Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни

2 сентября актрисе Сальме Хайек исполнилось 54 года. Глядя на ее последние фотографии и видео из Инстаграма, в это невозможно поверить! Актриса выглядит прекрасно. В интервью журналу "ОК!" она рассказала, что и в карьере все замечательно: ей не нужно никого искать, продюсеры сами приходят и сами всё предлагают. И это очень вдохновляющий для нее момент.
Когда 32 года назад Сальма Хайек только начинала свою актерскую карьеру, она пыталась привлечь внимание кинематографистов. Но теперь нужды привлекать чье-то внимание нет, и это, по словам актрисы, очень ей импонирует. "Я всегда их находила, но они меня не хотели. Приятно, что теперь они сами идут ко мне. Это действительно воодушевляет", - говорит Сальма.
За последние пару лет актриса снялась в фильмах "Родители легкого поведения", "Гламурные боссы". Вскоре ее можно будет увидеть в кинолентах "Вечные" (The Eternals) и Телохранитель жены киллера (The Hitman's Wife's Bodyguard).
За последние пару лет актриса снялась в фильмах "Родители легкого поведения", "Гламурные боссы". Вскоре ее можно будет увидеть в кинолентах "Вечные" (The Eternals) и Телохранитель жены киллера (The Hitman's Wife's Bodyguard).
Сальма Хайек начинала с малого: снялась в мексиканской теленовелле "Тереза", приобрела некоторую популярность у себя на родине, а затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы сделать карьеру на большом экране. Как и многими молодыми актрисами, ею двигала огромная мечта о Голливуде. Однако в 1988 году она понятия не имела, к чему все это приведет.
Сегодня актриса считает , что все трудности, с которыми ей пришлось сталкиваться на протяжении многих лет, дали ей возможность закалить характер и выбрать правильный путь. Она называет свою жизнь "совершенно невообразимой" и говорит, что реальность превзошла самые смелые ее ожидания.
Сегодня актриса считает , что все трудности, с которыми ей пришлось сталкиваться на протяжении многих лет, дали ей возможность закалить характер и выбрать правильный путь. Она называет свою жизнь "совершенно невообразимой" и говорит, что реальность превзошла самые смелые ее ожидания.
Вот так Сальма Хайек выглядит в свои 54 года
"В какой-то момент своей жизни вы просто настраиваете себя двигаться в правильном направлении и делать все от себя зависящее - вместо того, чтобы бесцельно размышлять о том, чего вы хотели и могли, но не получили, или как то, что вы хотели, досталось другому, - говорит актриса. - И конструктивный настрой дает возможность выбирать дороги, по которым вы раньше и не думали идти! Главное - чтобы в вас был жив дух авантюризма, необходимый для того, чтобы отправиться на поиски нового, а не только мечтать и планировать, но ничего не делать. И тогда вы можете оказаться там, где будет намного лучше, чем в ваших мечтах".
Что касается личной жизни, то тут все в полном ажуре. С 2009 года Сальма Хайек замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, который старше ее на четыре года. По слухам, их свадьба обошлась в 3,5 млн долларов. Церемония состоялась в венецианском оперном театре Teatro La Fenice, а в числе гостей были Пенелопа Крус, Вуди Харрельсон и Боно.
В прошлом году сообщалось, что состояние Франсуа-Анри оценивается в 33,2 миллиарда долларов. Он является председателем и генеральным директором компании Kering с 2005 г. и президентом Groupe Artémis с 2003 г.
Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино: "Любовь во время коронавируса"
Обычно Сальма Хайек не отвечает на расспросы по поводу ее брака, но иногда ее прорывает и тогда она выдает следующее: "Многие сильно шокированы тем, что я вышла замуж за того, за кого вышла. А некоторые люди сейчас даже боятся меня. Но это еще одна форма расизма. Они никак не могут поверить, что какая-то мексиканка - и вдруг в их жизни, рядом. Им так неудобно находиться рядом со мной".
И добавляет: "У меня лучший муж в мире. С ним я становлюсь той, кто я на самом деле, и нет ощущения, что меня кто-то ограничивает".
И добавляет: "У меня лучший муж в мире. С ним я становлюсь той, кто я на самом деле, и нет ощущения, что меня кто-то ограничивает".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Еще бы! Всю жизнь тяжелее чашки кофе не поднимала, замужем за миллиардером... А была бы ткачихой или нянькой...
Вот что за куйню она несёт? Сиськи-письки и всё, вот и вся твоя дорога ;)