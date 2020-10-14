"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок

Некоторые девушки ведут себя очень странно. Логически объяснить их нелепые выходки удается не всегда. Мы собрали тупые высказывания и глупые выходки, от которых мужики выпадают в осадок.
Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто подборка про барышень, обделенных интеллектом!
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2. Вышла из машины во время парковки
3. Пассажирка вышла погреться на солнышке, на крыле самолета
5. Пошла против системы. Но зачем?!
6. Девушки, вот зачем вы это делаете?
7. Какое место качает?
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