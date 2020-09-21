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Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС

Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС (4 фото + 3 видео)

Автор:
21 сентября 2020 15:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   дорога   дпс   женщина   обнажение   раменское   
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Накануне водители подмосковного Раменского наблюдали интересную картину. Полностью обнажённая молодая женщина шла по проезжей части, а за ней ехал патруль ДПС.

Источник:

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   дорога   дпс   женщина   обнажение   раменское   
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28  комментариев
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13k
Kvadro 2 часа назад
вот это я понимаю - сайт хороших новостей ))
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1k
Anatoly Tananykhin 10 минут назад
Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС
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24k
Fat Lynx 10 минут назад
Симпатичная... но наркоманка!
Мимо бабок на лавке ей сейчас лучше не ходить...
Симпатичная... но наркоманка! Мимо бабок на лавке ей сейчас лучше не ходить...
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7k
Star Link 14 минут назад
Кто знает ее адрес? Друг интересуется.
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266
пенс Полчаса назад
А что голых баб не видели? Восторг о чем?
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11k
Stark 46 минут назад
требую крупный план!
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2k
Alexbux1 Stark Полчаса назад
Поддерживаю!
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13k
vikklu Час назад
Кто знает, как с этим бороться на телефоне?
Отображение видео из ВКонтакте заблокировано на данном ресурсе за размещение видеоматериалов, нарушающих авторские права либо содержащих порнографические материалы.
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5k
Duckk Час назад
Ссылка youtu.be
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29k
Mamin Sibiriak Duckk Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Duckk Час назад
https://youtu.be/EmLRPValr_
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346
Алексей Duckk 53 минуты назад
Видео недоступно
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5k
Duckk Алексей 47 минут назад
Постом выше нормальное.
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12k
Ligov Час назад
Я в Питере за последние 20 лет трех подобных индивидуумов видел. Даму и пару мужиков. Определить, после потребления запрещенных или разрешенных веществ они отправились на ню прогулку, так и не смог...)
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638
pbkadastr2008 Час назад
Красивая...
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7k
Александр Час назад
Если продолжит работу, то рейтинг канала подрастёт.
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24k
Fat Lynx Александр 9 минут назад
уволят...
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10k
P.F. 2 часа назад
Осеннее обострение удивительная вещь: с ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было.
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2k
Master Bo P.F. Час назад
Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС
Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС
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229
Nane First NameLast 2 часа назад
Да уж, все заблюрено. Чи ни секрет показали.
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25k
Антон 2 часа назад
В инстаграмме ей уже пишут "Чё, как погуляла?"
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
У меня одногруппник рассказывал, в начале нулевых, нашел закладку большую в цыганском районе, там семена были, они с товарищем попробовали их, очнулся через 3 дня в психушке, сказали что он был совсем невменяемый, его из дома скорая забрала, он ничего не помнит.
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16k
Lunatic Asylum ScorpionDS 2 часа назад
Друг твой не большого ума человек очевидно.
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3k
Sanar ScorpionDS Час назад
У меня однокашников трое с роты в начале 90х дурмана или белодонны не знаю как эта дрянь называется нажрались, пёрло 4-5 дней увезли в госпиталь, налетались пацаны. Сын учится в единственном на всю страну лётном и то говорит умудряются с наркотой индивиды, вот что за дебилы.
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−47
Алещенко Олександр 2 часа назад
Сериал "Керчь 2"?
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14k
dimitr 2 часа назад
Может, у неё в девичестве фамилия Годива была.
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21k
Андрей 2 часа назад
Вот мода у баб пошла, чуть что, сразу сиськи оголять!
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232k
Rusbond Андрей 2 часа назад
Сиськи есть, мозгов не надо.
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