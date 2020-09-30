Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи

Красивейшая женщина планеты, которая обожает образ total black и лучше всех умеет носить декольте отмечает сегодня свой день рождения.
На протяжении многих лет Моника Беллуччи раз за разом производит фурор своими выходами в свет. Буквально накануне своего юбилея она поразила своих поклонников новым образом: появилась на Неделе моды в Париже с короткой стрижкой и в полностью черном наряде. Она вообще обожает черный и красный, а многолетняя успешная карьера модели и актрисы научила ее эффектно позировать и соблазнительно одаривать поцелуями коллег-актеров.
Модельная карьера Моники Беллуччи началась из-за финансовых нужд — девушке не хватало денег для оплаты учебы. Спустя год она переехала в модную столицу Италии и подписала контракт с одним из крупнейших модельных агентств. В скором времени Моника появилась на обложках мировых журналов.
Моника Беллуччи начала работать моделью ради оплаты учебы на факультете права Университета Перуджи. В 1987 году появляются ее первые "обложки": ее фотографию размещают на первой странице журнала Amica (Италия).
Добившись успеха в модельном бизнесе, Моника решила сниматься в кино. Среди ее самых успешных киноработ роли в лентах "Малена", "Квартира", "Страсти Христовы" и многие другие.
На протяжении четырнадцати лет Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, у пары родилось две дочери.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на съемках фильма "Квартира" (1996). Они поженились в 1999 году.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель на 59-м Международном кинофестивале в Каннах, 2006 год. В 2013 году пара разведется.
Моника заключила контракты с известными брендами: Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Victoria's Secret, Betty Barclay, Ferretti, Hermes, Kenar, Escada, Revlon и др. Из-за занятости и разъездного характера своей работы Моника отказывается от учебы и полностью посвящает себя миру моды.
Первая картина на английском языке: первый значительный успех в кино ей приносит небольшая роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула" (1992).
Моника Беллуччи в фильме "Доберман" (1997) снова появляется с Венсаном Касселем. Для фильма она учила язык жестов глухонемых, которого требовала ее роль.
В 2000 году на экраны выходит фильм "Малена" итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе.
После "Малены" Моника получает окончательное признание в мире кино и популярность во всем мире.
Моника Беллуччи в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра".
Интересно, что итальянская актриса свободно говорит на французском и английском языках, также знает португальский и испанский. Для съемок в фильме "Страсти Христовы" она выучила на необходимом уровне арамейский язык, в Боснии — сербский язык для работы с Эмиром Кустурицей.
Моника Беллуччи в фильме "Матрица: Перезагрузка". Вачовски рассказывали, что предложили роль Персефоны Монике Беллуччи после того, как посмотрели "Малену".
Актриса садится на диету, только если того от нее требует роль. А в обычной жизни Беллуччи не отказывает себе в пасте и пицце. И нисколечко не переживает, что они могут отложиться у нее на бедрах. "Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты", – считает Моника.
В провокационном фильме Мэла Гибсона "Страсти Христовы". В документальном фильме об этой работе она сказала: "Я агностик, хотя уважаю все религии и проявляю к ним интерес. Если я во что-то и верю, то в некую таинственную энергию, которая вызывает морские приливы, заставляет двигаться планеты, объединяет природу и человека".
Моника Беллуччи и Тим Рот в жюри на 59-м Международном Каннском кинофестивале.
Моника Беллуччи была дважды награждена итальянским "Золотым Глобусом" (1998, 2005), а также получила "Серебряную ленту" Итальянского национального синдиката киножурналистов (2003).
"Мужчины пытаются удержать власть за счет женщин. Они боятся самостоятельных красавиц, их тянет к молоденьким незрелым девочкам, рядом с которыми мужчины кажутся себе сильными", - говорила актриса в интервью.
В 2010 году компания Rizzoli выпускает книгу "Monica Bellucci". Для этого альбома модель выбирала 150 фотографий, выполненных разными фотографами на протяжении всей ее карьеры. В книгу входят работы Питера Линдберга, Хельмута Ньютона, Джузеппе Торнаторе, Фабрицио Ферри, Ричарда Аведона, Паоло Роверси и др. Часть средств от продажи книги направлена двум благотворительным фондам.
В первом после развода с Венсаном Касселем интервью Моника Беллуччи призналась: "Я с 14 лет никогда не была одна – а теперь просто не знаю, что делать".
Венсан Кассель и Моника Беллуччи во время фотосессии фильма "Необратимость" (2002) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля в 2019 году. Скандальный французский фильм режиссера Гаспара Ноэ – это, пожалуй, самая сложная роль в карьере Моники. В 2002-м публика была потрясена жестокостью фильма, люди уходили с сеанса в знак протеста.
Моника Беллуччи на 67-м Каннском кинофестивале. Актриса никогда не делала пластических операций! А из всех видов спорта актриса предпочитает плавание и йогу.
В 2015 году Моника появляется в 24-м фильме бондианы "007: СПЕКТР", где исполняет роль Люсии Скиарры, первой в истории франшизы зрелой женщины Джеймса Бонда.
Актриса Моника Беллуччи целует актера Алекса Лутса на торжественной церемонии открытия Каннского кинофестиваля в 2016 году. Как оказалось, Лутц не ожидал поцелуя заранее (этого не было в сценарии), но сумел впечатляюще подыграть актрисе.
Итальянская актриса Моника Беллуччи на 72-м Каннском международном кинофестивале. После развода в августе 2013 года СМИ постоянно выдают Монику Беллуччи замуж. В частности, ей приписывали романы с российскими олигархами – Тельманом Исмаиловым и Михаилом Прохоровым. Ни в первом, ни во втором случае информация не подтвердилась.
Актриса Моника Беллуччи во время фотоколла перед показом коллекции Dior Ready To Wear весна-лето 2020, представленной на Неделе моды в Париже.
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, одна из красивейших женщин планеты
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
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