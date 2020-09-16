40 уморительных фото, на которых коты показали собакам, кто тут главный

Некоторые кошки и собаки ладят настолько хорошо, что разрушают все стереотипы о их враждующей жизни. Но такая идиллия бывает далеко не всегда! Иногда кошки без зазрения совести показывают собакам, кто на самом деле в доме хозяин. Ловите подборку таких наглых котанов, которые точно знают, кто тут главный!

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"Три минуты назад они оба сладко спали" 0 Источник:

"Помогите! Нападают!" 0 Источник:

Коты - профессиональные оккупанты собачьих лежанок 0 Источник:

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"Моя кошка отобрала кость у собаки. Но та слишком милая, чтобы забирать ее. Вместо этого она смотрит на все это и поскуливает" 0 Источник:

Ты не ты, когда голоден 0 Источник:

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"Когда не можешь пройти наверх, потому что кот тебе не разрешает" 0 Источник:

""Почему твоя собака так боится кошек?" - спрашивают у меня..." 0 Источник:

"Окей, я видел почти все - вот моя кошка, которая пытается утопить мою собаку" 0 Источник:

"Наша кошка просто трогает собаку во время сна, чтобы побесить ее" 0 Источник:

Пару слов о любви между кошками и собаками 0 Источник:

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Доминируй, властвуй 0 Источник:

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"Моя собака не может пройти в комнату, потому что кот ее не пускает" 0 Источник:

"Привела собаку от грумера. Кот не очень доволен тем, что я вернулась с собакой" 0 Источник:

"А мой кот постоянно ворует у собаки косточку" 0 Источник:

"Извините, но моя кошка просто сходила в туалет в собачью миску. Наверное, это месть за воровство кошачьего корма" 0 Источник:

"Иногда наш кот притворяется милым. Но на самом деле, он тот еще засранец" 0 Источник:

"Наша собака боится кошки, а та - прекрасно это знает..." 0 Источник:

"Наш кот решил, что эта лежанка - для него. Собака, кажется, не в восторге" 0 Источник:

"Собаки не пройдут!" 0 Источник:

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Кто сказал, что кошке с собакой трудно ужиться? Они обожают друг друга 0 Источник:

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"Луи полным надежды взглядом просит меня убрать кошку с прохода" 0 Источник:

"Зашла в комнату и долго не могла найти собаку... Оказывается, кот решил ее "спрятать"" 0 Источник:

"Нашла фотку первой встречи моей собаки с кошкой. Эта встреча закончилась плохо для собаки" 0 Источник:

"Однажды наш пес получил от кошки. Теперь он подчиняется" 0 Источник:

"Сэм обожает сидеть на контейнере с собачьим кормом, прося накормить его первым" 0 Источник:

"Услышала, как собака жалобно лает. Пришла и увидела это" 0 Источник:

"Нашла старое фото, на котором мой кот нападает на собаку. Сейчас ему 18 лет, но ничего не изменилось" 0 Источник:

"Только попробуй пройти!" 0 Источник: