Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания

В Санкт-Петербурге мужчина агрессивно отреагировал на то, что женщина не пропустила его автомобиль, когда переходила с детьми дорогу по пешеходному переходу.
По словам женщины, водитель сначала хотел совершить на неё наезд, а после вышел из автомобиля и начал трясти, бить, схватил за горло, кричал матом и угрожал её детям.
После из автомобиля вышла спутница водителя и позвала его. Быдло село в машину, но когда потерпевшая попыталась сфотографировать номер – он вышел и снова накинулся на женщину при её детях, а также пытался отобрать телефон.
После из автомобиля вышла спутница водителя и позвала его. Быдло село в машину, но когда потерпевшая попыталась сфотографировать номер – он вышел и снова накинулся на женщину при её детях, а также пытался отобрать телефон.
Самое интересное, что эта дорога в Парнасе сейчас закрыта для автотранспорта. Позже водитель повернул прямо на зебре и поехал по газону.
Соцсети бурно отреагировали на это происшествие. Многие жалели женщину с детьми, а некоторые вспоминался, что водитель заметного автомобиля уже участвовал в других стычках.
Появилось фото автомобиля с гос. номерами, по которым выяснили, что его хозяином является некий 37-летний Александр Векшин, который работает тренером в одном из крупных фитнес-центров Санкт-Петербурга.
Соцсети бурно отреагировали на это происшествие. Многие жалели женщину с детьми, а некоторые вспоминался, что водитель заметного автомобиля уже участвовал в других стычках.
Появилось фото автомобиля с гос. номерами, по которым выяснили, что его хозяином является некий 37-летний Александр Векшин, который работает тренером в одном из крупных фитнес-центров Санкт-Петербурга.
Потерпевшая уже подала заявление в полицию.
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знаем как они объезжают - чуть ли не по ногам, и неизвестно он вообще собрался объезжать или наезжать
Версия с другой стороны. Видоса, правда, нет.
Водитель пикапа, которому вспоминают дорожные прегрешения, рассказал «Фонтанке», как не поделил дорогу с жительницей Выборгского района Петербурга. Он признаёт непростительную горячность, но зачинщицей потасовки видит мать двоих детей.
Свою версию вчерашних событий 37-летний Александр изложил 24 сентября. Он уже успел столкнуться с реакцией на опубликованное видео, однако уверен, что запись является доказательством в его пользу: на ней «потасовка», «возня», но не избиение женщины на глазах у детей. При этом напоминание о случившемся осталось у него на лице.
По словам Александра, накануне утром он торопился по делам и решил объехать пробку по строительной дороге между новостройками на Заречной. На проезжей части ему встретилась такая же спешившая женщина, которая вела в школу двух детей. Водитель уверяет, что причиной развернувшегося конфликта стал не он.
«Пропускал её с детьми, но она встала поперёк дороги. Начал объезжать стукнула кулаком по капоту», говорит Александр, связывая удар по машине с тем, что местные недовольны, когда автомобилисты разъезжают по ещё закрытой дороге. «Она сама начала провоцировать. Я вышел, взял её за шкварник, грубо говоря, и отодвинул от машины, чтобы не била. Женщина схватилась за мою сумку, которая через плечо висела, и пару раз засадила ногтями по лицу и носу. Это как раз в первой части видео видно. Второй раз подлетел к ней хотел телефон забрать, но потом плюнул и уехал», продолжает водитель. В подтверждение он прислал снимок с царапиной на носу.
Потерпевшая - моя соседка. Адекватная и спокойная женщина. Отводила детей в школу и не отпрыгнула сразу перед этим бычарой, за что и поплатилась. Побои зафиксированы медиками. С детьми после увиденного работает школьный психолог. Бил людей и нарушал правопорядок и ПДД этот белый и пушистый неоднократно, но потерпевших все время разворачивали или "убеждали" забрать заявление. Видимо, клиенты из нужных мест. Женщина, которая с невозмутимым видом наблюдала за агрессией своего водителя, в вас есть хоть что-то человеческое? Могли бы оттащить этого неадекватного
Шлюха подзаборная. В фитнес-клубе богатые мажоры его дро#ат, шестерит там за копейки, а тут включил альфа-самца. Ничтожество.
Мужчина - это не гора мышц, это сочетание всего, включая мозги, особенно мозги!
на видео я вижу вначале шо она пытается ему в рожу вцепиться.
а он её не бъёт, а отталкивает.
он конечно быдлота та ещё - я б и из машины не вылез.
но и бабы есть твари те еще!
наличие пясды еще не делает её Женщиной.
там ничего не понятно.
на видео я вижу вначале шо она пытается ему в рожу вцепиться.
а он её не бъёт, а отталкивает.
он конечно быдлота та ещё - я б и из машины не вылез.
но и бабы есть твари те еще!
наличие пясды еще не делает её Женщиной.
так шо возможно и обоих на бутылку и стерилизовать!