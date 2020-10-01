Умора: 30 неудачных фото собак, которые не должны были попасть в сеть

У всех бывают неудачные фотки - и даже у животных! Собаки, например, могут быть самыми милыми и чудесными созданиями на планете, но такова жизнь - в телефоне их хозяев обязательно найдутся кадры, на которых питомец не в лучшей форме. Но даже на таких снимках наши пушистики умудряются выглядеть невероятно мило. Посмотрите и улыбнитесь!

0 Флешмоб на неудачные фото питомцев начался в Фейсбуке под хэштегом #unflatteringdogphotochallenge . Стоило одному хозяину выложить "неудачное" фото своей собаки, его идею подхватили тысячи пользователей со всего мира.

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Взгляните на этих мохнатых чудиков: 0 Источник:

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