Кем стал малыш, сыгравший Солнышко из «Телепузиков»

Не все помнят мультик про четырёх телепузиков, которые ели блинчики и любили обниматься. В 90-х годах этот мультик крутили на телеканалах и предназначался он детям. В самом начале каждой серии вставало солнышко с лицом ребёнка. Теперь этой девушке уже 19 лет и её пришлось признаться в своей звёздной роли!