У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021

2020 год стал для нас особенным. К всеобщему сожалению, эта характеристика со знаком "минус". Сегодня мы подведем итоги самого непредсказуемого года за всю историю человечества, а также поделимся мыслями по поводу жизни после 31 декабря.

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1. Эти мемы лучше всего характеризуют события 2020 года 0 Источник:

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3. Эта штука идеально описывает 2020 год

4. К концу 2020 года у всех так будет

5. Возможные последствия к видео выше 0 Источник:

6. Коротко о 2020 0 Источник:

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8. Хочется верить, что на этом все закончится 0 Источник:

9. Да, мир уже не будет прежним 0 Источник:

10. А как вы провели отпуск в 2020 году? 0 Источник:

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13. Ждете? 0 Источник:

14. Есть мандарины лучше уже сейчас. Кто знает, может быть именно вы не почувствуете их запах 31 декабря 0 Источник:

15. Да что за год такой... 0 Источник:

16. Что-то подсказывает, что этот год может не закончится 0 Источник:

17. Они что-то знают? 0 Источник:

18. Еще и Дзюба свинью подложил 0 Источник:

19. Как думаете, как он будет? 0 Источник: