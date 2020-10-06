Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик

Женщины и мужчины не всегда могут прийти к взаимопониманию, даже если и говорят при этом на одном языке. В чем же причина? Мужчины утверждают, что все дело в женской логике, которую понять просто невозможно. Давайте разбираться, что же из себя представляет эта самая логика?

0 Подборка носит исключительно юмористический характер, никого обидеть и задеть этим постом не хочу!

1. Благодарность за прожитые годы 0 Источник:

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2. Тест на сообразительность просто 0 Источник:

3. Все дело в неуважении 0 Источник:

4. Тут вообще без комментариев 0 Источник:

5. Нелегкая жизнь у женщин 0 Источник:

6. Л - логика 0 Источник:

7. Вот даже не удивлюсь, если все так и было 0 Источник:

8. Железная 0 Источник:

9. Не прикопаешься 0 Источник:

10. Чего же хочет женщина? 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Нафантазируют себе - а потом мужикам разгребать 0 Источник:

13. Замкнутый круг 0 Источник:

14. Эту картинку можно ставить в пример железобетонной логики 0 Источник:

15. Не девушка, а настоящий Шерлок 0 Источник: