Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Казалось бы, кошки - с древности самые грациозные, величественные и таинственные создания. Но не тут-то было - ведь в каждой кошке живет душа маленького котенка, наглого и непослушного! Взгляните на эти пушистые мордочки, которые и понятия не имеют о том, что такое хорошие манеры!
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"Моя кошка обожает таскать и рвать туалетную бумагу. Сегодня она нашла всю мою заначку, и вот ее злобное выражение морды"
"Мы с женой менялись местами во время поездки, и только мы вышли из машины, наш кот нажал на кнопку блокировки. Теперь не можем зайти"
"Задалась вопросом, что за существа поедают мое растение.. А потом застала этого преступника"
"Хотел отвезти кошку к ветеринару. Но она не захотела. В итоге мне пришлось ехать в больницу самому.."
"Соседский кот периодически приходит к нам, чтобы протиснуть голову через щель в окне и просто покричать на моего кота"
"Кошка заскучала, пока нас не было дома. Достала упаковку с булочками и откусила по маленькому кусочку от каждой"
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