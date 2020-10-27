"Что ты такое?": забавная встреча добермана и бабочки

Обеспокоенный таким вниманием, пес начал пытаться поймать бабочку ртом, но хозяйка остановила его: "Титан, нельзя", "Титан, не кусай бабочку", - сказала она за кадром видео. Однако, в конце ролика эти двое кажется подружились - доберман уже не пытался кусать бабочку, а она спокойно садилась ему на голову.