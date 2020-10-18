FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5084 поста • 621 подписчик подписаться
Новое > Сообщество ФотоМир 
Портреты участников танцевальных марафонов в США, 1930-е годы

Портреты участников танцевальных марафонов в США, 1930-е годы (24 фото)

Автор:
18 октября 2020 14:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Танцевальный марафон   Танцы до упаду.   архивные фото   великая депрессия   жизнь в сша   старые фото   танцоры   фотоальбом   
684
24
Если вы смотрели фильм Сидни Поллака "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", то сразу поймете, о чем идет речь. В годы Великой депрессии большое распространение в США получили танцевальные марафоны (walkathons) - своеобразные соревнования на выносливость. Пары танцевали почти без перерыва сотни часов - месяц или два месяца подряд. Им очень нужны были призовые деньги.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Танцевальный марафон   Танцы до упаду.   архивные фото   великая депрессия   жизнь в сша   старые фото   танцоры   фотоальбом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
196
Oleg 2 часа назад
Благодарю за пост.В детстве смотрел замечательную,но трагическую ленту "Загнанных лошадей пристреливают".Картина произвела сильное впечатление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре Католический священник арестован за оргию с двумя доминатрикс на церковном алтаре Когда понимаешь, что твои родители были в сто раз круче тебя Когда понимаешь, что твои родители были в сто раз круче тебя Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя Любители йоги: 16 ретро-снимков из журнала LIFE Любители йоги: 16 ретро-снимков из журнала LIFE
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

448770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе
11
306
О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
5
66
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как стать бойцом UFC? Карьера профессионального бойца и путь к ней
0
2
Как стать бойцом UFC? Карьера профессионального бойца и путь к ней
Жители Гадрута успели оставить свои дома до того, как первый азербайджанский солдат вошёл в город
0
22
Жители Гадрута успели оставить свои дома до того, как первый азербайджанский солдат...
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео)
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#еда#девушки#сделай сам#настроение#путешествия#короткопост#знаменитости
#факты#животные#россия#кино#картинки#сша#позитив#своими руками#актеры#комментарии
#история#прикол#СССР#природа#коты#gif#полезно#прикольные#город#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться