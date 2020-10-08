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Самая большая внутренняя дельта планеты, впадающая в... пустыню

Самая большая внутренняя дельта планеты, впадающая в... пустыню (11 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дельта Окаванго   Калахари   Окаванго   ботсвана   оазисы   пустыня   реки   
1285
11

Дельта Окаванго несёт жизнь в пустыню Калахари. Дельта была названа одним из семи природных чудес Африки

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Метки: Дельта Окаванго   Калахари   Окаванго   ботсвана   оазисы   пустыня   реки   
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4  комментария
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7k
Vacony Полчаса назад
очень захотелось по этой витиеватой речке да на водном мотоцикле...
а еще узнать -откуда это вода так разливается по пустыне то ?
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48k
Павел Юрьевич Vacony 20 минут назад
Сожрут!
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2k
Варяг 59 минут назад
Мерещатся малиновые хари,
Во рту - сушняк, пустыня Калахари,
Хотя вчера, как будто, не бухали.
По две бутылки - это ж не размах!
Т.Шаов, Песня о Бодуне
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