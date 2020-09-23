Кем стал малыш, сыгравший Солнышко из «Телепузиков»

Не все помнят мультик про четырёх телепузиков, которые ели блинчики и любили обниматься. В 90-х годах этот мультик крутили на телеканалах и предназначался он детям. В самом начале каждой серии вставало солнышко с лицом ребёнка. Теперь этой девушке уже 19 лет и её пришлось признаться в своей звёздной роли!
Сюрреалистическое шоу «Телепузики» начиналось с заставки солнышка с лицом ребёнка, которое смеялось и улыбалось. Ранее никто так и не знал, кто исполнил эту звёздную роль. Спустя двадцать лет стало известно, что стало с ребёнком, который снимался в этом шоу в роли солнышка.
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Джесс Смит - простая девушка. Она заканчивает университет и никому не говорила, что сыграла солнышко в «Телепузиках». По словам девушки, сыграла Солнышко практически случайно и сейчас не имеет никакого отношения к актерской профессии. Однажды, на одной из студенческих вечеринок ребята играли в игру «правду или действие» и тогда раскрылся секрет Джесс. Позже девушка дала интервью DailyMail, в котором рассказала, как умудрилась стать звездой шоу.
Джесс рассказала, как в 1997 году попала на съёмки. Ещё в роддоме кастинг-менеджер искал малышей, подходящих на эту роль. Новорождённую Джесс сфотографировали и взяли номер у её мамы. Спустя пару месяцев менеджер позвони матери Джесс и позвал на съёмки.
Джесс не хватается своей детской ролью и лишь изредка появляется на новых премьерах шоу или презентациях фан-контента.
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Да было бы чем хвастаться)))