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"Засунуть бы им ножницы!": 16 походов к горе-парикмахерам, которые обернулись полным провалом

"Засунуть бы им ножницы!": 16 походов к горе-парикмахерам, которые обернулись полным провалом (17 фото)

Автор:
10 октября 2020 07:22
Сообщество : Юмор
Метки: неудачная стрижка   прикол   салон красоты   смешно   стрижка   ужасный парикмахер   фото   
2549
17
Да, неудачная стрижка - это не конец света, однако ходить с ужасное прической - не самая лучшая перспектива. Мы собрали примеры работ горе-парикмахеров, которым пора оторвать руки за их бесчинства с чужой шевелюрой!
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Метки: неудачная стрижка   прикол   салон красоты   смешно   стрижка   ужасный парикмахер   фото   
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468
Илья Рыбалкин 23 минуты назад
Ножницы-то за что? В половине случаев парикмахеры просто выполнили бредовую просьбу клиента, и очень даже качественно... А во второй половине стрижку делали не парикмахеры, а друзья или родственники.
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Серёга@ Минуту назад
Афтору не быть креативщиком.
Молодеж сейчас, отвязанная на всю голову.
Веянье времени.
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168
worldstreetmusic 38 минут назад
тупая п*зда это комментит...ТУПАЯ
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