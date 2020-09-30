Каякеры закричали от ужаса, когда увидели кита

Отдыхая на острове Мауи (Гавайи) некая Кайли выложила в инстаграм видео, как она с супругом и друзьями повстречала кита.
Кит вынырнул в опасной близости от жёлтых каяков, а после проплыл под гребным судном и всплыл, издав грозный звук. На это Кайли, которая снимала видео, начала взывать к Богу и кричать от страха.
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Девушка также подписала видео: "В честь китового сезона и этого взрывного видео… Поднимите руку, если готовы к другим эпичным встречам в этом году".
В XIX веке остров Мауи использовался как важный порт для стоянки китобойных судов.
В XIX веке остров Мауи использовался как важный порт для стоянки китобойных судов.
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Метки: гавайи животные каяк каякеры кит остров Мауи тихий океан
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