Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания

По словам женщины, водитель сначала хотел совершить на неё наезд, а после вышел из автомобиля и начал трясти, бить, схватил за горло, кричал матом и угрожал её детям.



После из автомобиля вышла спутница водителя и позвала его. Быдло село в машину, но когда потерпевшая попыталась сфотографировать номер – он вышел и снова накинулся на женщину при её детях, а также пытался отобрать телефон.