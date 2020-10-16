Кошмары из салонов красоты: глупые процедуры, на которые идут девушки ради эффектной внешности

В погоне за красотой девушки идут на такие процедуры, от которых волосы встают дыбом. Мы собрали примеры необъяснимо глупых услуг от салонов красоты, за которые еще и деньги платят.
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2. Необычно покрасилась
8. Терпит
9. Суровая индийская депиляция лица
10. В погоне за тонкой талией
11. Тонна косметики
13. Необъяснимые салонные процедуры
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