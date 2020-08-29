Мода, что делаешь, остановись!

Очень странные и по-настоящему оригинальные идеи, которые подкинул нам мир моды.
Влияние COVID-19 на моду
А ведь сходство имеется
СССР 2.0
Крэнг из TMNT обзавидовался бы
WTF?
Так и планировалось или просто порвались?
Короли стиля
Шах и мат
Оригинально, конечно, но слегка странно...
Как вы относитесь ко всему этому?
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А ботинки с носами туда-сюда очень удобны - если ноги вывернут коленками назад (ну как у кузнечика), то переобуваться не надо.