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40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный

40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный (41 фото)

Автор:
16 сентября 2020 16:40
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   подборка   смешные животные   собаки   собаки и кошки   фото   
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Некоторые кошки и собаки ладят настолько хорошо, что разрушают все стереотипы о их враждующей жизни. Но такая идиллия бывает далеко не всегда! Иногда кошки без зазрения совести показывают собакам, кто на самом деле в доме хозяин. Ловите подборку таких наглых котанов, которые точно знают, кто тут главный!

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Метки: домашние животные   животные   кошки   подборка   смешные животные   собаки   собаки и кошки   фото   
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