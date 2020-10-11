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Авторская коллекция самых странных открыток из прошлого

Авторская коллекция самых странных открыток из прошлого (27 фото)

Автор:
11 октября 2020 14:02
Метки: история   коллекция   открытки   факты   
987
27
Иллюстратор Света Дорошева собирает старинные открытки. Среди экспонатов ее коллекции есть и обычные, и редкие, и совсем странные и неоднозначные. Подборкой последних Света поделилась с общественностью. Далее ее рассказ.
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Метки: история   коллекция   открытки   факты   
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20k
Ваня Час назад
я тоже имею нечто подобную коллекцию, только скорее
это 40-50- годы... вот парочка, к примеру...
я тоже имею нечто подобную коллекцию, только скорее это 40-50- годы... вот парочка, к примеру...
я тоже имею нечто подобную коллекцию, только скорее это 40-50- годы... вот парочка, к примеру...
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32k
jonnyD 41 минуту назад
Авторская коллекция самых странных открыток из прошлого
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