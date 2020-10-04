Мужской дизайн: оружие для мирных целей

Как там - перекуем мечи на орала? Вот и мы о том же - если не знаете куда деть ваш арсенал, может быть здесь почерпнете пару славных идей для украшения своего дома, а не для убийства себе ближнего.
Предупреждаем - эти предметы, по большей части, макеты. Ковырять настоящее оружие, чтобы сделать из него нечто подобное, мы настоятельно не рекомендуем!
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Авторский пост
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