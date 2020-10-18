Портреты участников танцевальных марафонов в США, 1930-е годы

Если вы смотрели фильм Сидни Поллака "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", то сразу поймете, о чем идет речь. В годы Великой депрессии большое распространение в США получили танцевальные марафоны (walkathons) - своеобразные соревнования на выносливость. Пары танцевали почти без перерыва сотни часов - месяц или два месяца подряд. Им очень нужны были призовые деньги.
Предлагаем полистать старый фотоальбом, в котором представлены портреты танцоров, участвовавших в таких марафонах в Массачусетсе в 1933/34 году.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов
- Любители йоги: 16 ретро-снимков из журнала LIFE
- Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя
- Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре
- Когда понимаешь, что твои родители были в сто раз круче тебя
Метки: Танцевальный марафон Танцы до упаду. архивные фото великая депрессия жизнь в сша старые фото танцоры фотоальбом
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...