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Свердловчанин попался на краже и сбежал, разбив стеклянную дверь

Свердловчанин попался на краже и сбежал, разбив стеклянную дверь (1 фото)

Автор:
02 февраля 2021 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   дверь   супермаркет   сыр   уничтожение чужого имущества   
574
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Мужчина умудрился засунуть в свои широкие штаны около 10 упаковок сыра. Продавщицы это заметили и закрыли входную дверь. Неудачливой вор на выходе все вернул, но дверь ему так и не открыли. Пришлось идти напролом.

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Метки: видео   воровство   дверь   супермаркет   сыр   уничтожение чужого имущества   
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4  комментария
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zenon Час назад
Меня удивляет, что творится на Урале. Во время моей жизни на Урале в Свердловске все были культурными людьми и никакого хамства. Даже пьяный в дым любитель горячительных напитков спрашивал культурно - можете мне одолжить вот такую сумму? Все были понятливые одолжить на бутылку все были готовы. Но если бы кто-то сказал - подайте на булку хлеба все бы ответили - иди работать.
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49k
smakido 17 минут назад
Да вы, батенька, гурман!
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
когда в организме не хватает сыра
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283
EM 3 часа назад
Стекло-то -не безопасное).
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