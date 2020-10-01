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Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть

Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть (31 фото)

Автор:
01 октября 2020 16:42
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
767
31
У всех бывают неудачные фотки - и даже у животных! Собаки, например, могут быть самыми милыми и чудесными созданиями на планете, но такова жизнь - в телефоне их хозяев обязательно найдутся кадры, на которых питомец не в лучшей форме. Но даже на таких снимках наши пушистики умудряются выглядеть невероятно мило. Посмотрите и улыбнитесь!
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Метки: животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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258
Остап Ива́нович. Час назад
Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть
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8k
Serg2001 Час назад
Снимал на смарт. Не фотошопил. Прикол в том, что это одна и та же собачка. Почему их получилось две на одном кадре, до сих пор не могу понять... ))
Снимал на смарт. Не фотошопил. Прикол в том, что это одна и та же собачка. Почему их получилось две на одном кадре, до сих пор не могу понять... ))
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258
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть
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