журналы для подростков - вроде журнала Seventeen. Там публиковались материалы с прицелом именно на юную аудиторию, для школьниц и студенток.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 40-е   девочки-подростки   девушки   жизнь в сша   мода 40-х   молодёжная одежда   подростки   тинейджеры   
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15  комментариев
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26k
a.fey 2 часа назад
Наверное, хорошее было время.
Ни одной негры.
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9k
Джон Уик 3 минуты назад
Тогда этот стиль одежды был достаточно вульгарен.
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24k
parallax 17 минут назад
Этим "тинейджерам" уже лет по тридцать.
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−102
Shiukaster 38 минут назад
а где лезби, а гре нигретоски? Оголтелый расистский пост!
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3
Атомный Крот 42 минуты назад
Блин, ну девицы реально страшные.
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98
Леший 57 минут назад
Это одни и те же, или американцы все на одно лицо?
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25k
Ashabad Час назад
Американский сайт фишки разносит американскую пропаганду. Вот прямо сейчас на главной странице противопоставляются две антогонистические картинки:
- Такие миленькие благостные фотки из США 40-50-хх годов
- Такая ужасная реальность СССР 80-90-хх
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86k
сапер Водичка Час назад
О-О-О-О-О-О-О-О-Опаньки !

Девченки знали толк в развлечениях !
О-О-О-О-О-О-О-О-Опаньки ! Девченки знали толк в развлечениях !
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4k
Александр сапер Водичка 58 минут назад
Это лимонад.
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6k
ТимТим2033 Александр 52 минуты назад
Это истинная Кока-Кола без заменителей )
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2k
Евгений Час назад
Че то все страшненькие какие то
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493
Денис Таратонов Час назад
Почти у всех такие округлые лица. Я даже понять не мог, разные это люди или одни и те же
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26k
Slonyash 2 часа назад
И ни одной негритянки чот!
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я аж вздрогнул!
Я аж вздрогнул!
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4k
Александр Свирепый Бамбр 57 минут назад
Как говорится, страшнее пистолета.
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