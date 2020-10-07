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Палочки для еды: обновлённое руководство по использованию

Палочки для еды: обновлённое руководство по использованию (12 фото + 2 гиф)

Автор:
07 октября 2020 10:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: азиаты   палочки   палочки для еды   подборка   прикол   соцсети   юмор   
1194
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Метки: азиаты   палочки   палочки для еды   подборка   прикол   соцсети   юмор   
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2  комментария
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15k
nobody® Час назад
Комментарий к фото
Многие знают о том, что можно облегчить себе жизнь, если не разделять палочки
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3k
Enigma Kuutar 14 минут назад
Умею.
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