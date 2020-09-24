30 примеров маленьких чудес, которые может преподнести природа

Автор:
24 сентября 2020 11:06
Природа к нам более чем щедра и часто мы даже не ценим те дары, которые она бросает нам буквально под ноги. В детстве все подмечаешь и всем интересуешься, а с возрастом бытовые проблемы выходят на первый план... часто уже не до природных красот. И все же - давайте вспомним о том, сколько чудес вокруг нас, стоит лишь открыть глаза!
1. "Моя новая петуния выглядит как звездная галактика"
2. Обледеневший зонтик над птичьей кормушкой
3. "Олень-альбинос, которого я встретил по дороге на работу"
4. "Фудзияма сегодня - и редкое лентикулярное облако над ней"
5. "Тень от двух разных деревьев на нашей парковке"
6. "Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел"
7. "Подсолнечник, выросший в щели тротуара"
8. Искривленная коряга на пляже
9. "Радуга из единственной красной полосы, которую я видел в Финляндии"
10. "Вишенка, которая вдруг выросла посередине дерева"
11. "Сначала в речке поднялась вода потом она покрылась коркой льда, затем уровень воды упал, а лед остался
12. "Дерево, обгоревшее в лесном пожаре, продолжает жить"
13. "Капуста в моем саду показывает все свои яркие краски"
14. Темная белка со светлым хвостом
15. "Трава на моей лужайке на дюйм ниже... и замерзла. А у соседей нет"
16. Слева: картина 1892 года, справа: то же самое место в 2020 году
17. Новые иголки на елочке
18. "Дерево выросло внутри старой силосной башни и наконец добралось до вершины!"
19. "Гейзер незадолго до взрыва"
20. "Прекрасный винный бражник, найденный в моем саду"
21. "Снег был как раз нужной консистенции, так что его можно было скатать как ковер"
22. "Утренняя роса на листьях ежевики"
23. "Эти грозди винограда превращаются в ... огромную гроздь винограда"
24. "Мой хамелеон вблизи"
25. "Отдельный мир, который я нашел в пивной бутылке, лежащей в лесу"
26. "Три початка, которые я вырастил из одного сорта кукурузы"
27. Узоры на листе пальмы
28. "Перекати-поле, скопившиеся перед домом моего брата"
29. "Дерево внутри другого дерева"
30. "Мое яблоко выглядит так, будто всё еще загружается"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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