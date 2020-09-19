"Вася, уходи! Они уже близко!": стая косаток напугала семейную пару

Бухта Нагаева в Охотском море - одно из немногочисленных мест, где можно в естественной среде встретить косаток. Правда, не все оказываются готовы к близкому контакту с этими морскими обитателями.
Косатки не пугаются людей и могут подплывать к ним довольно близко. Вот только не все рады человекообразные такому тесному знакомству.
Видео, снятое в бухте Нагаева в Магадане, - лишнее тому подтверждение. Семейной паре пришлось быстро удирать на лодке от стаи косаток.
Морские животные не отставали и развили приличную скорость, догоняя моторку. Поведение дамы в этом ролике достойно отдельной темы. Впрочем, у косаток неоднозначная репутация, и многие слышали о случаях, когда эти животные нападали на людей (правда, речь шла об отловленных особях и их дрессировщиках в бассейнах), потому реакцию женщины понять можно.
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Случай про бассейн: касатка просто неудачно поигралась.
Многие повадки и поведение касаток схоже с дельфинами (всё-таки оба вида млекопитающие).
На яхтах сколько ходил, дельфины почти всегда сопровождают у носовой части судна, нравится им))) А касатки чем хуже? Если бы я был САМЫМ ОПАСНЫМ хищником морей и океанов, я бы тоже не парился, подумаешь, лодочка, надо проверить, вдруг рыбку кинуть. Что заинтересовало, к тому и подплыву.
Сожру рыбку или белую акулу. А если товарищи подсобят, можно и на кита пойти.
P. S. Ненавижу вертикальные видео, долбанные ТикТокеры.
Косаткам перевернуть лодку - раз плюнуть. Они даже охотятся подобным образом, льдины с хавкой переворачивают или волну вызывают, чтобы хавку смыло.
На хрена они отправились смотреть на них если такие бздиловатые?