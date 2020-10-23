Сидит за ложь

Позже, чтобы взрослые их не наказывали, девочки рассказали страшную историю, как взрослый мужчина обогнал их на лестнице, приспустил брюки, показал им половой член и ушел.



Следствие в этом рассказе рассмотрело нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек, а также нанесение им морального вреда. Мужчину обвинили в педофилии и дали 13 лет колонии строгого режима.



Только спустя год мать одной из школьниц решила восстановить справедливость, рассказав все как было в заявлении. Женщина сообщила, что дети выдумали историю, потому что сбежали с уроков. Позже сами школьницы признались в ложных обвинениях.



Самое страшное, что даже после чистосердечного признания, обращения в прокуратуру и к президенту с просьбой о прекращении дела, Сергей Жалоба продолжает отбывать реальный срок в 13 лет в колонии строгого режима.