30 примеров маленьких чудес, которые может преподнести природа

Природа к нам более чем щедра и часто мы даже не ценим те дары, которые она бросает нам буквально под ноги. В детстве все подмечаешь и всем интересуешься, а с возрастом бытовые проблемы выходят на первый план... часто уже не до природных красот. И все же - давайте вспомним о том, сколько чудес вокруг нас, стоит лишь открыть глаза!

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1. "Моя новая петуния выглядит как звездная галактика" 0 Источник:

2. Обледеневший зонтик над птичьей кормушкой 0 Источник:

3. "Олень-альбинос, которого я встретил по дороге на работу" 0 Источник:

4. "Фудзияма сегодня - и редкое лентикулярное облако над ней" 0 Источник:

5. "Тень от двух разных деревьев на нашей парковке" 0 Источник:

6. "Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел" 0 Источник:

7. "Подсолнечник, выросший в щели тротуара" 0 Источник:

8. Искривленная коряга на пляже 0 Источник:

9. "Радуга из единственной красной полосы, которую я видел в Финляндии" 0 Источник:

10. "Вишенка, которая вдруг выросла посередине дерева" 0 Источник:

11. "Сначала в речке поднялась вода потом она покрылась коркой льда, затем уровень воды упал, а лед остался 0 Источник:

12. "Дерево, обгоревшее в лесном пожаре, продолжает жить" 0 Источник:

13. "Капуста в моем саду показывает все свои яркие краски" 0 Источник:

14. Темная белка со светлым хвостом 0 Источник:

15. "Трава на моей лужайке на дюйм ниже... и замерзла. А у соседей нет" 0 Источник:

16. Слева: картина 1892 года, справа: то же самое место в 2020 году 0 Источник:

17. Новые иголки на елочке 0 Источник:

18. "Дерево выросло внутри старой силосной башни и наконец добралось до вершины!" 0 Источник:

19. "Гейзер незадолго до взрыва" 0 Источник:

20. "Прекрасный винный бражник, найденный в моем саду" 0 Источник:

21. "Снег был как раз нужной консистенции, так что его можно было скатать как ковер" 0 Источник:

22. "Утренняя роса на листьях ежевики" 0 Источник:

23. "Эти грозди винограда превращаются в ... огромную гроздь винограда" 0 Источник:

24. "Мой хамелеон вблизи" 0 Источник:

25. "Отдельный мир, который я нашел в пивной бутылке, лежащей в лесу" 0 Источник:

26. "Три початка, которые я вырастил из одного сорта кукурузы" 0 Источник:

27. Узоры на листе пальмы 0 Источник:

28. "Перекати-поле, скопившиеся перед домом моего брата" 0 Источник:

29. "Дерево внутри другого дерева" 0 Источник: