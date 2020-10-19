63-летний Фэйр Уэйн Брайант вышел на свободу в минувший четверг, просидев в тюрьме 23 года за кражу из чужого гаража обычных садовых ножниц. Столь суровое наказание обусловлено тем, что мужчина на момент ареста был рецидивистом: на его счету уже числилось 22 задержания, 11 из которых закончились вынесением обвинительных приговоров.

Бывший осужденный рассказал членам комиссии по УДО, что в прошлом он страдал наркотической и алкогольной зависимостью. Но в тюрьме смог побороть пагубные привычки. Тем более что времени для переосмысления жизненных приоритетов было предостаточно – почти четверть века.

В соответствии с условиями условно-досрочного освобождения, Брайант обязан будет ходить на встречи собрания анонимных алкоголиков. Ему также придется заниматься общественно-полезной деятельностью и соблюдать комендантский час с 9 вечера до 6 утра.