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Кем стал малыш, сыгравший Солнышко из «Телепузиков»

Кем стал малыш, сыгравший Солнышко из «Телепузиков» (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 13:38
Сообщество : Истории
Метки: актриса   актёр   дети   интересное   солнышко   судьба   телепузики   фото   
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Не все помнят мультик про четырёх телепузиков, которые ели блинчики и любили обниматься. В 90-х годах этот мультик крутили на телеканалах и предназначался он детям. В самом начале каждой серии вставало солнышко с лицом ребёнка. Теперь этой девушке уже 19 лет и её пришлось признаться в своей звёздной роли!

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Метки: актриса   актёр   дети   интересное   солнышко   судьба   телепузики   фото   
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12  комментариев
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1k
Valis 2 часа назад
"Джесс не хватается своей детской ролью"
Да было бы чем хвастаться)))
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1k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Почмотрел раз в детстве телепузиков-стал заикаться
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17k
SerGProS 44 минуты назад
Адовы персонажи...Какие-то дети сенобитов
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573k
XoCTeJI Час назад
А сами телепузики где?В аду горят)
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17k
SerGProS XoCTeJI 47 минут назад
Они уже обгоревшие снимались..Вот в чем беда
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55k
Опиум для народа Час назад
Судя по её милому оскалу,эти съёмки сказались на психике...)))
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5k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Сейчас 19 то есть родилась в 2001, а снималась в 1997?
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2k
Денис 2 часа назад
стремная ппц
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
а их что уже вылечили?)))
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57k
Доктор Джонс Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Нет, просто утилизировали...
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