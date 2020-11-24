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Сообщество Без кота и жизнь не та 713 постов • 333 подписчика подписаться
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Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения (41 фото)

Автор:
24 ноября 2020 15:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавные животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
1514
41
Казалось бы, кошки - с древности самые грациозные, величественные и таинственные создания. Но не тут-то было - ведь в каждой кошке живет душа маленького котенка, наглого и непослушного! Взгляните на эти пушистые мордочки, которые и понятия не имеют о том, что такое хорошие манеры!
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Метки: животные   забавные животные   коты   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   фото   
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Vladimir Taranovich 2 часа назад
бандота бессовестная
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