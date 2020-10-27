В Красноярском крае пьяная мать без прав отправилась за мужем и нарвалась на ДПС

— Результаты проведённого освидетельствования подтвердили состояние опьянения с показанием 0,52 мг/л. В отношении автолюбительницы составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена в виде административного ареста сроком до 15 суток или штрафа 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.





Кроме того, за перевозку ребёнка без автокресла женщине сулит штраф в 3 тысячи рублей. Отца семейства тоже ждут проблемы. Ему грозить штраф 30 тысяч и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.





Автомобиль был отправлен на штраф стоянку, а мужа с работы так никто и не встретил. Зато дома его ждал сюрприз!