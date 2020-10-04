Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби»

«Я чуть не умерла от горя, а он сделал из этого комедию!» - настоящая Надежда Кузякина обиделась на автора сценария фильма «Любовь и голуби».
Немногие знают, что сюжет известного фильма «Любовь и голуби» взят из реальной жизни многодетной семьи, проживающей в городке Черемхово Иркутской области. Более того, автор сценария Владимир Гуркин даже сохранил настоящие имена и фамилию этих людей, чем вызвал их обиду после премьеры фильма. Позже ему пришлось извиняться и задабривать всех Кузякиных подарками.
А началось всё в середине 70-х, когда по заданию главрежа театра «Современник» Галины Волчек, сценарист и прозаик Владимир Гуркин решил написать лирическую пьесу для московского театра. С детства он помнил историю своих соседей в городе Черемхово, когда глава почтенного семейства поехал по профсоюзной путевке на курорт и увлёкся там своей же одинокой землячкой. Василию Кузякину и правда показалось, что его жизнь с супругой это всего лишь привычка, а Раиса Захаровна является женщиной его мечты. Несмотря на троих детей, после отпуска он вернулся не домой, а в дом своей новой пассии. Надежда прокляла мужа и строго настрого запретила детям с ним видеться.
Через полгода Василий осознал, что это всего лишь блажь, а его настоящий дом и семья возле Надежды. Он попробовал вернуться и попросить прощения, но жена даже не пустила его на порог. Ему пришлось поселиться в старой бане у соседей, где он не оставлял надежду, что рано или поздно Надя его простит. Так прошел почти год. В конце концов она дала согласие на свидание с ним, но при условии соблюдения тайны. Они стали встречаться тайком от всех, пока Надежда не поняла, что опять беременна. Дальше всё скрывать было бессмысленно, и они опять стали жить вместе на радость своим детям.
Вот такая житейская история и легла в основу веселой мелодрамы Гуркина. Когда он её писал, то временно сохранил реальные имена своих прототипов, чтобы потом подобрать подходящие псевдонимы. Но когда закончил пьесу, то понял, что лучше этих имен и фамилии ему уже не придумать. Он изменил лишь имя разлучницы, назвав её Раисой Захаровной.
СРАВНИМ
Кто из персонажей похож на своих прототипов
Василий Кузякин и его экранный образ в исполнении Александра Михайлова
- Папа - добродушный, высокий, телосложением очень похож на героя фильма, - говорит Ольга. - И тоже малопьющий! Хотя сцена, где отец с дядей Митей наливает из бидона в кружку пива, появилась не случайно. Такие трехлитровые бидоны имелись в доме, папа иногда покупал себе пива впрок. И выражения «Ешкин кот», «Какого дядечку к нам замело», «В глаза не смотрит, наверное, двойку получил» в самом деле звучали в нашем доме.
Надежда Кузякина в исполнении Нины Дорошиной
- Мама была такая же артистичная, невысокая, симпатичная и мудрая женщина, - говорит Ольга. - Кстати, по паспорту мама была Анастасия, но ей свое имя не нравилось. Поэтому все ее звали Надей, Надеждой, а отец ласково Надюхой.
Мама красиво вышивала, вязала салфеточки, на кроватях у нас лежали белые покрывала с кружевами. Многие тогда носили туфельки с беленькими носочками, и мама тоже.
Людмила Кузякина старшая дочь и актриса Янина Лисовская
- У Люды были длинные, темно-русые волосы ниже талии, красивая фигура, удивительные зеленые глаза, черные, словно нарисованные, брови, - рассказывает Ольга. - На улице мужчины часто оборачивались ей вслед, и мне, еще маленькой девочке (у нас большая разница в возрасте), было приятно оглядываться и видеть восхищенные взгляды. Ей, к слову, фильм пришелся не по душе. Весь город потом судачил, что якобы Людмила развелась с мужем и прибежала обратно к родителям. А на самом деле это не так.
Алексей Кузякин сын и актер Игорь Лях
- В фильме он рыжий, неказистый, а наш Алешка был видным парнем - зеленоглазый, чернобровый с густыми темнорусыми волосами, - говорит Ольга Скрябикова. - Многие девчонки влюблялись в него. Зато характер Гуркин списал хорошо - умный, смелый, жизнерадостный. В армии Алексей служил всего два месяца, поскольку в вузе окончил военную кафедру.
Буквально за год до смерти Алексей Кузякин стал начальником смены на Черемховском угольном разрезе, куда его распределили после Иркутского политеха. Ему часто приходилось ездить между участками угольного разреза, и он купил себе мотоцикл «Ява». Как оказалось, неисправный... Алексей Кузякин разбился на мотоцикле в 23 года.
Ольга Кузякина, младшая дочь и актриса Лада Сизоненко
- В детстве я была точно такой же - и внешне, и по характеру, - уверяет Ольга Скрябикова. - Но образ киношной Оли списан не только с меня, но и со старшей сестры Тамары. Огорчилась ли она, узнав, что ее имя не упоминается в фильме? Думаю, нет. По крайней мере она никогда не говорила об этом.
Дядя Митя и баба Шура
Колоритная парочка дядя Митя и баба Шура - тоже реальные персонажи. Это Дмитрий и Александра Витляевы, соседи Кузякиных, жившие в доме напротив. (К сожалению, их фото не сохранилось. - Ред.) Дядя Митя тоже увлекался голубями и запускал их вместе с Василием.
В театре пьесу ждал успех, и вскоре было принято решение её экранизировать. Когда прошла всесоюзная премьера фильма, в небольшом городке Черемхово все конечно же узнали своих земляков. Кузякины стали знаменитостью среди горожан, но сами Надежда и Василий обиделись на автора Владимира Гуркина, которого они знали лично. Лишь спустя время, когда сценарист извинился и преподнес дорогие подарки за счет своего авторского гонорара, Кузякины его простили.
ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Увы, Надежда не смогла пережить смерть сына
Трагедия с сыном сильно сказалась на здоровье матери. В 1991 году у Надежды случился инфаркт, она умерла в 61 год. Василий дожил до 80 лет, скончался в 2005 году.
У дочерей Кузякиных жизнь сложилась удачно. Все трое замужем, вырастили детей. Старшая, Людмила Рудых, работала врачом в Иркутске, вышла на пенсию. Тамара Вахрушева, которую вычеркнули из сценария, трудится на Вагоноремонтном заводе в Чите. Младшая, Ольга Скрябикова, давшая нам интервью, работает главным бухгалтером одной из крупных фирм Иркутска.
В честь своих знаменитых земляков и героев этого легендарного фильма, в 2011 году в Черемхове был установлен памятник.
Источник:
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Понравилось76
Просто подарки они хотели сразу.... Тьфу!
100500 раз уже смотрено, а всё не надоедает. Шедевр, однако
Без обид !
Если мне память не изменяет, то ты, однако, 1969 года рождения?