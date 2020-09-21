Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС

По словам очевидцев, сначала девушка шла обнажённая по пояс, а позже сняла с себя всю одежду. Некоторое время за ней ехали стражи порядка, которые то ли оберегали женщину от водителей и пешеходов, то ли следили, чтобы женщина не бросилась на окружающих, а возможно им просто нравился вид сзади.