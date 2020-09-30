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Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах

Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах (18 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: подборка   прикол   соцсети   уборка   уборщицы   юмор   
2946
18

Порция убойных приколов о тех, о ком не принято шутить.

Источник:

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Метки: подборка   прикол   соцсети   уборка   уборщицы   юмор   
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12  комментариев
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24k
Acu900 Час назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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10k
Ледовый Минуту назад
у нас после бабушки харвестер сеть пропадает
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13k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
Зачем? Как собаки умеют инстинктивно плавать, так и чиновники воровать, зачем ее этому учить?
Зачем? Как собаки умеют инстинктивно плавать, так и чиновники воровать, зачем ее этому учить?
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14k
Мойша Полчаса назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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14k
Мойша Полчаса назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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14k
Мойша Полчаса назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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14k
Мойша Полчаса назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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7k
Andrey 36 минут назад
Уборщица сожгла уголовное дело?
Прокурорским срочно пересмотреть классику!!
" А дело-то поважнее нагана будет.
Ты когда-нибудь его у меня на столе видел?
Ну, вот так, чтоб меня за столом не было, а дело бы лежало?"
@Жеглов

Уборщица сожгла уголовное дело? Прокурорским срочно пересмотреть классику!! " А дело-то поважнее нагана будет. Ты когда-нибудь его у меня на столе видел? Ну, вот так, чтоб меня за столом не было, а дело бы лежало?" @Жеглов
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1k
Шиц 46 минут назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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1k
Шиц 49 минут назад
Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах
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3k
Diesel 51 минуту назад
Реальная история с моим товарищем:
Дело было еще в 90-х... Была у него бабушка, под старость с мозгами стало что-то не то и она закрылась дома и никого не впускала и сама никуда не выходила. Единственное что - разрешала внуку приносить ей еду и то через полуоткрытую дверь забирала ее. Жила так несколько лет, и, когда умерла, товарищ попал-таки в квартиру... Квартира двушка - в одной комнате жила бабушка, а во вторую она выбрасывала мусор... Комната была завалена мусором выше окон по всей площади! Благо что это был первый этаж, товарищ заказал КАМАЗ и за несколько ходок вывез весь этот мусор загружая его в КАМАЗ через окно... Жесть та еще была, в квартиру из-за запаха еще долго было невозможно зайти...
Реальная история с моим товарищем: Дело было еще в 90-х... Была у него бабушка, под старость с мозгами стало что-то не то и она закрылась дома и никого не впускала и сама никуда не выходила. Единственное что - разрешала внуку приносить ей еду и то через полуоткрытую дверь забирала ее. Жила так несколько лет, и, когда умерла, товарищ попал-таки в квартиру... Квартира двушка - в одной комнате жила бабушка, а во вторую она выбрасывала мусор... Комната была завалена мусором выше окон по всей площади! Благо что это был первый этаж, товарищ заказал КАМАЗ и за несколько ходок вывез весь этот мусор загружая его в КАМАЗ через окно... Жесть та еще была, в квартиру из-за запаха еще долго было невозможно зайти...
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9k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Она сама "пылеСОС"
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