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Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания

Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 15:42
Сообщество : Жить в России
Метки: ПАРНАС   автомобиль   водитель   дети   женщина   нападение   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге мужчина агрессивно отреагировал на то, что женщина не пропустила его автомобиль, когда переходила с детьми дорогу по пешеходному переходу.

Источник:

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Метки: ПАРНАС   автомобиль   водитель   дети   женщина   нападение   санкт-петербург   
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35  комментариев
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Ждем видео где горит его ведро.
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31k
Антон 4 минуты назад
Подвид, петушара обыкновенная.
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2k
ваня панкин 8 минут назад
баклан тупоголовый...
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1
wr3mafena 12 минут назад
как минимум его должны уволить, фитнес-центру такая слава вряд ли нужна
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1
wr3mafena 10 минут назад
Начал объезжать ....
===============
знаем как они объезжают - чуть ли не по ногам, и неизвестно он вообще собрался объезжать или наезжать
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−17
Edgars An Полчаса назад
Посадить на кол гомика. .... Хотя он уже привык.
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435
EestiJoodik Полчаса назад
Чего все на него напали? К любимому торопился. А тут дама с детьми по пешеходному переходу идет (как я понял, по закрытой для движения дороге) Вот он и псиХуйнул немного.
Мне интересно, а баба коротая оттаскивала этого хероя, от женщины. Никаких выводов не сделала для себя. Там явно с головой дружбы нет.
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46k
Павел Юрьевич 39 минут назад
Вот ни разу не оправдываю мудака....

Версия с другой стороны. Видоса, правда, нет.

Водитель пикапа, которому вспоминают дорожные прегрешения, рассказал «Фонтанке», как не поделил дорогу с жительницей Выборгского района Петербурга. Он признаёт непростительную горячность, но зачинщицей потасовки видит мать двоих детей.

Свою версию вчерашних событий 37-летний Александр изложил 24 сентября. Он уже успел столкнуться с реакцией на опубликованное видео, однако уверен, что запись является доказательством в его пользу: на ней «потасовка», «возня», но не избиение женщины на глазах у детей. При этом напоминание о случившемся осталось у него на лице.

По словам Александра, накануне утром он торопился по делам и решил объехать пробку по строительной дороге между новостройками на Заречной. На проезжей части ему встретилась такая же спешившая женщина, которая вела в школу двух детей. Водитель уверяет, что причиной развернувшегося конфликта стал не он.

«Пропускал её с детьми, но она встала поперёк дороги. Начал объезжать стукнула кулаком по капоту», говорит Александр, связывая удар по машине с тем, что местные недовольны, когда автомобилисты разъезжают по ещё закрытой дороге. «Она сама начала провоцировать. Я вышел, взял её за шкварник, грубо говоря, и отодвинул от машины, чтобы не била. Женщина схватилась за мою сумку, которая через плечо висела, и пару раз засадила ногтями по лицу и носу. Это как раз в первой части видео видно. Второй раз подлетел к ней хотел телефон забрать, но потом плюнул и уехал», продолжает водитель. В подтверждение он прислал снимок с царапиной на носу.
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46k
Павел Юрьевич Полчаса назад
Там же из комментариев:

Потерпевшая - моя соседка. Адекватная и спокойная женщина. Отводила детей в школу и не отпрыгнула сразу перед этим бычарой, за что и поплатилась. Побои зафиксированы медиками. С детьми после увиденного работает школьный психолог. Бил людей и нарушал правопорядок и ПДД этот белый и пушистый неоднократно, но потерпевших все время разворачивали или "убеждали" забрать заявление. Видимо, клиенты из нужных мест. Женщина, которая с невозмутимым видом наблюдала за агрессией своего водителя, в вас есть хоть что-то человеческое? Могли бы оттащить этого неадекватного
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9k
Павел Бреусов Павел Юрьевич Минуту назад
"Второй раз подлетел к ней хотел телефон забрать, но потом плюнул и уехал», продолжает водитель." как мило, называется грабёж, открытое хищение чужого имущества, от 2 до 7 лет лишения свободы, какой, самка собаки, добрый гражданин. Вначале чуть не раздавил мать с детьми, ездя по тому месту, где только спецтехника должна ездить, потом полез бить женщину с детьми, отхватил ногтями по морде, попытался её ещё и ограбить. Прям, самка собаки, образец гражданина, не за того топите тёзка, не за того...
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49k
pynh 46 минут назад
У его малого взгляд умнее чем у бати

У его малого взгляд умнее чем у бати
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5k
Валерий 50 минут назад
Этого "недомужика" надо раздеть, обмазать патокой, и на ночь в лес, где муравейников полно!
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28k
Azesh Час назад
культурная столица, говорили они
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7k
Антон Семёныч Час назад
https://vk.com/id16347904
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49k
pynh Антон Семёныч Час назад
Говнометы к бою!

Говнометы к бою!
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7k
harlamov Час назад
Пидр, на женщину напал с детьми, потому что рядом не было никого.
Шлюха подзаборная. В фитнес-клубе богатые мажоры его дро#ат, шестерит там за копейки, а тут включил альфа-самца. Ничтожество.
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49k
pynh harlamov 51 минуту назад
Хиз енг висит дер вниз енд не стоит.
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33k
dima423 2 часа назад
конченый какой то...
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания
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6k
Алеksей 2 часа назад
почему многие, кто крупнее оппонента, очень часто начинают быковать? Типа: сила есть, ума не надо? зато когда перцовочкой такого охладишь, так сразу нытьё начинается с слюнями, соплями и типа он весь такой жертва разнесчастнаяяяя...

Мужчина - это не гора мышц, это сочетание всего, включая мозги, особенно мозги!
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8k
Мафусаил 2 часа назад
мужика по ходу парень бросил....переживает, толпайоп...
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49k
pynh 2 часа назад
На бутылку его
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138
776166 Lev Asriev Час назад
Давайте вы так будете штрафы выплачивать бутылками с вазелином. Пропорционально.
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49k
pynh Ярких Красок Час назад
Я никого упырем не называл, уважаемый. Хватит в глаза долбиться.
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44k
Albert GER pynh Час назад
там ничего не понятно.
на видео я вижу вначале шо она пытается ему в рожу вцепиться.
а он её не бъёт, а отталкивает.
он конечно быдлота та ещё - я б и из машины не вылез.
но и бабы есть твари те еще!
наличие пясды еще не делает её Женщиной.

там ничего не понятно.
на видео я вижу вначале шо она пытается ему в рожу вцепиться.
а он её не бъёт, а отталкивает.
он конечно быдлота та ещё - я б и из машины не вылез.
но и бабы есть твари те еще!
наличие пясды еще не делает её Женщиной.

так шо возможно и обоих на бутылку и стерилизовать!
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5k
Lev Asriev 776166 47 минут назад
Не понял, тебе бутылка с вазелином нужна? добудь ее традиционным путем, к чему такие квесты со штрафами?
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49k
pynh Lev Asriev Полчаса назад
Не квесты а ролевые игры
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