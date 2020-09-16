40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный

Некоторые кошки и собаки ладят настолько хорошо, что разрушают все стереотипы о их враждующей жизни. Но такая идиллия бывает далеко не всегда! Иногда кошки без зазрения совести показывают собакам, кто на самом деле в доме хозяин. Ловите подборку таких наглых котанов, которые точно знают, кто тут главный!
"Моя кошка отобрала кость у собаки. Но та слишком милая, чтобы забирать ее. Вместо этого она смотрит на все это и поскуливает"
"Извините, но моя кошка просто сходила в туалет в собачью миску. Наверное, это месть за воровство кошачьего корма"
"Нашла фотку первой встречи моей собаки с кошкой. Эта встреча закончилась плохо для собаки"
"Нашла старое фото, на котором мой кот нападает на собаку. Сейчас ему 18 лет, но ничего не изменилось"
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