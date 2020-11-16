Забавный календарь с виноватыми собаками, которых словили на месте преступления

Каждый год хозяева со всего мира публикуют самые смешные фотографии четвероногих друзей, которые натворили делов, и совсем не стыдятся этого. Из лучших фотографий составляют забавный календарь - Dog Shaming. Взглянем на лучших претендентов на календарь 2021 года - посмотрите и улыбнитесь!
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