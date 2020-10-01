Тюремную надзирательницу судят за интимную связь с заключенным

Лорен Макинтайр обвиняется в неправомерном поведении, которое расценивается как злоупотребление доверием общественности к должностному лицу. Она не только вступила в сексуальную связь с заключенным, но и скрыла тот факт, что у него был мобильный телефон, что строго запрещено. Более того, она переписывалась с ним и отправляла ему свои фотографии.



Также ее обвиняют в "санкционированном избиении": якобы она позволила ее любовнику избить ее коллегу.



HMP Isle of Wight, Albany Barracks - это мужская тюрьма категории B, в которой находятся около 1000 человек. Почти 98 процентов заключенных отбывают срок за преступления сексуального характера.