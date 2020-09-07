Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока

"Я считаю, что они (администрация школы) перешли допустимую грань, - говорит Дэни Эллиотт. - Это чересчур суровое наказание, особенно вызов к нам домой полиции. Они травмировали всю нашу семью. И это потенциально может повлиять на его будущее... посмотрите на все, что сегодня происходит в мире. Не дай бог что-нибудь случится с моим сыном в будущем, и кто-то решит, что он не заслуживает правосудия. Я знаю, что это звучит экстремально... но для нас это вполне допустимая реальность".



"Мне никогда не приходило в голову, что игрушечное оружие можно расценивать как угрозу", - добавляет она.