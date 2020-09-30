Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи

Модельная карьера Моники Беллуччи началась из-за финансовых нужд — девушке не хватало денег для оплаты учебы. Спустя год она переехала в модную столицу Италии и подписала контракт с одним из крупнейших модельных агентств. В скором времени Моника появилась на обложках мировых журналов.





Моника Беллуччи начала работать моделью ради оплаты учебы на факультете права Университета Перуджи. В 1987 году появляются ее первые "обложки": ее фотографию размещают на первой странице журнала Amica (Италия).