Свердловчанин попался на краже и сбежал, разбив стеклянную дверь

Житель Среднеуральска попытался пронести мимо кассы несколько упаковок сыра, спрятанные в широких штанах, но был замечен и остановлен заблаговременно закрытыми на ключ дверьми, которые, впрочем, не помешали ему уйти "красиво".

Инцидент произошел в супермаркете на улице Советской. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина кладет в корзину упаковки с сыром, а затем прячется за стеллажами и перекладывает их в свои штаны. Очевидно, вор полагал, что находится в "слепой" зоне и, потому отложив корзину, спокойно направился к выходу.

Однако он не подозревал, что все его манипуляции были замечены и продавщицы отрезали ему пути к отступлению, закрыв входную дверь. Перед выходом его остановили, пристыдили и заставили вернуть украденные продукты. Если верить одной из продавщиц, неудачливый шоплифтер пытался вынести из магазина около 40 кусков сыра.