Тюремную надзирательницу судят за интимную связь с заключенным

32-летняя Лорен Макинтайр, надзирательница в тюрьме на острове Уайт (Великобритания), обвиняется в том, что несколько месяцев тайно занималась сексом с заключенным. Ее избранник - убийца, отбывающий пожизненный срок.
По данным дела, Лорен Макинтайр в течение четырех месяцев в 2018 году поддерживала интимные отношения с 39-летним Эндрю Робертсом, осужденным за двойное убийство. В 2003 году он задушил свою партнершу Луизу Ломм и их восьмимесячную дочь.
Лорен Макинтайр
32-летняя работница тюрьмы обвиняется также в том, что с ее подачи Эндрю Робертс избил ее коллегу Самуэля Лайдлера.
Эндрю Робертс (справа) был осужден в 2003 году за то, что задушил свою девушку Луизу Ломм и их восьмимесячную дочь Тию (слева) в Рондде, Южный Уэльс
Судебное разбирательство по делу Макинтайр только начато. Пока что обвиняемую освободили под залог. Дальнейшая ее судьба станет известна в октябре, когда состоится следующее заседание.
Лорен Макинтайр обвиняется в неправомерном поведении, которое расценивается как злоупотребление доверием общественности к должностному лицу. Она не только вступила в сексуальную связь с заключенным, но и скрыла тот факт, что у него был мобильный телефон, что строго запрещено. Более того, она переписывалась с ним и отправляла ему свои фотографии.
Также ее обвиняют в "санкционированном избиении": якобы она позволила ее любовнику избить ее коллегу.
HMP Isle of Wight, Albany Barracks - это мужская тюрьма категории B, в которой находятся около 1000 человек. Почти 98 процентов заключенных отбывают срок за преступления сексуального характера.
Также ее обвиняют в "санкционированном избиении": якобы она позволила ее любовнику избить ее коллегу.
HMP Isle of Wight, Albany Barracks - это мужская тюрьма категории B, в которой находятся около 1000 человек. Почти 98 процентов заключенных отбывают срок за преступления сексуального характера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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