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Навестила бабушку в деревне: итоги сельских каникул горожанок

Навестила бабушку в деревне: итоги сельских каникул горожанок (19 фото)

Автор:
25 сентября 2020 12:53
Метки: девушки   деревня   красота   лето   природа   село   фигура   
4220
19
2020 год внес коррективы в планы на отпуск/каникулы героинь данного поста. Вместо сказочного Бали они поехали к родственникам в область. Природа и красота девушек - главные козыри этого поста!

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Метки: девушки   деревня   красота   лето   природа   село   фигура   
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3k
Олег 2 часа назад
Приятно глазу.
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Спасибо,как будто очутился в деревне и вздрочнул в березовой роще
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6k
Влад 54 минуты назад
пердолить неперепердолить
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85k
Дмитрий Час назад
Такие девушки огонь . И почему рождаемость падает , эх .
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4k
Роман Дмитрий 42 минуты назад
толерантные ценности мать ихети будь они неладны :)
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2k
ваня панкин Час назад
ага, у бабушки...

ага, у бабушки...
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7k
Антон Семёныч Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
P.F. Час назад
Взяли девушку из глухой деревни служанкой в богатый дом. Как-то раз девушка убиралась в спальне хозяев и нашла использованный презерватив. Стоит и с удивлением его рассматривает. Подходит к ней молодая хозяйка и спрашивает:
- Чего ты презерватив так рассматриваешь? Не знаешь, что это такое?
- Нет, а что это такое?
- Что, у вас в деревне не тр@хаются, что ли?
- Тр@хаются, конечно. Но так, чтобы кожа слезала…
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8k
Serg2001 2 часа назад
Фотки профессиональные. Очень похожи на первые кадры из пикантных фотосессий на природе. Хорошо бы и на последние посмотреть! Друг спрашивает... ))
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
№13 0
№13 - просто крышесносна!
Да и остальные девчули, оверсекси.
С удовольствием плюс.
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Девки огонь, а причем тут бабушка и деревня?
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7k
Cornho Лехахуторской 2 часа назад
*при чём
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9k
Яромиръ Лехахуторской 2 часа назад
....потому, что все эти фото, постановочная херота
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33k
dima423 Яромиръ 2 часа назад
бабушки чтоль ставили эти постановы по твоему?))
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