30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки

Каждому нужен друг, который всегда будет рядом и согреет в трудную минуту - даже если этот друг плюшевый. У многих домашних животных есть любимые игрушки, которые они не выпускают из лап, или даже спят с ними. Эти питомцы души не чают в своих плюшевых друзьях! А у ваших пушистиков есть любимые игрушки?
"Любимая игрушка нашей собаки - та, которую мы изначально купили для нашей большой собаки"
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"Когда тюленю в парке Момбецу в Японии подарили его плюшевую мини-версию, он был безмерно счастлив!"
"В этой игрушке есть пищалка, и каждый раз, когда она пищит, моя собака начинает волноваться и скулить, и проверяет, все ли с ней в порядке"
"Наш пес занимается упражнениями для похудения, и даже во время занятий его лучший друг - вместе с ним"
"Наша собака своровала эту подушку из ящика с игрушками моей дочки. Теперь она повсюду с ней!"
"Моя собака не жует и не пытается разорвать свою игрушку. Она всегда просто держит ее в зубах"
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