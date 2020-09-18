Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность

В США на днях прошло судебное заседание, на котором суд полностью оправдал Роберта Дюбуаза, а также вычеркнул его имя из реестра лиц, совершивших преступление на сексуальной почве.
Бедняга Роберт Дюбуаз был осуждён в 1983 году за изнасилование и убийство 19-летней девушки, возвращавшейся домой с работы. Первоначально мужчину приговорили к смертной казни, но позже приговор был заменён на пожизненное заключение. На тот момент ему было 18 лет.
Все 37 лет, которые Роберт провёл в разных тюрьмах, он настаивал на своей невиновности.
Все 37 лет, которые Роберт провёл в разных тюрьмах, он настаивал на своей невиновности.
В стране несколько лет назад возник специальный проект "Невиновность", который вместе с прокуратурой берётся за старые дела и помогает людям, ошибочно обвинённым в преступлениях.
И на этот раз юристы проекта смогли доказать с помощью теста ДНК, что Дюбуаз не является преступником.
Сейчас 55-летнего Роберта поселили в специальный центр, где его адаптируют к современной жизни.
Ещё не известно, собирается ли Дюбуаз подать в суд, чтобы получить компенсацию за годы, проведённые в тюрьме.
И на этот раз юристы проекта смогли доказать с помощью теста ДНК, что Дюбуаз не является преступником.
Сейчас 55-летнего Роберта поселили в специальный центр, где его адаптируют к современной жизни.
Ещё не известно, собирается ли Дюбуаз подать в суд, чтобы получить компенсацию за годы, проведённые в тюрьме.
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например расстрел невиновного из за дела чикатило
А тут, на ровном месте. На 37 лет закрыли.
Можешь дать какие-то статистические данный кроме эмоций?
То-то...
При этом более 4 600 человек незаконно арестовали или задержали, передаёт «РИА Новости». «Люди годами сидят незаконно», признал генпрокурор.
Достаточно?
Прям он таки святой?
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И у меня она есть. И у тебя.
А кто безгрешен - пусть первым бросит в меня камень.
Просто кто-то отвечает за содеянное, а кто-то - за потенциальное, но возможное.
как в старой индийской притче, когда спросили мудреца, зачем он побил жену, которая собиралась идти с кувшином за водой?
Мудрец: "А ведь разобьет кувшин об камни!"
Ему: "Ну вот тогда и пИсди."
Мудрец: "А тогда уже будет поздно..."