У нас плохие новости: итоги 2020 года и прогноз на 2021

2020 год стал для нас особенным. К всеобщему сожалению, эта характеристика со знаком "минус". Сегодня мы подведем итоги самого непредсказуемого года за всю историю человечества, а также поделимся мыслями по поводу жизни после 31 декабря.
3. Эта штука идеально описывает 2020 год
4. К концу 2020 года у всех так будет
14. Есть мандарины лучше уже сейчас. Кто знает, может быть именно вы не почувствуете их запах 31 декабря
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