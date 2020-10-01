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Тюремную надзирательницу судят за интимную связь с заключенным

Тюремную надзирательницу судят за интимную связь с заключенным (4 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тюрьма   великобритания   заключенный   надзирательница   превышение полномочий   преступник   суд   
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32-летняя Лорен Макинтайр, надзирательница в тюрьме на острове Уайт (Великобритания), обвиняется в том, что несколько месяцев тайно занималась сексом с заключенным. Ее избранник - убийца, отбывающий пожизненный срок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тюрьма   великобритания   заключенный   надзирательница   превышение полномочий   преступник   суд   
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5  комментариев
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4k
Олег 38 минут назад
Судя по всему, у него не было шанса отказать ей в сексе - задушит.
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Arthur 54 минуты назад
Что делают бабы в мужской тюрьме?
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Все четко Arthur 44 минуты назад
Ага ...оно бы сейчас не о бабе бы писали а о мужике вообще бы было из ряда вон...
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8k
Serg2001 Arthur 8 минут назад
Ищут свое женское счастье... ))
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12k
Alex 55 минут назад
Ну у них если бы с мужиком охранником вступил связь то наверное ничего бы не было ему (охраннику)
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