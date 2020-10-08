Самая большая внутренняя дельта планеты, впадающая в... пустыню

Дельта Окаванго несёт жизнь в пустыню Калахари. Дельта была названа одним из семи природных чудес Африки
Каждый год около 11 кубических километров воды растекается по площади пустыни Калахари. Если бы не эти воды, то жизнь в этом районе Ботсваны была бы совершенно иной.
Примерно 60% воды потребляется растениями. 39% воды испаряется.
Всего в дельте реки сформировано 12 крупных бассейнов и лагун.
В дельте Окаванго обитает 71 вид рыб.
22 июня 2014 года дельта реки Окаванго стала 1000-м объектом, официально включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда уровень воды постепенно понижается, вода остается в крупных каналах и речных руслах. Дельта Окаванго является по сути огромным оазисом, расположенном посреди пустыни.
В дельте Окаванго обитает более 400 видов птиц.
Благодаря водам реки Окаванго здесь обитает более 80000 антилоп лехве.
Правительство Намибии представило планы строительства гидроэлектростанции в районе Замбези. Экологические организации и правительство Ботсваны негодуют. Дешёвая электроэнегрия может уничтожить всё это биологическое разнообразие.
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а еще узнать -откуда это вода так разливается по пустыне то ?
Во рту - сушняк, пустыня Калахари,
Хотя вчера, как будто, не бухали.
По две бутылки - это ж не размах!
Т.Шаов, Песня о Бодуне