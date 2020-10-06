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Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик

Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик (16 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Ох уж эти женщины   девушки такие девушки   женская логика   прикол   смешно   фото   
4109
16
Женщины и мужчины не всегда могут прийти к взаимопониманию, даже если и говорят при этом на одном языке. В чем же причина? Мужчины утверждают, что все дело в женской логике, которую понять просто невозможно. Давайте разбираться, что же из себя представляет эта самая логика?
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Метки: Ох уж эти женщины   девушки такие девушки   женская логика   прикол   смешно   фото   
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 40 минут назад
Сборник фейков, старых анекдотов, переделанный в смс и баянов
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317
Nane First NameLast Минуту назад
Про "залила кипятком водоросли, а они загорелись" - 5 баллов!
Нужно взять на вооружение
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13k
Юлия Полчаса назад
Я не знаю в какой башне с драконами живёт мужик, но я не встречала ни одного дома или квартиры, где, чтоб выйти нужны ключи. Минимум нажимаешь на ручку, максимум прокручиваешь "защелку"
Дверь просто захлопывается, а вот чтоб зайти, нужну ключи.
Или жена, выходя из дома, закрыла его на ключ, чтоб он не сбежал?

Я не знаю в какой башне с драконами живёт мужик, но я не встречала ни одного дома или квартиры, где, чтоб выйти нужны ключи. Минимум нажимаешь на ручку, максимум прокручиваешь "защелку" Дверь просто захлопывается, а вот чтоб зайти, нужну ключи. Или жена, выходя из дома, закрыла его на ключ, чтоб он не сбежал?
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2k
Charles Montgomery Burns Юлия 23 минуты назад
"Или жена, выходя из дома, закрыла его на ключ, чтоб он не сбежал?"- дверь сама себя не запрёт)
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Даже если это все на 100% выдуманные истории то мне все равно верится в них.. Почему так?
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2k
Vladimir 37 минут назад
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
Ссылка www.youtube.com
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2k
B7243 39 минут назад
Мы женаты уже 25 лет, и меня больше всего пугает фраза жены - "...я тут подумала...". Если разговор начинается с этого, то означает, что дальше начнётся полная дичь, и моё мнение, в данной ситуации ни кого не будет волновать, так как всё уже придумано, а зачастую и сделано. А главное, что, скорее всего, с отрицательным результатом.
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3k
Виталий Васильев B7243 23 минуты назад
У моей такая ключевая фраза: "Я боюсь". Дальше можно тушить свет
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323
For Login Виталий Васильев 58 секунд назад
"Дорогой, тут это..."
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9k
Денис Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7
Дядя Витя Час назад
Во-первых не брала, а во-вторых положила на место!
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126
Никудатор Дядя Витя 55 минут назад
- Подруга, отдай мне мой кувшин.
- Во-первых, я его не брала. Во-вторых, я его отдала. В-третьих я его разбила.
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