Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах

Порция убойных приколов о тех, о ком не принято шутить.
Вот это подписи!
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Прокурорским срочно пересмотреть классику!!
" А дело-то поважнее нагана будет.
Ты когда-нибудь его у меня на столе видел?
Ну, вот так, чтоб меня за столом не было, а дело бы лежало?"
@Жеглов
Дело было еще в 90-х... Была у него бабушка, под старость с мозгами стало что-то не то и она закрылась дома и никого не впускала и сама никуда не выходила. Единственное что - разрешала внуку приносить ей еду и то через полуоткрытую дверь забирала ее. Жила так несколько лет, и, когда умерла, товарищ попал-таки в квартиру... Квартира двушка - в одной комнате жила бабушка, а во вторую она выбрасывала мусор... Комната была завалена мусором выше окон по всей площади! Благо что это был первый этаж, товарищ заказал КАМАЗ и за несколько ходок вывез весь этот мусор загружая его в КАМАЗ через окно... Жесть та еще была, в квартиру из-за запаха еще долго было невозможно зайти...