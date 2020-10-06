Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик

Женщины и мужчины не всегда могут прийти к взаимопониманию, даже если и говорят при этом на одном языке. В чем же причина? Мужчины утверждают, что все дело в женской логике, которую понять просто невозможно. Давайте разбираться, что же из себя представляет эта самая логика?
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А вы когда-нибудь сталкивались с беспощадной женской логикой?
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Дверь просто захлопывается, а вот чтоб зайти, нужну ключи.
Или жена, выходя из дома, закрыла его на ключ, чтоб он не сбежал?
- Во-первых, я его не брала. Во-вторых, я его отдала. В-третьих я его разбила.