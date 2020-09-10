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Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни

Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 08:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 54-летие   Сальма   актриса   богатые и знаменитые   голливуд   сальма хайек   сальма хайек фото   
4184
7
2 сентября актрисе Сальме Хайек исполнилось 54 года. Глядя на ее последние фотографии и видео из Инстаграма, в это невозможно поверить! Актриса выглядит прекрасно. В интервью журналу "ОК!" она рассказала, что и в карьере все замечательно: ей не нужно никого искать, продюсеры сами приходят и сами всё предлагают. И это очень вдохновляющий для нее момент.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 54-летие   Сальма   актриса   богатые и знаменитые   голливуд   сальма хайек   сальма хайек фото   
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7k
djinn Час назад
а тему сисек кто-нибудь раскроет сегодня?????
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3k
евгений djinn Час назад
По вашим заявкам
но в общем то это в основном кадры из фильмов
По вашим заявкам но в общем то это в основном кадры из фильмов
По вашим заявкам но в общем то это в основном кадры из фильмов
По вашим заявкам но в общем то это в основном кадры из фильмов
По вашим заявкам но в общем то это в основном кадры из фильмов
По вашим заявкам но в общем то это в основном кадры из фильмов
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10k
Сибирячка Минуту назад
ну на последнем фото видно умение хорошего хирурга
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12k
MrForstd Полчаса назад
Шикарная женщина
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4k
Валерий 45 минут назад
"2 сентября актрисе Сальме Хайек исполнилось 54 года. Глядя на ее последние фотографии и видео из Инстаграма, в это невозможно поверить! Актриса выглядит прекрасно."
Еще бы! Всю жизнь тяжелее чашки кофе не поднимала, замужем за миллиардером... А была бы ткачихой или нянькой...
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5k
Сгусток позитива Час назад
огоонь
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29k
russger Час назад
"И конструктивный настрой дает возможность выбирать дороги, по которым вы раньше и не думали идти! Главное - чтобы в вас был жив дух авантюризма, необходимый для того, чтобы отправиться на поиски нового, а не только мечтать и планировать, но ничего не делать. И тогда вы можете оказаться там, где будет намного лучше, чем в ваших мечтах"

Вот что за куйню она несёт? Сиськи-письки и всё, вот и вся твоя дорога ;)
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2k
Rhino russger Минуту назад
Ммм, как запахло черной пролетарской завистью...
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3k
tamin 2 часа назад
Сиськи у нее огонь!
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2k
Nigilist tamin Час назад
Не огонь, а силиконь!
Не огонь, а силиконь!
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5k
Вася tamin 58 минут назад
да какой там блин огонь, просто упаковывает грамотно
да какой там блин огонь, просто упаковывает грамотно
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1k
PROXOR81 Nigilist Минуту назад
Открою для Вас маленькую тайну. Сисики с возрастом начинают иногда расти. У латиночек тем более.
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810
Шурман 2 часа назад
Честно я ее помню только по роли От Заката до Рассвета .
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27k
Alex Шурман Час назад
"Бандитки" неплохой фильм. Она там с Пенелопой Круз играет
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24k
DeadMan Шурман Час назад
а как же "Отчаянный"? неужели не смотрел?
а как же "Отчаянный"? неужели не смотрел?
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810
Шурман DeadMan Час назад
Помню но там она лучше сыграла :) именно там были видны все формы :)
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1k
Дмитрий Шурман 37 минут назад
В Догме же еще стриптизершу сыграла
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63
Бобр 2 часа назад
это кого же смущает нахождение Сальмы Хайек рядом. ? Я бы автограф попросил бы, вместо антипатии
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