FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую... Развод на деньги. Очередная фишка Развод на деньги. Очередная фишка На что не пойдет женщина ради красоты? На что не пойдет женщина ради красоты? Водителю БМП под галюциногенами показалось, что на него падет самолет Водителю БМП под галюциногенами показалось, что на него падет самолет Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Попытка запустить фейерверк из окна Попытка запустить фейерверк из окна Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей... Ретро фотографии Ретро фотографии Молодые знаменитости на фото из прошлого Молодые знаменитости на фото из прошлого 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи с девочкой Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи... Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с... Как помирал старик Как помирал старик Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов 7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие 7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания.... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Сидит за ложь

Сидит за ложь (1 фото)

Автор:
23 октября 2020 18:23
Метки: Ложь   Тюрьма   признание   суд   школьницы   
1104
1
Спустя год мать одной из школьниц призналась в страшной тайне: 59-летнего мужчину, обвиняемого в педофилии, посадили на 13 лет в колонию строгого режима по ошибке. Девочки выдумали историю, потому что сбежали с уроков и не хотели быть за это наказанными.
История произошла осенью 2018 года. 59-летний Сергей Жалоба разносил по подъездам листовки. В один из них он зашел вслед за двумя девочками 11 и 12 лет. Школьницы решили прогулять уроки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Ложь   Тюрьма   признание   суд   школьницы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
alertol 2 часа назад
По мне так эти девочки, должны теперь этому дядечке как минимум оплачивать психолога и прочие расходы на реабилитацию (ну и моральный ущерб конечно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
613
Сыр 5 минут назад
судья как обычно проститутка последняя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Dmitriy Полчаса назад
Малолетка - это как глянцевый журнал. Красивая обложка, а внутри статья, статья, статья ...
Это один следак так "пошутил" за рюмкой чая. Давно перебрался с свой дом, но до этого старался не заходить в один лифт с ними. Одного знакомого так шантажировали бухие малолетки. Купи нам пива и чипсов, иначе мы скажем, что ты к нам приставал. А то,что жизнь человеку ломают им все-равно. И как от этого защититься?
Другой знакомый рассказывал о брате. Ему во дворе малолетка за деньги предложила ублажить орально, но он пошел к ее вечно бухой мамаши и рассказал, чем ее дочь занимается. Та пошла в полицию с заявлением на него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир Полчаса назад
УК РФ Статья 135. Развратные действия

1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий Полчаса назад
Нормальный мужик уже целый год ходит петухом на зоне .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
max Час назад
Замечательно , хачи за убийство получают условку, русские сидят за просто так.
Девочки конечно мрази, но судей таких в печь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
чокнутый Час назад
это как пособие для тех кто с пеной у рта за "смертную казнь"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки чокнутый 51 минуту назад
лучше одного из 1000 по ошибке чем отпустить и он погубит 100
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
чокнутый Опаньки 42 минуты назад
че за бред ты несешь? давай тебя по ошибке казнят?! тем более сейчас педофилом можно обвинить кого угодно, и доказательств не нужно, вон тебе пример плохой в посте? ну если мало, вспомни как другая сику оклеветала своего дядю или деда, над которым устрили самосуд, бухая мамаша с бухими собутыльниками забили его до смерти, а потом оказалосс, девачка пошутила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа чокнутый 18 минут назад
Вот тут таких говноедов тупых куча.
https://old.fishki.net/3449861-oon-osudila-zakon-o-kastracii-nasilynikov-i-pedofilov-prinjatyj-v-nigerii.html?sign=76713180363125,84648850516704https://old.fishki.net/3449861-oon-osudila-zakon-o-kastracii-nasilynikov-i-pedofilov-prinjatyj-v-nigerii.html?sign=76713180363125,84648850516704
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 2 часа назад
"Александр Насонов, адвокат:
По моему мнению, это тот состав, при возбуждении дела по которому в нераспутываемый узел сплетаются следующие проблемы:
профессиональная неготовность, а зачастую непригодность правоохранителей к расследованию дел этой наиболее сложной категории;
неприятие социумом каких-либо аргументов в отношении обвиняемых, и это прикрывается абсолютно правильными словами о защите детей;
боязнь правоохранителей и правоприменителей совершать какие-либо действия, идущие вразрез с линией обвинения из-за опаски быть обвиненными в содействии педофилии;
законодательные пробелы и отсутствие взвешенной судебной практики. На мой взгляд, в делах такой категории необходимо отталкиваться от экспертного заключения о наличии медицински выявленных и зафиксированных признаков педофилии. Ведь это заболевание психического генеза, которое фактически не поддаётся лечению, и его носители должны немедленно изолироваться от общества.
На все эти обстоятельства накладывается ещё один факт: раскрытие дел данной категории (особо тяжкие, против малолетних и т. д.) и направление их в суд с постановлением обвинительного приговора это достаточно хорошие ступеньки карьерной лестницы для сотрудника правоохранительных органов. Именно в этом, по-моему, заключается первопричина возникновения этих дел.
Сюда же надо добавить ещё и то, что дети, недополучая любви и внимания в семье и школе, будут искать этого внимания и, как им кажется, любви в социальных сетях, куда они сразу переведут общение на эту тему. Достаточно примера нашего дела. А это лайки, обсуждение, возможность попасть в телевизор, начать вести свой Ютьюб-канал. И вот он гребень волны успеха, популярности и внимания." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
даже если это было бы не враньем, - не трогал, а просто хер показал и 13 лет? что за пиз..ец?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
по поводу того что все еще сидит

по поводу того что все еще сидит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 2 часа назад
Меня мучат смутные сомнения... не слышал даже, чтоб 13 лет строгача давали за извращение (мужик же их не изнасиловал?). Что-то афтырь тут горбатого лепит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Слепой Пью 2 часа назад
Он ещё в СИЗО, приговора нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar 2 часа назад
А не, вру другой источник глянул:
МОСКВА, 23 окт РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
анатолий 2 часа назад
девочки должны отправится на столько.сколько дядя отсидел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Сидит за ложь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov АнтонПолднев 2 часа назад
такое везде возможно , мир сходит с ума...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 2 часа назад
Надеюсь этих школьниц по достижении соответственного возраста реально пустят по кругу,а потом-в болото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность Что известно о деле блогера Синицы, которого посадили на 5 лет за твит о детях силовиков Что известно о деле блогера Синицы, которого посадили на 5 лет за твит о детях силовиков В России впервые дали пожизненный срок наркоторговцу В России впервые дали пожизненный срок наркоторговцу Приговор: суд дал Кокорину и Мамаеву по полтора года колонии Приговор: суд дал Кокорину и Мамаеву по полтора года колонии Кубанская пленница: за похищение невесты суд приговорил трех мужчин Кубанская пленница: за похищение невесты суд приговорил трех мужчин
DaryRadost

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Журнал, который втайне выписывает твой кот
8
17
Журнал, который втайне выписывает твой кот
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
5
128
"Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья
﻿
Набирающие популярность
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
0
11
Внезапно! Самым тяжёлым днём недели оказался не понедельник
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
0
11
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#автомобили#китай#война#картинки#новости#пандемия
#юмор#прикол#россия#полиция#актеры#прикольные#дети#коррупция#позитив#Душевное
#история#животные#интересно#автомир#разное#gif#задержание#медицина#украина#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться