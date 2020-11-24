Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Казалось бы, кошки - с древности самые грациозные, величественные и таинственные создания. Но не тут-то было - ведь в каждой кошке живет душа маленького котенка, наглого и непослушного! Взгляните на эти пушистые мордочки, которые и понятия не имеют о том, что такое хорошие манеры!

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"Почему-то не мог нормально дышать во время сна, и решил установить камеру" 0 Источник:

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"Мам, помоги, дом оккупировали!" 0 Источник:

"Мой кот на диете. Кажется, решил психануть" 0 Источник:

"Накричала на него за то, что он залазит на столешницу, а теперь он издевается надо мной" 0 Источник:

"Торт здесь, чтобы на нем не сидела кошка" - но кошка против системы 0 Источник:

"Моя кошка вернулась с прогулки с чьими-то ключами в зубах.." 0 Источник:

"Наша кошка любит участвовать в онлайн-занятиях моей дочери" 0 Источник:

"На этой мордочке - ни капли сожаления" 0 Источник:

"Мой кот спит с последним кусочком пазла, который я искала минут 10" 0 Источник:

"Эта кошка не застряла, спасибо" - интересно, что у них там происходит? 0 Источник:

Коты - такие коты! 0 Источник:

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Листья салата - лучшая кроватка 0 Источник:

"Каждый раз, когда я выравниваю картины, Стиви прибегает и "поправляет" их" 0 Источник:

"Отвернулась на минутку, а она уже делает свои дела в вымоченный рис..." 0 Источник:

"Услышала, как мой муж закричал в душе. Вошла и увидела это" 0 Источник:

"Шел какой-то там день карантина.. Моя кошка уже потянулась за ножом.." 0 Источник:

"Вор обезврежен" 0 Источник:

"Вот почему мы не можем покупать дорогие вещи.." 0 Источник:

"Моя кошка обожает таскать и рвать туалетную бумагу. Сегодня она нашла всю мою заначку, и вот ее злобное выражение морды" 0 Источник:

"Мы с женой менялись местами во время поездки, и только мы вышли из машины, наш кот нажал на кнопку блокировки. Теперь не можем зайти" 0 Источник:

"Задалась вопросом, что за существа поедают мое растение.. А потом застала этого преступника" 0 Источник:

"А наш кот вернулся домой с сосиской, украденной у соседей" 0 Источник:

"Удаленка - то еще испытание, когда у тебя кот.." 0 Источник:

"Я - кот, мне так удобно" 0 Источник:

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"Хотел отвезти кошку к ветеринару. Но она не захотела. В итоге мне пришлось ехать в больницу самому.." 0 Источник:

"Соседский кот периодически приходит к нам, чтобы протиснуть голову через щель в окне и просто покричать на моего кота" 0 Источник:

"Почему я просто не могу посидеть в одиночестве?" 0 Источник:

"Мои друзья заблокировали меня из-за этого мелкого дурашки" 0 Источник:

"Зашла в туалет и увидела это чудо" 0 Источник:

"Неделю собирал этот пазл" 0 Источник:

"Она ведет себя так, как будто сама платит за свои ветеринарные счета!" 0 Источник:

"А кто не любит пиццу?" 0 Источник:

"Мой кот столкнул телевизор со стола. Кажется, ему не жаль" 0 Источник:

"Кошка заскучала, пока нас не было дома. Достала упаковку с булочками и откусила по маленькому кусочку от каждой" 0 Источник:

"Эта нечисть только что покусала мой ноутбук, и теперь там трещина" 0 Источник:

"Чисть меня, человек" 0 Источник:

"Приходится есть с водным пистолетом, потому что эта дурашка сворует всё!" 0 Источник: