В Казани пьяная женщина напала на подростков, но получила достойный отпор

В субботу 12 сентября около одного из торговых центров женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась на девушек. Ссора началась по той причине, что подростки попросили её убрать за собой мусор.
В казанском паблике выложили видеозапись, на которой видно, как женщина подошла к подросткам, стукнула одну из девушек рюкзаком, а потом ударила по лицу. Однако девушка не растерялась и двинула в ответ.
Женщина этого явно не ожидала и разразилась нецензурной бранью, так же можно услышать, её слова о том, что у неё трое детей.
Позже неадекватная мамаша поднесла поближе к девушкам своего маленького ребёнка со спущенными штанами.
Женщина этого явно не ожидала и разразилась нецензурной бранью, так же можно услышать, её слова о том, что у неё трое детей.
Позже неадекватная мамаша поднесла поближе к девушкам своего маленького ребёнка со спущенными штанами.
По словам девушек, они просто сделали жительнице Казани замечание по поводу того, что та разбросала вокруг лавочки влажные салфетки и попросили их убрать. На это женщина начала обзывать подростков оскорбительными словами. Также несколько раз подходила к лавочке, на которой они сидели, и угрожала, а позже перешла к действиям, которые и попали на видео.
Не все комментаторы поверили, что женщина из-за замечания стала нападать, а обвинили подростков в том, что они довели человека, сняв лишь концовку.
На это девушки выложили ещё небольшое видео. В котором можно заметить, что возле лавочки, пьющей пиво женщины, действительно валялось множество салфеток.
На это девушки выложили ещё небольшое видео. В котором можно заметить, что возле лавочки, пьющей пиво женщины, действительно валялось множество салфеток.
По факту нападения на несовершеннолетних составлено заявление в полицию. Там сказали, что это не первое происшествие с участием многодетной мамаши.
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