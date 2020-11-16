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Забавный календарь с виноватыми собаками, которых словили на месте преступления

Забавный календарь с виноватыми собаками, которых словили на месте преступления (21 фото)

Автор:
16 ноября 2020 16:27
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
257
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Каждый год хозяева со всего мира публикуют самые смешные фотографии четвероногих друзей, которые натворили делов, и совсем не стыдятся этого. Из лучших фотографий составляют забавный календарь - Dog Shaming. Взглянем на лучших претендентов на календарь 2021 года - посмотрите и улыбнитесь!
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Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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9k
vvv 23 минуты назад
Не словили, а споймали! Неучь!
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1k
Eugene 5 минут назад
Вопщем пучеглазые самые долбанутые.
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