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Мода, что делаешь, остановись!

Мода, что делаешь, остановись! (20 фото)

Автор:
29 августа 2020 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: COVID-19   Стиль   коронавирус   мода   подборка   прикол   юмор   
2960
20

Очень странные и по-настоящему оригинальные идеи, которые подкинул нам мир моды.

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Метки: COVID-19   Стиль   коронавирус   мода   подборка   прикол   юмор   
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11  комментариев
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904
WithU Час назад
Китч , а не мода . Хотя ... в наше время эти определения - синонимы . Лично я - за классику и здоровый консерватизм .
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3k
Igor Pan 19 минут назад
Дед с платком в руке и в шляпе с большими полями не так уж и плох. Необычный, но стильный!
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23k
Мрачный мачо Полчаса назад
Из меня модник конечно хреновый. Но вот датский журнал мод. Носки и тапки в одном флаконе.

Из меня модник конечно хреновый. Но вот датский журнал мод. Носки и тапки в одном флаконе.
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28k
Haratemich Полчаса назад
Мода, что делаешь, остановись!
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317
Виталий Полчаса назад
на последней если трусишки не надевать, то нормально выглядит.
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62
Вадим Час назад
Оказывается я давно по последней моде - носки такие же.
А ботинки с носами туда-сюда очень удобны - если ноги вывернут коленками назад (ну как у кузнечика), то переобуваться не надо.
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7k
Ntvl Час назад
последнее фото просто офигенная идея!
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4k
RomaXz Час назад
Открыл тему ради девушки с отличным животом, а она оказалась в самом конце. Хитро, автор, хитро
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16
Randomfandom Час назад
Последняя супер. Я б влюбился.
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10k
[email protected] 2 часа назад
Последняя тётя на отлично!)))
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