FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10963 поста • 2445 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021

У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021 (19 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   2021   коронавирус   пандемия   прикол   смех   юмор   
1228
19
2
2020 год стал для нас особенным. К всеобщему сожалению, эта характеристика со знаком "минус". Сегодня мы подведем итоги самого непредсказуемого года за всю историю человечества, а также поделимся мыслями по поводу жизни после 31 декабря.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 2020   2021   коронавирус   пандемия   прикол   смех   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Сергей 17 минут назад
Бня, ещё декабрь впереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты Удаленка 2.0: пользователи соцсетей раскрывают все карты Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Коронавирусный юмор, как новый вид жанра Коронавирусный юмор, как новый вид жанра Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Как коронавирус изменил нашу жизнь, или почему мир уже не станет прежним Голосование за звание "Народный логотип 2020 года" Голосование за звание "Народный логотип 2020 года"
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1033230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
0
361
"Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники
4
62
25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
4
27
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
0
6
Шапочный разбор: когда не стоит пренебрегать головным убором?
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#россия#люди#на различный вкус#смешно#авария#общество#Карабах
#фото#животные#прикольные#история#смешные#армения#сша#авто авария#происшествие#Дзюба
#прикол#интересно#автомобили#картинки#автомир#дтп#шоу бизнес#в мире#СССР#ford

На что жалуетесь?

Вернуться