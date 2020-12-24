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30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки

30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки (31 фото)

Автор:
24 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавные животные   игрушки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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Каждому нужен друг, который всегда будет рядом и согреет в трудную минуту - даже если этот друг плюшевый. У многих домашних животных есть любимые игрушки, которые они не выпускают из лап, или даже спят с ними. Эти питомцы души не чают в своих плюшевых друзьях! А у ваших пушистиков есть любимые игрушки?
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Метки: домашние животные   животные   забавные животные   игрушки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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