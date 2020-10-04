Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби»

Через полгода Василий осознал, что это всего лишь блажь, а его настоящий дом и семья возле Надежды. Он попробовал вернуться и попросить прощения, но жена даже не пустила его на порог. Ему пришлось поселиться в старой бане у соседей, где он не оставлял надежду, что рано или поздно Надя его простит. Так прошел почти год. В конце концов она дала согласие на свидание с ним, но при условии соблюдения тайны. Они стали встречаться тайком от всех, пока Надежда не поняла, что опять беременна. Дальше всё скрывать было бессмысленно, и они опять стали жить вместе на радость своим детям.

Вот такая житейская история и легла в основу веселой мелодрамы Гуркина. Когда он её писал, то временно сохранил реальные имена своих прототипов, чтобы потом подобрать подходящие псевдонимы. Но когда закончил пьесу, то понял, что лучше этих имен и фамилии ему уже не придумать. Он изменил лишь имя разлучницы, назвав её Раисой Захаровной.

СРАВНИМ

Кто из персонажей похож на своих прототипов