Осенние обострения: обнажённая девушка прогулялась по городу в сопровождении патруля ДПС

Накануне водители подмосковного Раменского наблюдали интересную картину. Полностью обнажённая молодая женщина шла по проезжей части, а за ней ехал патруль ДПС.
По словам очевидцев, сначала девушка шла обнажённая по пояс, а позже сняла с себя всю одежду. Некоторое время за ней ехали стражи порядка, которые то ли оберегали женщину от водителей и пешеходов, то ли следили, чтобы женщина не бросилась на окружающих, а возможно им просто нравился вид сзади.
В итоге приехала бригада медиков, женщину скрутили и силой посадили в карету скорой помощи.
Позже в сети появилась информация, что странной женщиной оказалась телеведущая Хильда Кармен, которая приняла запрещённые вещества. Сейчас она находится в психиатрической больнице.
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