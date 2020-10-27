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В Красноярском крае пьяная мать без прав отправилась за мужем и нарвалась на ДПС

В Красноярском крае пьяная мать без прав отправилась за мужем и нарвалась на ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   авто   жена   интересное   россия   фото   яжемать   
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Женщины не перестают удивлять! В Красноярске сотрудники ДПС остановили женщину на 10-ке с ребёнком, у которой не оказалось прав. Решив оштрафовать её за отсутствие автомобильного кресла, правоохранители выяснили, что женщина пьяна.

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Метки: Красноярский край   авто   жена   интересное   россия   фото   яжемать   
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8  комментариев
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2k
Евгений 46 минут назад
Объясните мне пожалуйста, а муж тут каким боком? В чём его вина? (Что жену такую выбрал чур не писать
). По факту он ни чего не нарушил.
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33k
dima423 Голос Вселенной Полчаса назад
да ничего мужу не будет... рядом его нет, доказать передачу управления нереально, кражи тоже никакой тут нет, тк нет заявлении об угоне)
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dima423 Полчаса назад
чето скучно... ни драк, ни ругани, ни угроз, ни мольбы о прощении) о чем видос то?)
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972
мега гон 39 минут назад
понравилась фраза, как показывает практика, это не одна бутылка пива)), а так конечно все правильно, сел пьяный ходи пешком два года.
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83
евгений 39 минут назад
Хорошо ещё, что втопить от них не додумалась. Есть и такие...
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Шурум-бурум Час назад
она, наверно, умственно отсталая
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