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Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока

Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока (6 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: жизнь в сша   и такое бывает   игрушечный   конфликт   пистолет   подросток   родители и дети   
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Семиклассника из Колорадо (США) отстранили от занятий из-за того, что во время дистанционного урока он размахивал перед экраном компьютера игрушечным пистолетом. А еще педагоги сочли необходимым отправить домой к школьнику наряд полиции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь в сша   и такое бывает   игрушечный   конфликт   пистолет   подросток   родители и дети   
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7  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 43 минуты назад
Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока
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5k
Дельфин Красивый 7 минут назад
черномазое отродье. пока всех негров в Африку не вышлют, спокойствия не будет. латиносы с азиатами поспокойнее себя ведут
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16k
SerGProS 24 минуты назад
Вот и у меня синдром дефицита внимания
Вот и у меня синдром дефицита внимания
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1k
ых Полчаса назад
Лет через пять, он помашет пистолетом(возможно не игрушечным)на улице, перед копами. И будет новая волна блм.
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4k
Pashuta 36 минут назад
Ну это норм, маленький тупой ниггер с детства привыкает стволом махать во все стороны.....
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7k
Александр 48 минут назад
Страна перепуганных идиотов.
Интересно, копы к нему приехали толпой на броневиках и вертолётах, квартал оцепили?
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1k
Vladimir Taranovich Александр 42 минуты назад
авианосная ударная группа была наготове
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