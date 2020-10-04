12 интересных фактов о фильме «Хроники Риддика»

2. Джуди Денч в фильме очень хотел видеть Вин Дизель. Так как актриса не горела желанием сниматься в непонятном для неё фильме, Вин Дизель пошел заваливать Денч цветами и убеждать её в том, что без неё кино попросту не состоится.

3. Сценарист Дэвид Хейтер(«Люди Икс», «Хранители») написал сценарий-приквел к фильму «Черная дыра». Речь в нем шла о войне, в которую был втянут Ричард Риддик, на которой он терял весь свой взвод. В потере бойцов был обвинен именно Риддик, из-за чего за его голову была назначена большая награда.

Весь скрипт строился вокруг погони за Риддиком Джонса, которого в первой ленте сыграл Коул Хаузер. Сценарий показывал, как герой Вина Дизеля превратился уголовника из фильма «Черная дыра». Многие считают, что студии и Вину Дизелю необходимо было брать в оборот именно этот сценарий в те годы.