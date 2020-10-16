Кошмары из салонов красоты: глупые процедуры, на которые идут девушки ради эффектной внешности

В погоне за красотой девушки идут на такие процедуры, от которых волосы встают дыбом. Мы собрали примеры необъяснимо глупых услуг от салонов красоты, за которые еще и деньги платят.

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1. Горе-мамы еще и детей своих водят в салоны 0 Источник:

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2. Необычно покрасилась

3. В погоне за объемом волос не все соблюдат пропорции 0 Источник:

4. Вот бы всем такие прочные нервы, как эти колготки 0 Источник:

5. Домашние салоны красоты тоже жгут 0 Источник:

6. Вот так татуаж 0 Источник:

7. Женщину с таким маникюром лучше не злить 0

8. Терпит

9. Суровая индийская депиляция лица

10. В погоне за тонкой талией

11. Тонна косметики

12. Что с таким маникюром делать? 0 Источник: