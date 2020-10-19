Ножницы ценой почти в треть жизни. Именно такую цену пришлось заплатить чернокожему американцу, покусившемуся на чужую собственность. Мужчина украл не бриллианты и не деньги, а трое ножниц.
63-летний Фэйр Уэйн Брайант вышел на свободу в минувший четверг, просидев в тюрьме 23 года за кражу из чужого гаража обычных садовых ножниц. Столь суровое наказание обусловлено тем, что мужчина на момент ареста был рецидивистом: на его счету уже числилось 22 задержания, 11 из которых закончились вынесением обвинительных приговоров.
Бывший осужденный рассказал членам комиссии по УДО, что в прошлом он страдал наркотической и алкогольной зависимостью. Но в тюрьме смог побороть пагубные привычки. Тем более что времени для переосмысления жизненных приоритетов было предостаточно – почти четверть века.
В соответствии с условиями условно-досрочного освобождения, Брайант обязан будет ходить на встречи собрания анонимных алкоголиков. Ему также придется заниматься общественно-полезной деятельностью и соблюдать комендантский час с 9 вечера до 6 утра.
Дело рецидивиста стало резонансным. Верховный суд отклонил его ходатайство об УДО в начале года, несмотря на протест единственной в коллегии темнокожей судьи. Женщина заявила, что дело стало ярким примером демонстрации в действии законов Джима Кроу о расовой сегрегации.
Строгость закона в Америке подтверждает и ситуация с жителем Алабамы. Мужчина был приговорен к пожизненному за кражу мизерной суммы в 9 долларов. В его случае суровый приговор обусловлен наличием трех судимостей. А действующий в штате «закон трех ошибок» обязывает приговаривать рецидивистов, совершивших следующее правонарушение, к длительным срокам.
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Так к чему этот пафос с ценой ножниц? Если в тексте дальше написано что у него уже 11 уголовных наказаний... И правильно закрыли - в следующий раз в охоте за дозой, мог кого то и убить - а так слава богу угрозу для общества убрали
Думал очередной невинно заключенный, а оказалось совсем наоборот!
Так бы и прошёл мимо!
А в России я не говорил
Я сделал. Правда чужими руками
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267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
Неважно, черный или белый, украл - должен понести наказание.
И если у него было 11 судимостей, то туда ему и дорога.
Подобные уроды должны знать, что они, конечно, могут плюнуть в общество.
Только вот общество, утрётся, но так плюнет в ответ, что их смоет в самую гнилую дыру этого ми ра.
Дураку понятно, что расизм там как был, так и есть.
Но всем нужно сделать хорошую мину при плохой игре.
Преступнику не место в обществе. Общество и придумало Закон как способ защиты, так зачем обществу нужны те, кто считает себя выше Закона?