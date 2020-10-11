На обороте, между прочим, любовное письмо.

Там, посерединке примерно, если кто вчитается, есть такие слова: «…письма выходят смешанного характера — лирико-назидательные. Чем же я виноват, когда вы такая глупенькая? Скучаю страшно. И странно — чрезвычайно хочу вас видеть. Этим я очень недоволен. Это меня злит». А потом еще: «Я люблю независимость, свободу сердца и пр., а маленький медвежонок всадил мне свои коготки. Я же не желаю этого. Нахалочка, как вы не понимаете? За это я вас ненавижу… и люблю».И вот, я представляю, нахалочка получает открытку и думает: «Так, что любит, сказал, что ненавидит, тоже сказал, что жить без меня не может и мучается, дал понять, все хорошо… Только почему-то назвал медвежонком. Это, наверное, потому что у меня попа толстая. (Трогает попу.) Но, в общем, хорошо. Только вот что он хотел сказать „Анатомией сердца“? Что это я из него сердце вынула. Хо-хо… А вдруг он имел в виду, что он мое сердце держит в руках, подобно этому анатому? Нахал! А может, просто других открыток не было? И это ничего не значит? Или значит? Ну, напишу ему ответ. Например, вот прекрасный сюжет — безумие. И тоже как бы случайно попался. Пусть теперь он голову ломает».