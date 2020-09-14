В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор

В казанском паблике выложили видеозапись, на которой видно, как женщина подошла к подросткам, стукнула одну из девушек рюкзаком, а потом ударила по лицу. Однако девушка не растерялась и двинула в ответ.



Женщина этого явно не ожидала и разразилась нецензурной бранью, так же можно услышать, её слова о том, что у неё трое детей.



Позже неадекватная мамаша поднесла поближе к девушкам своего маленького ребёнка со спущенными штанами.