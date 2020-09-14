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В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор

В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2020 13:18
Сообщество : Жить в России
Метки: женщина   казань   мусор   подростки   ругань   татарстан   
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В субботу 12 сентября около одного из торговых центров женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась на девушек. Ссора началась по той причине, что подростки попросили её убрать за собой мусор.

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Метки: женщина   казань   мусор   подростки   ругань   татарстан   
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26  комментариев
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32k
dima423 2 часа назад
молодцы девчонки) и что замечание сделали а что в торец дали в ответку)
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5k
Ivan 24 минуты назад
Сурово...
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4k
Максус Полчаса назад
Одобряю, что в ответку зарядила по щам тупой свинье мамашке
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5k
Николай 38 минут назад
Мда ребятки вот что значит когда морали нет, замечание делать или толку ноль или вот такие выкрутасы... и ни возраст, ни социальный статус, никак этому не препятствует...
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3k
кот базилий 38 минут назад
Таких свиней дохера и больше. Пивко пьет на лавке с ребенком, это пипец.
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85k
Дмитрий 44 минуты назад
Жаль что размножаются быстрей аморальные личности и их личинки потом пойдут по стопам таких свиней .
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2k
Борис Карабанов 47 минут назад
Гораздо правильнее и эффективнее было вызвать полицию, а не ввязываться в самопальные разборки. Полиция быстренько составила бы протокол об административном правонарушении и. скорее всего, привлекла бы службу опеки. Мало не показалось бы при угрозе лишения материнства.
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3k
кот базилий Борис Карабанов 40 минут назад
Полиция штука ненадежная, могут и не приехать. Им тема мусора неинтересна
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2k
Борис Карабанов кот базилий 37 минут назад
Дело не в мусоре, за это не привлечёшь. Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опяянения - бесспорная административка. А дальше сообщение в службу опеки.
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13k
Александр 58 минут назад
"...Что до этого было..." Наверняка, было намусорено, а девчонки застали "мать" за добавлением мусора... Ну, а дальше все всё видели...
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8k
Serg2001 Час назад
В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор
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24k
Acu900 Serg2001 58 минут назад
А как же права человека?
А как же права человека?
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7k
Шурум-бурум Час назад
быдло во всей красе
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758
The mask Час назад
Смотришь на эту многомать и думаешь "кого только не ипут"
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55
Таша The mask 49 минут назад
так за полмиллиона не брезгуют
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Тяжело видно ей с 3мя детьми,вот и накатила пару соточек,что бы немного расслаьиться,а подростки этого не поняли и полезли со своими замечаниями,могли бы сами ей помочь и убрать разбросанные салфетки
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5k
Николай Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Ну да конечно, попутно соскребая с головы остатки авна которое она бы накидала когда они помогали ей убирать, это называется перекладывание ответственности...
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6k
Natrogrii 2 часа назад
Бешеная самка какая то.
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
"Я мать троих детей"

А еще тупая бухая пи.з.да
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Девочки молодцы ! . правильно что сделали замечание .
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17k
Matrosskin 2 часа назад
Ну и правильно сделала. Нужно вообще двоечку прописать было. Быдло только так понимает
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Где ювеналка? Налицо больная женщина с психологии и неадекватным восприятием реальности. Ребёнок это человек, так нельзя с ним обращаться. С неё бы трусы стянуть и людям пирожком тыкать.
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160
Олег 2 часа назад
Хорошая молодежь подрастает в Казани
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6k
Перст Указующий Олег Час назад
когда вырастут, и до путина доберутся!
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1k
Valis 2 часа назад
П.из.да тупая. Срет под себя и вокруг, а еще эта нелепая попытка притащить за шкирку ребенка это вообще край. Хорошо, что ей прилетело.
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1k
SSD 2 часа назад
#ЯЖМАТЬ в действии. Он там (ребенок ее) покакал что ли что она салфетками все забросала?)))
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