FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 442 поста • 190 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность

Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность (3 фото)

Автор:
18 сентября 2020 21:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Тюрьма   заключенный   справедливость торжествует   суд   судебная ошибка   сша   
2214
3
В США на днях прошло судебное заседание, на котором суд полностью оправдал Роберта Дюбуаза, а также вычеркнул его имя из реестра лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Тюрьма   заключенный   справедливость торжествует   суд   судебная ошибка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Элек Мек 2 часа назад
Эмоции человека, который отсидел в тюрьме 38 лет за убийство, которое он не совершал, после признания его невиновным, штат Огайо, США, 2014 год.
Эмоции человека, который отсидел в тюрьме 38 лет за убийство, которое он не совершал, после признания его невиновным, штат Огайо, США, 2014 год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Андрей Крылов 20 минут назад
Такое там (да и не только там) бывает регулярно. А там то! Это же "светоч демократии"! Пример "как надо"! И каждый год кого-то там оправдывают лет через сорок Если ещё не заслали на электрический стул или в газовую камеру. Эти гады учат весь Мир толерастии и и правильности! Вот только там во многих штатах ест смертная казнь. а в России нет! И я что-то не помню ни одного случая, когда оправдали бы в России "навечно осуждённого". Хотя и такое быть может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
иванов дмитрий Андрей Крылов 11 минут назад
таких случаев множество
например расстрел невиновного из за дела чикатило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Serega Tim 44 минуты назад
невинно осужденные - были и будут всегда, некомпетентные действия прокуроров, подкуп судей, ошибки следствия, выбивание признаний – все это в современном мире практикуется., законы шлифуют под конкретные нужды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Павел Час назад
Он слишком белый, чтобы быть оправданым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев Час назад
У человека отняли жизнь. А говорят - не кури. Не пей. На красный не переходи и тд.
А тут, на ровном месте. На 37 лет закрыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Russo Turisto 2 часа назад
Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Думаю 1.5млрд баксов и пожизненные заключения обвинителям, присяжным и судье, смогут хоть чуточку компенсировать эту "ашипку"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Russo Turisto Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А сколько таких, кто оказался в ненужное время в ненужном месте, кто обнаружил умирающего и пытался оказать помощь и его застали в этот момент, сколько тех кто не прошел мимо и был за это наказан... Это большая трагедия быть осужденным за преступление которого не совершал. Тем более в молодом возрасте и тем более на 37 лет, а иногда и пожизненно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Russo Turisto 2 часа назад
А сколько, действительно?
Можешь дать какие-то статистические данный кроме эмоций?
То-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Russo Turisto Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Генпрокурор России Юрий Чайка поделился информацией о том, сколько людей в нашей стране без вины пострадали от правоохранительной и исправительной системы. Если верить чиновнику, количество россиян, которые не совершили никакого преступления, но были привлечены к ответственности, достигает пятизначных чисел.
При этом более 4 600 человек незаконно арестовали или задержали, передаёт «РИА Новости». «Люди годами сидят незаконно», признал генпрокурор.
Достаточно?
Генпрокурор России Юрий Чайка поделился информацией о том, сколько людей в нашей стране без вины пострадали от правоохранительной и исправительной системы. Если верить чиновнику, количество россиян, которые не совершили никакого преступления, но были привлечены к ответственности, достигает пятизначных чисел. При этом более 4 600 человек незаконно арестовали или задержали, передаёт «РИА Новости». «Люди годами сидят незаконно», признал генпрокурор. Достаточно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Тр-тр Митя 2 часа назад
Украли жизнь у человека. А сколько ещё таких?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Агент Безопасной Национальности Тр-тр Митя 2 часа назад
Уверен?
Прям он таки святой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Тр-тр Митя Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А кто святой? Всех сажать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Агент Безопасной Национальности Тр-тр Митя 2 часа назад
Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Тр-тр Митя 2 часа назад
"А кто святой? Всех сажать?"

===============
И у меня она есть. И у тебя.

А кто безгрешен - пусть первым бросит в меня камень.
Просто кто-то отвечает за содеянное, а кто-то - за потенциальное, но возможное.
как в старой индийской притче, когда спросили мудреца, зачем он побил жену, которая собиралась идти с кувшином за водой?
Мудрец: "А ведь разобьет кувшин об камни!"
Ему: "Ну вот тогда и пИсди."
Мудрец: "А тогда уже будет поздно..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 2 часа назад
наверное и следаков и судей надо на тот же срок отправить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Никакими деньгами уже ему не компенсируют 37 лет жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ну и без цента начинать жить тоже не комильфо. По миллиону за год, вполне справедливо будет, для достойной пенсии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фрэнд vikklu 36 минут назад
+ моральный ущерб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
831
Roman Фрэнд Полчаса назад
каждому!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Малолетний хулиган поиздевался над стражами порядка, получил по заслугам, а теперь требует компенсацию Малолетний хулиган поиздевался над стражами порядка, получил по заслугам, а теперь требует... "Как мне прокормить детей?": в США хозяйку салона красоты посадили за нарушение карантина "Как мне прокормить детей?": в США хозяйку салона красоты посадили за нарушение карантина "Боюсь представить, что будет если коронавирус попадёт в камеру": тюрьма в эпоху пандемии "Боюсь представить, что будет если коронавирус попадёт в камеру": тюрьма в эпоху пандемии Буррито за решеткой: заключенный ведет кулинарное шоу прямо из камеры Буррито за решеткой: заключенный ведет кулинарное шоу прямо из камеры Надзирателю в тюрьме стало плохо. Заключённые не растерялись и помогли ему Надзирателю в тюрьме стало плохо. Заключённые не растерялись и помогли ему
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25446



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
1
29
Сухие факты о девчатах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
2
80
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
0
117
6% российских женщин сбились со счета, вспоминая о количестве мужчин до брака
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
0
18
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#история#кино#авария#дтп#сша#дети#шоу бизнес#абсурд
#прикол#факты#интересное#разное#актеры#картинки#авто авария#комментарии#Душевное#австралия
#интересно#животные#СССР#россия#автомобили#люди#в мире#ретро авто#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться