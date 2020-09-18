Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность

В стране несколько лет назад возник специальный проект "Невиновность", который вместе с прокуратурой берётся за старые дела и помогает людям, ошибочно обвинённым в преступлениях.



И на этот раз юристы проекта смогли доказать с помощью теста ДНК, что Дюбуаз не является преступником.



Сейчас 55-летнего Роберта поселили в специальный центр, где его адаптируют к современной жизни.



Ещё не известно, собирается ли Дюбуаз подать в суд, чтобы получить компенсацию за годы, проведённые в тюрьме.