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Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби»

Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби» (6 фото)

Автор:
04 октября 2020 19:56
Метки: актеры   история фильма   кино   
1091
6

«Я чуть не умерла от горя, а он сделал из этого комедию!» - настоящая Надежда Кузякина обиделась на автора сценария фильма «Любовь и голуби».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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985k
Сергей 3 часа назад
А прототип Дяди Мити? Без него фильм был-бы НИКАКОЙ!
А прототип Дяди Мити? Без него фильм был-бы НИКАКОЙ!
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8k
ss 2 минуты назад
Гениальный сценарий и фильм! Этим фильмом разговаривать можно! А дядя Митя, так вообще кладезь цитат!... Впрочем, кто там не кладезь?
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15k
SolomonA 2 часа назад
"Лишь спустя время, когда сценарист извинился и преподнес дорогие подарки за счет своего авторского гонорара, Кузякины его простили."
Просто подарки они хотели сразу.... Тьфу!
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187k
Северное сияние 3 часа назад
У нас каждый Новый год традиция. Мы вместо алкаша Жени Лукашина, смотрим "Любовь и голуби".
100500 раз уже смотрено, а всё не надоедает. Шедевр, однако
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16k
babuby Северное сияние 3 часа назад
Однозначно "плюсую"!! "Женя Алкашин" уже достал!
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187k
Северное сияние babuby 2 часа назад
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6k
diman02 Северное сияние 2 часа назад
Ну Вы и старые !!!
Без обид !
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Северное сияние diman02 2 часа назад
Да и ты не мальчик, Винни

Если мне память не изменяет, то ты, однако, 1969 года рождения?
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8k
ss Северное сияние 5 минут назад
Ага! Попался!
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