Свердловчанин попался на краже и сбежал, разбив стеклянную дверь

Мужчина умудрился засунуть в свои широкие штаны около 10 упаковок сыра. Продавщицы это заметили и закрыли входную дверь. Неудачливой вор на выходе все вернул, но дверь ему так и не открыли. Пришлось идти напролом.
Житель Среднеуральска попытался пронести мимо кассы несколько упаковок сыра, спрятанные в широких штанах, но был замечен и остановлен заблаговременно закрытыми на ключ дверьми, которые, впрочем, не помешали ему уйти "красиво".
Инцидент произошел в супермаркете на улице Советской. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина кладет в корзину упаковки с сыром, а затем прячется за стеллажами и перекладывает их в свои штаны. Очевидно, вор полагал, что находится в "слепой" зоне и, потому отложив корзину, спокойно направился к выходу.
Однако он не подозревал, что все его манипуляции были замечены и продавщицы отрезали ему пути к отступлению, закрыв входную дверь. Перед выходом его остановили, пристыдили и заставили вернуть украденные продукты. Если верить одной из продавщиц, неудачливый шоплифтер пытался вынести из магазина около 40 кусков сыра.
После того как мужчина вытащил все продукты своих широких штанин, он попросил открыть дверь. Но продавщицы отказались его выпускать. И тогда, недолго думая, свердловчанин ногой разбивает стеклянную дверь и под крики испуганных сотрудниц покидает супермаркет.
Ну что ж , ушел он, конечно, красиво, но теперь его точно задержат, но не за кражу, а за повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений.
Источник:
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