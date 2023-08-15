Пожары на Гавайях: число погибших на Мауи продолжает расти, жители ругают власти за бездействие

Согласно последним официальным данным, число жертв природных пожаров на гавайском острове Мауи достигло 96, при этом местные чиновники предупреждают, что эти данные далеко не окончательные. Сотни человек все еще числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, пока им удалось обследовать лишь 3% территории, по которой прокатился пожар.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил, что в историческом городе Лахайна было разрушено более 2700 зданий.

Причины возникновения пожаров на данный момент все еще неизвестны, местные власти говорят, что проводят расследование.

Масштаб бедствия был усилен благодаря засухе и ураганным ветрам с берега. Некоторые порывы ветра достигали скорости 130 км/ч, в результате чего пламя иногда распространялось со скоростью до полутора километров в минуту, оставляя людям слишком мало времени на то, чтобы спастись.

«Там почти ничего не осталось», - сказал Грин журналистам.

Вечером в воскресенье власти округа Мауи заявили, что два очага возгорания еще не полностью локализованы, в том числе и тот, который уничтожил Лахайну.

Губернатор Грин отметил, что в настоящий момент ведется расследование по поводу того, почему не сработали сирены, предназначенные для предупреждения жителей об опасности.

«Скоро мы узнаем, достаточно ли было сделано для того, чтобы они включились», - отметил он.

Однако некоторые чиновники, так же как и местные жители, говорят, что пламя распространялось слишком стремительно и местные власти были физически не в состоянии организовать ему достойный отпор.

«Этот пожар распространялся слишком быстро, и стлался по земле, — рассказала Лори Мур-Меррелл из Управления пожарной охраны США. — Пожарные просто не могли сделать ничего большего. Их действия достойны похвалы».

Власти также предупредили, что токсичные вещества, выброшенные в атмосферу в результате пожаров, могут накапливаться, например, в питьевой воде.