"Засунуть бы им ножницы!": 16 походов к горе-парикмахерам, которые обернулись полным провалом

Да, неудачная стрижка - это не конец света, однако ходить с ужасное прической - не самая лучшая перспектива. Мы собрали примеры работ горе-парикмахеров, которым пора оторвать руки за их бесчинства с чужой шевелюрой!
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А с вами случались неудачные походы к парикмахерам?
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