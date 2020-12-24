30 питомцев, которые не могут прожить и дня без любимой игрушки

Каждому нужен друг, который всегда будет рядом и согреет в трудную минуту - даже если этот друг плюшевый. У многих домашних животных есть любимые игрушки, которые они не выпускают из лап, или даже спят с ними. Эти питомцы души не чают в своих плюшевых друзьях! А у ваших пушистиков есть любимые игрушки?

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"Любимая игрушка нашей собаки - та, которую мы изначально купили для нашей большой собаки" 0 Источник:

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"Когда тюленю в парке Момбецу в Японии подарили его плюшевую мини-версию, он был безмерно счастлив!" 0 Источник:

"Страйдер вырос, а его лучший друг всегда был рядом" 0 Источник:

"А вот любимая игрушка моей красавицы" 0 Источник:

"Наш мальчик подбежал к своей любимой игрушке, только вернувшись после операции" 0 Источник:

"В этой игрушке есть пищалка, и каждый раз, когда она пищит, моя собака начинает волноваться и скулить, и проверяет, все ли с ней в порядке" 0 Источник:

"Каждый вечер она приносит игрушку мне в кровать, чтобы поиграть перед сном" 0 Источник:

"Моя собака наконец нашла пончик, который потеряла. Ходит с ним вот так весь день" 0 Источник:

"Он повсюду с этой желтой штукой - даже спит на ней!" 0 Источник:

"Наш пес занимается упражнениями для похудения, и даже во время занятий его лучший друг - вместе с ним" 0 Источник:

Вот она - игрушка настоящего кота! 0 Источник:

"А вот любимая игрушка нашей Сторми" 0 Источник:

"Наша собака своровала эту подушку из ящика с игрушками моей дочки. Теперь она повсюду с ней!" 0 Источник:

"Смотри, а у тебя такого нет!" 0 Источник:

"Наш пупсик с любимой игрушкой-соской" 0 Источник:

"Она отказывается спать без любимой игрушки" 0 Источник:

"Наш сиба-ину и его любимая игрушка" 0 Источник:

"Почему бы и не огурец?" 0 Источник:

"А наша красотка всегда спит на этой игрушке вдвое больше нее" 0 Источник:

"Она обожает этого мишку!" 0 Источник:

"Новая игрушка - любовь с первого взгляда" 0 Источник:

"Ты точно всех положил?" 0 Источник:

"А наш души не чает в плюшевой кукурузе" 0 Источник:

"Моя собака не жует и не пытается разорвать свою игрушку. Она всегда просто держит ее в зубах" 0 Источник:

"Она даже спит со своим любимым малышом Йодой!" 0 Источник:

"Ее новая любимая игрушка. Она носит ее повсюду!" 0 Источник:

"Связала мини-шапочку для моей девочки, чтобы она с ней играла. Она счастлива!" 0 Источник:

"Теперь любимая игрушка моей собаки - плюшевая бутылка пенного!" 0 Источник:

"Тайгер в обожаемой позе для сна и любимой игрушкой в обнимку" 0 Источник: