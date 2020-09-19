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"Вася, уходи! Они уже близко!": стая косаток напугала семейную пару

"Вася, уходи! Они уже близко!": стая косаток напугала семейную пару (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 13:11
Сообщество : Животные
Метки: бухта Нагаева   видео   животные   интересно   китообразные   косатка   магадан   
1208
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Бухта Нагаева в Охотском море - одно из немногочисленных мест, где можно в естественной среде встретить косаток. Правда, не все оказываются готовы к близкому контакту с этими морскими обитателями.

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Метки: бухта Нагаева   видео   животные   интересно   китообразные   косатка   магадан   
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17  комментариев
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3k
Никита Благодаров 2 часа назад
Пока ни одно факта нападения касаток на людей (с целью сожрать) в истории человечества не зарегистрировано.
Случай про бассейн: касатка просто неудачно поигралась.
Многие повадки и поведение касаток схоже с дельфинами (всё-таки оба вида млекопитающие).
На яхтах сколько ходил, дельфины почти всегда сопровождают у носовой части судна, нравится им))) А касатки чем хуже? Если бы я был САМЫМ ОПАСНЫМ хищником морей и океанов, я бы тоже не парился, подумаешь, лодочка, надо проверить, вдруг рыбку кинуть. Что заинтересовало, к тому и подплыву.
Сожру рыбку или белую акулу. А если товарищи подсобят, можно и на кита пойти.
P. S. Ненавижу вертикальные видео, долбанные ТикТокеры.
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9k
vvv 47 минут назад
ну нахер я бы там кирпычей отложил немеряно. Касаткам лодку переворачивать не потребовалось бы, от кирпичей бы потонула
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71
Вася с ложкой 56 минут назад
Тут на фишках сидят бывалые моряки .Тю да косатка не нападает чего типа Вася ссыт .... Да когда с тобой начинает играть маленький *грузовик* с зубами с пол твоей башки ...То меньше всего ты начинаешь вспоминать уроки биологии и спецов из интернета .
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1k
Дмитрий Вася с ложкой 42 минуты назад
начал с уважением смотреть на кошек...
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9k
Taximaxi Час назад
Ушла яичница с выменем. Опять голодными оставаться.
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Та шо она от Васи хочет? Вася сам ох-у-ел
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Косатки мстительные и злопамятные. Если человек когда-то обидел, могут и напасть.
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Косатки в море водятся? Я думал только в океанах.
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460
satra 2 часа назад
"Вася, хорош яйцами звенеть, мы все поняли! Уходи!"
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7k
Кыся 2 часа назад
Тот редкий случай, когда девушка оказалась поумней Васи.
Косаткам перевернуть лодку - раз плюнуть. Они даже охотятся подобным образом, льдины с хавкой переворачивают или волну вызывают, чтобы хавку смыло.
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3k
Sanar 2 часа назад
Лодку реально могут перевернуть, напасть сомневаюсь, но девушка дело говорит, море то далеко не Чёрное купаться то не вариант.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Красота!!!
На хрена они отправились смотреть на них если такие бздиловатые?
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620
likiloki 2 часа назад
По интеллекту соперничают со своими родственниками дельфинами, если не превосходят их. Легко дрессируются. Прекрасные и опасные хищники. На людей обычно не нападают. Единичные случаи происходили в неволе из-за насильственной разлуки с парой или потомством. Их социальная составляющая уступает только приматам, что ставит их на третье место после человека и обезьяны.
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4k
Бу 2 часа назад
кто то по*срал кирпичами)
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