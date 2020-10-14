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"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок

"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок (17 фото)

Автор:
14 октября 2020 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: глупые люди   девушки такие девушки   дуры   идиотки   прикол   смешно   тупые   фото   
3362
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Некоторые девушки ведут себя очень странно. Логически объяснить их нелепые выходки удается не всегда. Мы собрали тупые высказывания и глупые выходки, от которых мужики выпадают в осадок.
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Метки: глупые люди   девушки такие девушки   дуры   идиотки   прикол   смешно   тупые   фото   
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Саня Час назад
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Aleksandr 48 минут назад
Она просто задом наперед одела...
Она просто задом наперед одела...
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18k
shevanez Час назад
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
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9k
Karelian shevanez 14 минут назад
"Дебилы, ƃлять"
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12k
homerchik Час назад
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
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