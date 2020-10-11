«Искусство, спорт, война и тюрьма»: бурная жизнь сибирского богатыря Алексея Ванина

В послевоенные годы в их городок приехал мастер спорта Василий Иванович Анисимов и организовал спортивную секцию. Алексей всегда занимался спортом, особенно любил плавание, и, придя в секцию, увлекся классической борьбой.

В профессиональный спорт приходят обычно еще в детском возрасте, Ванин начал по-настоящему занимается в двадцать лет. Он сразу стал показывать хорошие результаты в полутяжелом весе. Сначала стал чемпионом города, затем области и, выйдя на всесоюзный уровень, завоевал две серебряные и две бронзовые медали чемпионата СССР.