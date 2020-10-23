Сидит за ложь

Спустя год мать одной из школьниц призналась в страшной тайне: 59-летнего мужчину, обвиняемого в педофилии, посадили на 13 лет в колонию строгого режима по ошибке. Девочки выдумали историю, потому что сбежали с уроков и не хотели быть за это наказанными.
История произошла осенью 2018 года. 59-летний Сергей Жалоба разносил по подъездам листовки. В один из них он зашел вслед за двумя девочками 11 и 12 лет. Школьницы решили прогулять уроки.
История произошла осенью 2018 года. 59-летний Сергей Жалоба разносил по подъездам листовки. В один из них он зашел вслед за двумя девочками 11 и 12 лет. Школьницы решили прогулять уроки.
Позже, чтобы взрослые их не наказывали, девочки рассказали страшную историю, как взрослый мужчина обогнал их на лестнице, приспустил брюки, показал им половой член и ушел.
Следствие в этом рассказе рассмотрело нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек, а также нанесение им морального вреда. Мужчину обвинили в педофилии и дали 13 лет колонии строгого режима.
Только спустя год мать одной из школьниц решила восстановить справедливость, рассказав все как было в заявлении. Женщина сообщила, что дети выдумали историю, потому что сбежали с уроков. Позже сами школьницы признались в ложных обвинениях.
Самое страшное, что даже после чистосердечного признания, обращения в прокуратуру и к президенту с просьбой о прекращении дела, Сергей Жалоба продолжает отбывать реальный срок в 13 лет в колонии строгого режима.
Следствие в этом рассказе рассмотрело нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек, а также нанесение им морального вреда. Мужчину обвинили в педофилии и дали 13 лет колонии строгого режима.
Только спустя год мать одной из школьниц решила восстановить справедливость, рассказав все как было в заявлении. Женщина сообщила, что дети выдумали историю, потому что сбежали с уроков. Позже сами школьницы признались в ложных обвинениях.
Самое страшное, что даже после чистосердечного признания, обращения в прокуратуру и к президенту с просьбой о прекращении дела, Сергей Жалоба продолжает отбывать реальный срок в 13 лет в колонии строгого режима.
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Это один следак так "пошутил" за рюмкой чая. Давно перебрался с свой дом, но до этого старался не заходить в один лифт с ними. Одного знакомого так шантажировали бухие малолетки. Купи нам пива и чипсов, иначе мы скажем, что ты к нам приставал. А то,что жизнь человеку ломают им все-равно. И как от этого защититься?
Другой знакомый рассказывал о брате. Ему во дворе малолетка за деньги предложила ублажить орально, но он пошел к ее вечно бухой мамаши и рассказал, чем ее дочь занимается. Та пошла в полицию с заявлением на него.
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Девочки конечно мрази, но судей таких в печь.
https://old.fishki.net/3449861-oon-osudila-zakon-o-kastracii-nasilynikov-i-pedofilov-prinjatyj-v-nigerii.html?sign=76713180363125,84648850516704https://old.fishki.net/3449861-oon-osudila-zakon-o-kastracii-nasilynikov-i-pedofilov-prinjatyj-v-nigerii.html?sign=76713180363125,84648850516704
По моему мнению, это тот состав, при возбуждении дела по которому в нераспутываемый узел сплетаются следующие проблемы:
профессиональная неготовность, а зачастую непригодность правоохранителей к расследованию дел этой наиболее сложной категории;
неприятие социумом каких-либо аргументов в отношении обвиняемых, и это прикрывается абсолютно правильными словами о защите детей;
боязнь правоохранителей и правоприменителей совершать какие-либо действия, идущие вразрез с линией обвинения из-за опаски быть обвиненными в содействии педофилии;
законодательные пробелы и отсутствие взвешенной судебной практики. На мой взгляд, в делах такой категории необходимо отталкиваться от экспертного заключения о наличии медицински выявленных и зафиксированных признаков педофилии. Ведь это заболевание психического генеза, которое фактически не поддаётся лечению, и его носители должны немедленно изолироваться от общества.
На все эти обстоятельства накладывается ещё один факт: раскрытие дел данной категории (особо тяжкие, против малолетних и т. д.) и направление их в суд с постановлением обвинительного приговора это достаточно хорошие ступеньки карьерной лестницы для сотрудника правоохранительных органов. Именно в этом, по-моему, заключается первопричина возникновения этих дел.
Сюда же надо добавить ещё и то, что дети, недополучая любви и внимания в семье и школе, будут искать этого внимания и, как им кажется, любви в социальных сетях, куда они сразу переведут общение на эту тему. Достаточно примера нашего дела. А это лайки, обсуждение, возможность попасть в телевизор, начать вести свой Ютьюб-канал. И вот он гребень волны успеха, популярности и внимания." (с)
МОСКВА, 23 окт РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.