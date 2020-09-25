Навестила бабушку в деревне: итоги сельских каникул горожанок

2020 год внес коррективы в планы на отпуск/каникулы героинь данного поста. Вместо сказочного Бали они поехали к родственникам в область. Природа и красота девушек - главные козыри этого поста!
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- Чего ты презерватив так рассматриваешь? Не знаешь, что это такое?
- Нет, а что это такое?
- Что, у вас в деревне не тр@хаются, что ли?
- Тр@хаются, конечно. Но так, чтобы кожа слезала…
№13 - просто крышесносна!
Да и остальные девчули, оверсекси.
С удовольствием плюс.