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Как сделать фигурки и поделки из лёгкого пластилина

Как сделать фигурки и поделки из лёгкого пластилина (24 фото)

Автор:
29 сентября 2020 09:04
Сообщество : Сделай сам!
Метки: пластилин   поделка   своми руками   сделай сам   фото   
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Лёгкий пластилин – это масса, которая позволяет сделать любые фигурки. Благодаря тому, что этот материал застывает на воздухе, фигурки из него можно сохранять и коллекционировать. Материал приятный на ощупь, хорошо растягивается и не пачкает руки и одежду при использовании.

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Метки: пластилин   поделка   своми руками   сделай сам   фото   
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Ivan 47 минут назад

Как сделать фигурки и поделки из лёгкого пластилина
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