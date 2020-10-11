«Искусство, спорт, война и тюрьма»: бурная жизнь сибирского богатыря Алексея Ванина

Целостным и многогранным человеком был Алексей Захарович Ванин, жизнь он прожил непростую и характером обладал сложным. Но именно благодаря тяжелому жизненному опыту и не менее тяжелому характеру, этот могучий человек развил в себе множество неординарных талантов.
Актёр и спортсмен Алексей Ванин родился на Алтае, мужчины в роду Ваниных отличались большой физической силой и до революции жили зажиточно.
С советской властью семья не ладила, отец Алексея переехал с родными в небольшой городок Киселёвск в Кемеровской области, дабы избежать насильственного переселения, брата его, дядю актера репрессировали, а третий брат, чтобы избежать репрессий до конца жизни прикидывался слабоумным. Хотя дети репрессированного Ивана Михайловича смогли выйти в люди, сын стал военным дочь директором школы.
Несмотря на все разногласия своей семьи с советской властью, когда грянула самая страшная война в истории человечества, совсем еще юный Алексей пошёл добровольцем в Сталинскую Сибирскую добровольческую дивизию. Для того что бы попасть на фронт парень обманул военкома и приписал себе лишний год. Свой боевой путь Алексей прошел достойно, был трижды ранен, воевал сначала снайпером затем разведчиком.
В послевоенные годы в их городок приехал мастер спорта Василий Иванович Анисимов и организовал спортивную секцию. Алексей всегда занимался спортом, особенно любил плавание, и, придя в секцию, увлекся классической борьбой.
В профессиональный спорт приходят обычно еще в детском возрасте, Ванин начал по-настоящему занимается в двадцать лет. Он сразу стал показывать хорошие результаты в полутяжелом весе. Сначала стал чемпионом города, затем области и, выйдя на всесоюзный уровень, завоевал две серебряные и две бронзовые медали чемпионата СССР.
Стремясь к повышению спортивного результата, Алексей переехал в Москву, где было больше возможностей для развития своего потенциала. Поначалу приходилось ночевать в спортзале, потом устроился в небольшой комнатушке общежития и перевез из Сибири жену с дочкой.
В столице Ванин отучился в институте физкультуры, и посещал занятия живописью, суровый сибиряк с детства увлекался рисованием, рисовал сначала карандашом, потом овладел красками. Обладавший тягой к творчеству фактурный борец был отобран из 33 кандидатов на главную роль в спортивную драму «Чемпион мира» (1954). Так этот масштабный человек открыл новую грань своих талантов.
Став известным и востребованным актером он продолжал выступать как борец на самом высоком уровне. После завершения спортивной карьеры Ванин работал детским тренером. Роли Алексею как правило, доставались второстепенные, и это его совершенно не расстраивало, так как он мог совмещать кино со спортом.
Одну из самых своих запоминающихся эпизодических ролей актер сыграл в изумительной комедии «Джентльмены удачи» (1971). Эта была роль завязавшего с криминалом решительного мужика, который сбросил с лестницы пришедшего в облике Доцента, обаятельного директора детского сада Евгения Ивановича.
Наблюдавший эту незабываемую сцену советский зритель не знал, что сам актер сидел. Ванин во время командировки в Венгрию спекулировал ввезенными контрабандой секундомерами. За этот проступок актер отбыл полтора года заключения.
Особенную роль в жизни и творчестве Ванина сыграло знакомство с великим и в то же время до боли простым и близким простому народу творцом, Василием Макаровичем Шукшиным. Земляки алтайцы познакомились в 1959 году на съемках «Золотого эшелона», и до самого ухода Василия Макаровича они трепетно хранили свою дружбу.
Ванин с Шукшиным не раз были партнерами по съемочной площадке, среди совместных работ друзей-земляков фильмы «Ваш сын и брат», «Калина красная», и последняя киноработа Василия Макаровича «Они сражались за Родину».
Алексей Ванин был ярким человеком и нравился женщинам, и к этому обладал твердым неуступчивым характером. Не удивительно, что актер был женат шесть раз. Женщин к нему привлекала не только брутальная сила, при всей своей суровости Алексей Захарович был лирическим человеком и писал прекрасные стихи.
Актер оставил нам целую галерею забавных и трогательных образов, как: муж дамы которой грезил главный герой комедии «Афоня» (1975), отец Тани детской драме «Где ты, Багира?», смотритель в домике на болотах Иван из приключенческого фильма «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.
Прекрасного актера и незаурядного человека не стало 22 мая 2012, он ушёл на 88 году жизни. Последние свои годы Алексей Захарович тяжело болел.
Источник:
- Любимый актёр Николай Рыбников: каким он был на самом деле
- Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии
- Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»
- Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"
- Сергей Бурунов, Актер с большой буквы
Понравилось93