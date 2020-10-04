12 интересных фактов о фильме «Хроники Риддика»

Фантастический фильм «Хроники Риддика» попал на большие экраны в 2004 году. В прокате картина выступила очень неудачно, что поставило крест на прямом масштабном продолжении истории. Спустя несколько лет мы увидели совсем другое камерное кино.
Главные роли сыграли Вин Дизель, Колм Фиор, Тэнди Ньютон, Джуди Денч, Карл Урбан, Алекса Давалос и Лайнас Роуч. Поставил картину режиссер Дэвид Туи, ответственный за фильмы «Прибытие» и «Идеальный побег».
Интересные факты:
1. Актриса Джуди Денч рассказывала, что совершенно не понимала, в чем она снимается и, что происходит в кадре. Но работать ей очень понравилось и от декораций она была в полнейшем восторге.
2. Джуди Денч в фильме очень хотел видеть Вин Дизель. Так как актриса не горела желанием сниматься в непонятном для неё фильме, Вин Дизель пошел заваливать Денч цветами и убеждать её в том, что без неё кино попросту не состоится.
3. Сценарист Дэвид Хейтер(«Люди Икс», «Хранители») написал сценарий-приквел к фильму «Черная дыра». Речь в нем шла о войне, в которую был втянут Ричард Риддик, на которой он терял весь свой взвод. В потере бойцов был обвинен именно Риддик, из-за чего за его голову была назначена большая награда.
Весь скрипт строился вокруг погони за Риддиком Джонса, которого в первой ленте сыграл Коул Хаузер. Сценарий показывал, как герой Вина Дизеля превратился уголовника из фильма «Черная дыра». Многие считают, что студии и Вину Дизелю необходимо было брать в оборот именно этот сценарий в те годы.
4. Ещё один сценарий к «Хроникам Риддика» писал Акива Голдсман(«Время убивать», «Бэтмен и Робин», «Игры разума»). В его сценарии Риддика заставляли вернуться на планету из первого фильма, чтобы спасти наемников пытающихся найти в пещерах некое устройство Генезис. Среди наемников была уже подросшая девочка из первого фильма(Кира), которая ненавидела Риддика и пыталась его убить.
5. Был и ещё один сценарий от Акивы Голдсмана, который перекидывал Риддика на лесную планету, на которой, естественно, обитали очередные хищники, являющиеся системой безопасности все того же устройства Генезис. В этом скрипте Кира тоже была и между ней и Риддиком были некие романтические отношения.
6. Однако, в оборот студия взяла сценарий от режиссера «Черной дыры» Дэвида Туи. И это был самый дорогой сценарий из представленных студии.
7. Добро на производство «Хроник Риддика» студия дала после огромного успеха фильма «Черная дыра» на видео и DVD.
8. Австралийская актриса Рианна Гриффит, сыгравшая в первом фильме «Джек», хотела вернуться к своей роли и в «Хрониках Риддика» сыграв Киру. Она прошла через первый этап прослушивания. За её возвращение в фильм был и Вин Дизель, который встречался с актрисой после прослушиваний и просил её привести себя в форму, чтобы выглядеть более сурово.
Гриффит получила план тренировок и ей назначили тренера. Но по каким-то причинам вскоре на главную роль подписали Алексу Давалос. Предполагается, что времени на подготовку у Гриффит было чуть меньше трех недель и актриса просто не успела добиться необходимых результатов.
9. Студия Universal после плохих тестовых показов приказала убрать из фильма взрослый рейтинг и переделать «Хроники Риддика» под подростковый рейтинг. Позднее на DVD будет выпущена режиссерская версия фильма, которая имеет взрослый рейтинг.
10. В одном из ранних сценариев, когда действие «Хроник Риддика» хотели частично перекинуть на планету из первой ленты, монстры из «Черной дыры» должны были стать разумными и желать отомстить Риддику.
11. Действие фильма разворачивается в 2583 году.
12. Решение уйти от сюжетов с выживанием Риддика на какой-нибудь планете, принадлежит режиссеру и сценаристу Дэвиду Туи. Туи считал, что вселенной Риддика необходимо уходить от ДНК «Чужого» и развивать собственную мифологию.
Производственный бюджет фильма 105 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате 115 миллионов долларов.
Источник:
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