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30 примеров маленьких чудес, которые может преподнести природа

30 примеров маленьких чудес, которые может преподнести природа (31 фото)

Автор:
24 сентября 2020 11:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мать-Природа   красота   наблюдения   подборка фотографий   природа   хорошеенастроение   чудеса   
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Природа к нам более чем щедра и часто мы даже не ценим те дары, которые она бросает нам буквально под ноги. В детстве все подмечаешь и всем интересуешься, а с возрастом бытовые проблемы выходят на первый план... часто уже не до природных красот. И все же - давайте вспомним о том, сколько чудес вокруг нас, стоит лишь открыть глаза!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мать-Природа   красота   наблюдения   подборка фотографий   природа   хорошеенастроение   чудеса   
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