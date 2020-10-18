Портреты участников танцевальных марафонов в США, 1930-е годы

Если вы смотрели фильм Сидни Поллака "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", то сразу поймете, о чем идет речь. В годы Великой депрессии большое распространение в США получили танцевальные марафоны (walkathons) - своеобразные соревнования на выносливость. Пары танцевали почти без перерыва сотни часов - месяц или два месяца подряд. Им очень нужны были призовые деньги.

0 Предлагаем полистать старый фотоальбом, в котором представлены портреты танцоров, участвовавших в таких марафонах в Массачусетсе в 1933/34 году.

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