Полиция пришла к подростку, который размахивал игрушечным пистолетом во время дистанционного урока

Семиклассника из Колорадо (США) отстранили от занятий из-за того, что во время дистанционного урока он размахивал перед экраном компьютера игрушечным пистолетом. А еще педагоги сочли необходимым отправить домой к школьнику наряд полиции.
Инцидент произошел 27 августа во время онлайн-занятия по рисованию. 12-летний Исайя Эллиотт взял игрушечный пистолет и начал его всем демонстрировать. На этом урок для него был окончен. Учитель сообщил о том, что произошло, школьной администрации, а та сочла нужным вызвать полицию.
Полицейские пришли в дом Исайи, чтобы выяснить обстановку и провести беседу. Мать мальчика, Дэни Эллиотт, говорит, что это нанесло ее ребенку серьезную психическую травму. Он был напуган и не понимал, чем он так сильно провинился. Родители очень недовольны реакцией педагогов на детскую шалость и собираются перевести своего сына в другую школу.
Дэни Эллиотт рассказала, что сначала получила письмо от учителя рисования, в котором было сказано, что Исайя очень отвлекся во время занятия и устроил "очень серьезную проблему с размахиванием игрушечным пистолетом". Затем ей позвонила заместитель директора школы и сообщила, что к ним домой придут люди из полиции, занимающиеся проверкой здоровья и благополучия подростков.
По словам отца семейства, Кертиса Эллиотта, его сын "плакал, когда пришли копы". "Он был напуган. Мы все были напуганы. Я в буквальном смысле испытывал страх за его жизнь", - говорит Кертис. Полицейские сообщили Исайе, что если он будет продолжать так себя вести, ему могут предъявить "уголовное обвинение за вмешательство в дела сотрудников, преподавателей или учащихся учебного заведения".
Родители мальчика утверждают, что у него подтвержденный синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и из-за этого некоторые проблемы с обучаемостью.
"Я считаю, что они (администрация школы) перешли допустимую грань, - говорит Дэни Эллиотт. - Это чересчур суровое наказание, особенно вызов к нам домой полиции. Они травмировали всю нашу семью. И это потенциально может повлиять на его будущее... посмотрите на все, что сегодня происходит в мире. Не дай бог что-нибудь случится с моим сыном в будущем, и кто-то решит, что он не заслуживает правосудия. Я знаю, что это звучит экстремально... но для нас это вполне допустимая реальность".
"Мне никогда не приходило в голову, что игрушечное оружие можно расценивать как угрозу", - добавляет она.
"Мне никогда не приходило в голову, что игрушечное оружие можно расценивать как угрозу", - добавляет она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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