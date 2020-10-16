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Кошмары из салонов красоты: глупые процедуры, на которые идут девушки ради эффектной внешности

Кошмары из салонов красоты: глупые процедуры, на которые идут девушки ради эффектной внешности (15 фото)

Автор:
16 октября 2020 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: глупые девушки   девушки   прикол   салон красоты   смешно   ужасы из салонов   услуги   фото   
2019
15
В погоне за красотой девушки идут на такие процедуры, от которых волосы встают дыбом. Мы собрали примеры необъяснимо глупых услуг от салонов красоты, за которые еще и деньги платят.
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Метки: глупые девушки   девушки   прикол   салон красоты   смешно   ужасы из салонов   услуги   фото   
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12  комментариев
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556
Тамара Коршунова Час назад
ну и что? Учтите, что девушки терпят такие муки не для себя, а для вас, мальчики. Чтобы привлечь ваше внимание...
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19k
Батончик с маком Тамара Коршунова Час назад
ага. поржать мы любим
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1k
EvgeniySAN 23 минуты назад
"Сделайте меня красивой и умной" )))
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48k
smakido Полчаса назад
Вот ещё бы им мозги как-то "докладывали" !
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19k
Мерзавец... 37 минут назад
Весь сброд с iQ ниже ноля тусуется в тик токе, теперь их ещё сюда тащат...
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6k
Прохожий3 42 минуты назад
Ногти на ногах - ужас. Как то раз видел в живую в Тае. Идет и когтями по полу цокает - пипец!!
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Да это все изврат чуждых нам цивилизаций, нигерки, нидуски и прочие азиатки, их понятие о красоте сильно расходится даже с понятиями о красоте у наших баб, не говоря уже о нас.
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909
Дмитрий ! 2 часа назад
У этой с "талией", походу, органам хана.
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25k
Игорь 2 часа назад
Вот если завтра изобретут процедуру по "увеличению мозга" (т.е. увеличению интеллекта) - уверен что салоны делающие такую операцию разорятся, ибо не будет спроса!
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