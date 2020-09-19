"Вася, уходи! Они уже близко!": стая косаток напугала семейную пару

Морские животные не отставали и развили приличную скорость, догоняя моторку. Поведение дамы в этом ролике достойно отдельной темы. Впрочем, у косаток неоднозначная репутация, и многие слышали о случаях, когда эти животные нападали на людей (правда, речь шла об отловленных особях и их дрессировщиках в бассейнах), потому реакцию женщины понять можно.