Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни

"В какой-то момент своей жизни вы просто настраиваете себя двигаться в правильном направлении и делать все от себя зависящее - вместо того, чтобы бесцельно размышлять о том, чего вы хотели и могли, но не получили, или как то, что вы хотели, досталось другому, - говорит актриса. - И конструктивный настрой дает возможность выбирать дороги, по которым вы раньше и не думали идти! Главное - чтобы в вас был жив дух авантюризма, необходимый для того, чтобы отправиться на поиски нового, а не только мечтать и планировать, но ничего не делать. И тогда вы можете оказаться там, где будет намного лучше, чем в ваших мечтах".