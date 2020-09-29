Лёгкий пластилин – это масса, которая позволяет сделать любые фигурки. Благодаря тому, что этот материал застывает на воздухе, фигурки из него можно сохранять и коллекционировать. Материал приятный на ощупь, хорошо растягивается и не пачкает руки и одежду при использовании.
Перед тем как сделать фигурки и поделки из лёгкого пластилина поэтапно, ознакомьтесь с правилами использования материала. Его обязательно нужно хранить в герметичной упаковке. Старайтесь работать с деталями быстро, особенно если они мелкие. Из него нельзя сделать много заготовок и только потом их скреплять, ведь материал быстро застывает.
Крупные фигурки лучше скреплять с помощью спичек или зубочисток предварительно обработав места соединения водой. С остальными правилами использования будем знакомиться в процессе изготовления поделок.
Крупные фигурки лучше скреплять с помощью спичек или зубочисток предварительно обработав места соединения водой. С остальными правилами использования будем знакомиться в процессе изготовления поделок.
Морская рыбка
Для тех, кто впервые пробует заняться лепкой, предлагаем начать с морских обитателей. Именно морские фигурки и поделки из лёгкого пластилина поэтапно попробуем слепить. Самый известный морской обитатель – рыбка, с неё и начнём. Подготовьте пластилин, стеку и приступайте к изготовлению:
Берём большой кусок пластилина, у нас он жёлтый. Как следует раскатываем его в ладонях так, чтобы получился шарик. Он должен быть гладким, без трещинок.
Берём большой кусок пластилина, у нас он жёлтый. Как следует раскатываем его в ладонях так, чтобы получился шарик. Он должен быть гладким, без трещинок.
С одного конца заужаем шарик. Формируем капельку – это будет тельце рыбки.
Достаём немного фиолетового пластилина. Скатываем три маленьких шарика. Из каждого формируем длинную колбаску, аккуратно придавливаем, чтобы получились полоски. Этими деталями украшаем верхнюю часть будущей рыбки.
Из этого же цвета скатаем два шарика для плавничков. Аккуратно приплюсните их и придайте с одной из сторон зауженный вид. Стекой добавляем к плавникам полоски. Прикрепите детали по бокам рыбки.
Продавливаем спереди рыбки места для глаз. Скатываем два белых шарика и размещаем в подготовленные места. Добавляем чёрные зрачки. Внизу продавливаем стекой улыбку.
Не хватает только хвостика и плавника, который мы разместим сверху. Хвостик делаем по подобию боковых плавников, но большого размера. Верхний плавник будет иметь вытянутую, округлую форму. Крепим его к спинке.
Вот такая симпатичная рыбка получилась.
Достаём немного фиолетового пластилина. Скатываем три маленьких шарика. Из каждого формируем длинную колбаску, аккуратно придавливаем, чтобы получились полоски. Этими деталями украшаем верхнюю часть будущей рыбки.
Из этого же цвета скатаем два шарика для плавничков. Аккуратно приплюсните их и придайте с одной из сторон зауженный вид. Стекой добавляем к плавникам полоски. Прикрепите детали по бокам рыбки.
Продавливаем спереди рыбки места для глаз. Скатываем два белых шарика и размещаем в подготовленные места. Добавляем чёрные зрачки. Внизу продавливаем стекой улыбку.
Не хватает только хвостика и плавника, который мы разместим сверху. Хвостик делаем по подобию боковых плавников, но большого размера. Верхний плавник будет иметь вытянутую, округлую форму. Крепим его к спинке.
Вот такая симпатичная рыбка получилась.
Осьминог
Продолжаем фантазировать на морскую тематику. Что можно сделать из лёгкого пластилина ещё? У нас есть восемь бирюзовых шариков из них мы сделаем красивого осьминога. Присоединяйтесь к изготовлению:
Каждый подготовленный шарик раскатываем в виде длинного червячка. Одну сторону делаем узкой. У нас получилось восемь ножек.
Каждый подготовленный шарик раскатываем в виде длинного червячка. Одну сторону делаем узкой. У нас получилось восемь ножек.
Выкладываем ножки по кругу и в центре соединяем их. Концы заворачиваем в разные направления.
Не хватает только головы. Её скатываем из бирюзового материала. Формируем большой шар. Продавливаем места для глазок.
Не хватает только головы. Её скатываем из бирюзового материала. Формируем большой шар. Продавливаем места для глазок.
Глаза будут из белого материала, добавляем чёрные зрачки. Стекой разрезаем улыбку и устанавливаем голову сверху ножек.
Милый осьминог готов.
Милый осьминог готов.
Простая улитка
Ищите, как сделать простые фигурки из лёгкого пластилина? Попробуйте слепить такую улитку. Это идеальный пример, если вы задались вопросом, как приучать ребёнка к лепке. Мы используем голубой и фиолетовый оттенок, вы можете взять любые другие. Начинаем лепить:
Из голубого цвета скатываем широкую колбаску. Приплюсните её так, чтобы она приобрела плоский вид. Добавляем к этой детали голубой шарик.
Из голубого цвета скатываем широкую колбаску. Приплюсните её так, чтобы она приобрела плоский вид. Добавляем к этой детали голубой шарик.
Из фиолетового скатываем длинную колбаску. Приплюсните её и скатайте заготовку в рулет. Размещаем деталь на голубой основе.
Добавим маленькие белые глазки с чёрными зрачками. Внизу разместим розовую улыбку. Прикрепим к голове рожки, чтобы всё получилось аккуратным, помогайте себе стекой.
Вот такая улитка может получиться у вас за пару простых шагов!
Добавим маленькие белые глазки с чёрными зрачками. Внизу разместим розовую улыбку. Прикрепим к голове рожки, чтобы всё получилось аккуратным, помогайте себе стекой.
Вот такая улитка может получиться у вас за пару простых шагов!
Маленькая мышка
Для следующей поделки воспользуемся нежным, голубым цветом пластилина. Предлагаем вам слепить мышку:
Сперва отделяем большой кусок, скатываем из него гладкий шарик. Для этого хорошо прижимаем пластилин к рабочей поверхности или тщательно разминаем руками.
Сперва отделяем большой кусок, скатываем из него гладкий шарик. Для этого хорошо прижимаем пластилин к рабочей поверхности или тщательно разминаем руками.
Одна из сторон шарика должна быть заострённой в виде капельки. Кончик слегка подгибаем кверху.
Берём немного розового пластилина. Скатываем два одинаковых шарика. Прижимом формируем лепёшки, с одной из сторон складываем края лепёшек. Получились ушки, крепим их к голове.
Берём немного розового пластилина. Скатываем два одинаковых шарика. Прижимом формируем лепёшки, с одной из сторон складываем края лепёшек. Получились ушки, крепим их к голове.
Из маленьких чёрных деталей скатываем глазки и кончик носика. Не хватает лишь длинного хвостика, формируем его из розового материала, крепим сзади, можно красиво свернуть его.
Мышка сделана. Двигаемся дальше и рассмотрим другие поделки из воздушного пластилина.
Мышка сделана. Двигаемся дальше и рассмотрим другие поделки из воздушного пластилина.
Брелок банан
Попробуем изготовить стильный и милый брелок в виде банана. Для него нам потребуется два оттенка жёлтого пластилина. Один яркий, другой более светлый. Давайте сделаем такой вариант поделки из воздушного пластилина:
Из светлого оттенка катаем небольшую колбаску. Закругляем концы и придаём слегка загнутый вид.
Из светлого оттенка катаем небольшую колбаску. Закругляем концы и придаём слегка загнутый вид.
Это будет мякоть банана. На этом этапе с одной из сторон вставляем специальное ушко, чтобы поделкой можно было пользоваться как брелком.
Теперь воспользуемся насыщенным жёлтым. Раскатываем материал как можно тоньше. Ножницами вырезаем три одинаковых овала. Прикрепляем их к мякоти, только аккуратно. Внизу эти части соединяем и сглаживаем, вверху кожуру разворачиваем.
Теперь воспользуемся насыщенным жёлтым. Раскатываем материал как можно тоньше. Ножницами вырезаем три одинаковых овала. Прикрепляем их к мякоти, только аккуратно. Внизу эти части соединяем и сглаживаем, вверху кожуру разворачиваем.
Дорисуем банану личико. Глазки и ротик можно нарисовать маркером. Блики и щёчки белой и розовой акриловой краской.
Брелок готов. Оставьте его подсыхать минимум на шесть часов.
Брелок готов. Оставьте его подсыхать минимум на шесть часов.
Котёнок в корзинке
Что можно слепить из воздушного пластилина ещё? Попробуйте сделать вот такого милого котёнка в корзинке, которого можно вынимать и помещать обратно. Для работы потребуется:
стека;
акриловая краска;
прозрачный лак;
кисточка.
Цвета пластилина можно выбрать свои, это зависит от того, какого цвета корзинку и котика вы хотите получить. Займёмся лепкой:
Начнём с изготовления корзины. Мы взяли синий пластилин и раскатали его в длинную, тонкую колбаску.
стека;
акриловая краска;
прозрачный лак;
кисточка.
Цвета пластилина можно выбрать свои, это зависит от того, какого цвета корзинку и котика вы хотите получить. Займёмся лепкой:
Начнём с изготовления корзины. Мы взяли синий пластилин и раскатали его в длинную, тонкую колбаску.
Аккуратно растягиваем полученный жгутик пальцами. Складываем заготовку вдвое. Начинаем перекручивать материал, так, чтобы получился переплетённый вид.
Складываем корзинку. Скручиваем жгут в плоский рулет. Весь материал не используем, оставляем на стенки. Отрезаем лишнее, сглаживаем края. Подобным образом добавляем стенки корзинки.
Складываем корзинку. Скручиваем жгут в плоский рулет. Весь материал не используем, оставляем на стенки. Отрезаем лишнее, сглаживаем края. Подобным образом добавляем стенки корзинки.
Осталось сделать ручку корзинки. Для неё понадобится такой же жгутик. Прикладываем к нижней части корзины, закрепляем и срезаем лишнее. Корзина готова.
Сделаем котика. Из белого цвета формируем два шарика. Одному придаём форму конуса, второй располагаем на кончике конуса. Из двух маленьких частей делаем треугольные ушки. Добавляем спереди две лапки, а сзади хвостик. Располагаем всё так, чтобы котёнок поместился в корзинку.
Сделаем котика. Из белого цвета формируем два шарика. Одному придаём форму конуса, второй располагаем на кончике конуса. Из двух маленьких частей делаем треугольные ушки. Добавляем спереди две лапки, а сзади хвостик. Располагаем всё так, чтобы котёнок поместился в корзинку.
Стекой прорезаем пальчики на лапках. Акриловой краской нарисуйте глазки котику, усы, ротик и носик на мордочке. Покрываем поделки прозрачным лаком, чтобы они блестели.
Получилась очень милый вариант поделки из лёгкого пластилина для начинающих.
Получилась очень милый вариант поделки из лёгкого пластилина для начинающих.
Лепим розу
Изучая информацию о том, как сделать фигурки из воздушного пластилина, нельзя не остановиться на цветах. Попробуем слепить розу, это самый популярный цветок, который может пригодиться при создании отдельных композиций. Подготовьте:
несколько оттенков розового пластилина;
зелёный цвет;
прочную проволоку или зубочистку.
Приходим к процессу изготовления:
Начнём с лепки центральной части розы. Из светлого, розового оттенка отщипываем небольшие кусочки.
несколько оттенков розового пластилина;
зелёный цвет;
прочную проволоку или зубочистку.
Приходим к процессу изготовления:
Начнём с лепки центральной части розы. Из светлого, розового оттенка отщипываем небольшие кусочки.
Делаем из них тонкие лепёшки, соединяем между собой. Сворачиваем этот ряд в трубочку.
Добавляем к первой заготовке лепестки сверху, располагаем их внахлёст друг к другу. Постепенно увеличиваем размер деталей. Продолжаем работу, пока не будет полностью готова центральная часть цветка.
Добавляем к первой заготовке лепестки сверху, располагаем их внахлёст друг к другу. Постепенно увеличиваем размер деталей. Продолжаем работу, пока не будет полностью готова центральная часть цветка.
Внешние лепестки должны быть темнее. Эти детали делаем самыми большими. Продолжаем располагать лепестки внахлёст.
Теперь сделаем стебель и листики. Для этого используем зелёный цвет. Берём небольшую лепёшку. С четырёх сторон делаем небольшой изгиб. Примеряем деталь к цветку и закрепляем его снизу.
Теперь сделаем стебель и листики. Для этого используем зелёный цвет. Берём небольшую лепёшку. С четырёх сторон делаем небольшой изгиб. Примеряем деталь к цветку и закрепляем его снизу.
Чтобы цветок прочно держался, для стебля потребуется зубочистка или прочная проволока. Скатываем небольшую колбаску, вставляем в неё проволоку и продолжаем облеплять всё пластилином. Прикрепляем деталь к цветку и украшаем листиками.
Вот и всё. Сделав несколько таких цветов можно получить настоящий букет. Такая поделка из лёгкого пластилина никогда не завянет и будет радовать глаз!
Вот и всё. Сделав несколько таких цветов можно получить настоящий букет. Такая поделка из лёгкого пластилина никогда не завянет и будет радовать глаз!
Божья коровка на ромашке
А сейчас попробуем научить лепить божью коровку на ромашке. Занятие наверняка понравится детям, а поделку можно использовать для детского сада. Подготовьте пластилин нужных цветов, стеку и приступаем к занятию:
Из белого скатываем гладкий шар. После этого вытягиваем из него колбаску. Эту заготовку нужно разрезать на пять частей.
Из белого скатываем гладкий шар. После этого вытягиваем из него колбаску. Эту заготовку нужно разрезать на пять частей.
Старайтесь, чтобы части были примерно одинаковыми.
Из полученных деталей будем делать лепестки для ромашки. Нужно скатать пять шариков. Предварительно перед скатыванием растяните пластилин, чтобы убрать из него лишний воздух. Так, детали будут ровными и красивыми.
Из каждого шарика катаем капельку. После этого аккуратно придавливаем каждую, чтобы получился лепесток.
Из полученных деталей будем делать лепестки для ромашки. Нужно скатать пять шариков. Предварительно перед скатыванием растяните пластилин, чтобы убрать из него лишний воздух. Так, детали будут ровными и красивыми.
Из каждого шарика катаем капельку. После этого аккуратно придавливаем каждую, чтобы получился лепесток.
С помощью стека делаем насечки на узких сторонах каждого лепестка. Из полученных деталей выкладываем цветок.
Делаем серединку цветка. Скатываем жёлтый шарик. Кладём в центр будущего цветка и слегка прижимаем сверху. На центральной части ромашки нужно сделать текстуру. Её можно создать зубочисткой или другим острым инструментом.
Делаем серединку цветка. Скатываем жёлтый шарик. Кладём в центр будущего цветка и слегка прижимаем сверху. На центральной части ромашки нужно сделать текстуру. Её можно создать зубочисткой или другим острым инструментом.
Дальше формируем фигурку насекомого. Берём красный цвет, разминаем его и катаем ровный шарик. Слегка придавливаем сверху и ровняем бока пальцем. С помощью стека разделяем верхнюю часть заготовки пополам.
Разминаем чёрный пластилин, катаем маленький шарик. Это будет голова божьей коровки, приклеиваем её с одной из сторон туловища. Из этого же цвета катаем колбаску, нарезаем на кусочки и прижимаем, так получатся пятнышки, которыми мы украсим насекомое.
Из белого цвета сделайте глаза. Добавьте зрачки. При желании можно сделать тонкие рожки и вырезать улыбку.
Все детали готовы, теперь можно поместить божью коровку на подготовленный цветок.
Разминаем чёрный пластилин, катаем маленький шарик. Это будет голова божьей коровки, приклеиваем её с одной из сторон туловища. Из этого же цвета катаем колбаску, нарезаем на кусочки и прижимаем, так получатся пятнышки, которыми мы украсим насекомое.
Из белого цвета сделайте глаза. Добавьте зрачки. При желании можно сделать тонкие рожки и вырезать улыбку.
Все детали готовы, теперь можно поместить божью коровку на подготовленный цветок.
Сквиш Губка Боб
Даже игрушку антистресс можно сделать с помощью лёгкого пластилина. Изготовим такую игрушку в виде любимого персонажа Спанч Боба. Использовать будем следующие материалы:
пластилин;
губка для мытья посуды (желательно жёлтую);
две зубочистки;
инструменты для лепки.
Переходим к изготовлению:
Берём подготовленную губку и убираем с неё жёсткую часть. Это нужно сделать, чтобы игрушка была мягкой.
пластилин;
губка для мытья посуды (желательно жёлтую);
две зубочистки;
инструменты для лепки.
Переходим к изготовлению:
Берём подготовленную губку и убираем с неё жёсткую часть. Это нужно сделать, чтобы игрушка была мягкой.
Для штанов из коричневого материала изготовляем колбаску. После этого её нужно раскатать до плоского состояния. Если края получились неровными их можно подрезать ножиком или ножницами. Получившейся полоской обклеиваем нижнюю часть губки. Скатываем два коричневых шарика и прикрепляем снизу. Так, у нас получились шорты.
Аналогичным способом делаем белую рубашку. Крепим её над шортами.
Аналогичным способом делаем белую рубашку. Крепим её над шортами.
Остальную часть губки обклеим жёлтым пластилином. Катаем большой шар и раскатываем из него лепёшку. Оборачиваем губку и срезаем ножницами выступающие части. Если кусок не закрыл всю поверхность, раскатайте ещё одну лепёшку.
Оформим лицо персонажа. Из белых кругов сделаем глаза, внутрь добавляем голубые и чёрные круги меньшего размера. Для ресниц раскатываем тонкий жгутик, нарезаем и крепим над глазами.
Оформим лицо персонажа. Из белых кругов сделаем глаза, внутрь добавляем голубые и чёрные круги меньшего размера. Для ресниц раскатываем тонкий жгутик, нарезаем и крепим над глазами.
Если получилось неровно, поправьте всё стеком. Из остатков жгутика делаем пояс на шортах.
Смешайте красный цвет с коричневым. Из полученного результата катаем лепёшку и ножницами вырезаем рот. Для языка смешиваем белый и красный пластилин. Крепим ко рту и ровняем всё стекой. Из жёлтого жгутика делаем контуры рта, щёки и вытянутый нос. Добавим два торчащих зуба.
Смешайте красный цвет с коричневым. Из полученного результата катаем лепёшку и ножницами вырезаем рот. Для языка смешиваем белый и красный пластилин. Крепим ко рту и ровняем всё стекой. Из жёлтого жгутика делаем контуры рта, щёки и вытянутый нос. Добавим два торчащих зуба.
Из белого цвета изготавливаем два круга. Крепим их на место рук. Вырезаем отдельно два треугольника и размещаем на рубашке. Из красного делаем галстук.
Остались руки и ноги. Скатываем жгутик, делим на две части, крепим к рукавам.
Остались руки и ноги. Скатываем жгутик, делим на две части, крепим к рукавам.
Добавляем на окончаниях по лепёшке и стекой прорезаем пальчики. На места ног установите зубочистки, оформите их жёлтым пластилином. Добавляем внизу носки и чёрные ботинки.
Игрушка готова. Добавьте к ней текстуру с помощью инструментов. Теперь вы знаете, что можете слепить сквиш из воздушного пластилина.
Игрушка готова. Добавьте к ней текстуру с помощью инструментов. Теперь вы знаете, что можете слепить сквиш из воздушного пластилина.
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Метки: пластилин поделка своми руками сделай сам фото
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