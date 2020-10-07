Палочки для еды: обновлённое руководство по использованию

Не показывайте этот пост азиатам, если не хотите развязать Третью мировую войну ;)
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Палочки для еды настолько хороши, что из лапши за обед можно связать небольшой шарфик... и варежки... и свитер
Как не испачкать руки...
Идеально ^_^
А вы умеете кушать палочками?
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