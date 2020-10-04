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12 интересных фактов о фильме «Хроники Риддика»

12 интересных фактов о фильме «Хроники Риддика» (5 фото)

Автор:
04 октября 2020 18:59
Метки: актеры   история фильма   кино   
1428
5

Фантастический фильм «Хроники Риддика» попал на большие экраны в 2004 году. В прокате картина выступила очень неудачно, что поставило крест на прямом масштабном продолжении истории. Спустя несколько лет мы увидели совсем другое камерное кино.

Главные роли сыграли Вин Дизель, Колм Фиор, Тэнди Ньютон, Джуди Денч, Карл Урбан, Алекса Давалос и Лайнас Роуч. Поставил картину режиссер Дэвид Туи, ответственный за фильмы «Прибытие» и «Идеальный побег».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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12  комментариев
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187k
Северное сияние 4 часа назад
Хорошая трилогия про Риддика. Пересматриваю периодически, не надоедает. Ваня Бензинов хорошо его играет, мне нравится.
Хорошая трилогия про Риддика. Пересматриваю периодически, не надоедает. Ваня Бензинов хорошо его играет, мне нравится.
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193
Ксюша Скакалкина 52 минуты назад
Прав был Туи - Риддик затерялся бы среди других фильмов о выживании на другой планете. Оригинальная история - всегда интересней, чем другой персонаж по накатанному сценарию.
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4k
Petr Chernyshev 3 часа назад
Текст поста - гугль транслэйт?
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Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Саня 3 часа назад
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Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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