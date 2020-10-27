"Что ты такое?": забавная встреча добермана и бабочки

Хозяйка добермана по кличке Титан (Titan) опубликовала очаровательное видео, на котором пес встретился с бабочкой. Он не понимал, что за существо перед ним, но ему было очень интересно - бабочка в это время всячески пыталась сесть песику на нос.
13-летний доберман по кличке Титан (Titan) живет со своими хозяевами во Флориде, США. Недавно его хозяйка засняла очаровательную сцену - гуляя во дворе дома, песик неожиданно увидел бабочку. Та пыталась сесть псу на нос, а он не понимал, что за странное существо перед ним.
Обеспокоенный таким вниманием, пес начал пытаться поймать бабочку ртом, но хозяйка остановила его: "Титан, нельзя", "Титан, не кусай бабочку", - сказала она за кадром видео. Однако, в конце ролика эти двое кажется подружились - доберман уже не пытался кусать бабочку, а она спокойно садилась ему на голову.
Посмотрите на эту милоту:
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