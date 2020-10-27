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"Что ты такое?": забавная встреча добермана и бабочки

"Что ты такое?": забавная встреча добермана и бабочки (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 21:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   доберман   животные   мило   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Хозяйка добермана по кличке Титан (Titan) опубликовала очаровательное видео, на котором пес встретился с бабочкой. Он не понимал, что за существо перед ним, но ему было очень интересно - бабочка в это время всячески пыталась сесть песику на нос.

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Метки: видео   доберман   животные   мило   смешные животные   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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Фома Час назад
Не кошерный доберман, уши не стоят, может у него ещё и хвост есть?
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Constructor Полчаса назад
ДоГерман? :)
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