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«Искусство, спорт, война и тюрьма»: бурная жизнь сибирского богатыря Алексея Ванина

«Искусство, спорт, война и тюрьма»: бурная жизнь сибирского богатыря Алексея Ванина (13 фото)

Автор:
11 октября 2020 21:21
Метки: актер   биография   роли   
1100
13

Целостным и многогранным человеком был Алексей Захарович Ванин, жизнь он прожил непростую и характером обладал сложным. Но именно благодаря тяжелому жизненному опыту и не менее тяжелому характеру, этот могучий человек развил в себе множество неординарных талантов.

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Метки: актер   биография   роли   
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13k
Социум 3 часа назад
Году в 2009 прохожу через турникеты на Белорусском вокзале, сзади мужичок просит тележку ему перенести на другую платформу по мосту. И сразу рассказывает, как его Шукшин обварил кипятком. Это был Алексей Захарович. Кстати, сразу вспомнил и этот эпизод из "Калины красной", и другие его роли в кино. Ехал он на дачу в Звенигороде или под Звенигородом. Посадил его в электричку и пошел на свою. Вот так я присоединился к искусству...
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1k
Mellivora Полчаса назад
88 лет приличный возраст для РФ.
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4k
Wadim 38 минут назад
И в фильме "Фанат" с ещё мелким Серебряковым

И в фильме "Фанат" с ещё мелким Серебряковым
И в фильме "Фанат" с ещё мелким Серебряковым
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
А.З. Ванин похоронен в Москве на Владыкинском кладбище
А.З. Ванин похоронен в Москве на Владыкинском кладбище
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363
Никита 2 часа назад
Замечательный Актёр и настоящий Мужик-боец.Если бы даже не было его работ в кино,я уважаю его только за то,что он приписав себе год ушёл,добровольцем на ту страшную войну.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
В "Калина Красная" шикарно сыграл.
Ссылка www.youtube.com
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990k
Сергей 3 часа назад
Спасибо!
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