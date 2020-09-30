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Каякеры закричали от ужаса, когда увидели кита

Каякеры закричали от ужаса, когда увидели кита (5 фото)

Автор:
30 сентября 2020 15:06
Сообщество : Животные
Метки: гавайи   животные   каяк   каякеры   кит   остров Мауи   тихий океан   
1850
5
Отдыхая на острове Мауи (Гавайи) некая Кайли выложила в инстаграм видео, как она с супругом и друзьями повстречала кита.

Источник:

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Метки: гавайи   животные   каяк   каякеры   кит   остров Мауи   тихий океан   
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7  комментариев
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1k
Игорь 3 часа назад
Интернет кричал от ужаса.
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8k
gnyS i Минуту назад
Накаякали от ужаса пол лодки.
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2k
RALEXXX 50 минут назад
Лет пять тому назад рыбалил и вдруг слышу как-то волна необычно шумит. Поворачиваю голову и в метрах 10-15 от меня кит фонтанчики пускает. Ну и как-то не очень приятно стало.
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217
im240 Час назад
очкуны
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8k
Serg2001 2 часа назад
Если я правильно понял, то целью этой тусовки как раз и была возможная встреча с китом. И о, ужас! Он появился... Интересно, сколько кирпичей можно погрузить в такой каяк прежде чем он затонет?... ))
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1k
americos 2 часа назад
Да ничего такого страшного. Быстренько забрались на самодельный кирпичный остров.
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17k
Abominog 3 часа назад
Под гребным винтом??? Я тоже кричу от ужаса
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