Как сделать фигурки и поделки из лёгкого пластилина

С одного конца заужаем шарик. Формируем капельку – это будет тельце рыбки.



Достаём немного фиолетового пластилина. Скатываем три маленьких шарика. Из каждого формируем длинную колбаску, аккуратно придавливаем, чтобы получились полоски. Этими деталями украшаем верхнюю часть будущей рыбки.



Из этого же цвета скатаем два шарика для плавничков. Аккуратно приплюсните их и придайте с одной из сторон зауженный вид. Стекой добавляем к плавникам полоски. Прикрепите детали по бокам рыбки.



Продавливаем спереди рыбки места для глаз. Скатываем два белых шарика и размещаем в подготовленные места. Добавляем чёрные зрачки. Внизу продавливаем стекой улыбку.



Не хватает только хвостика и плавника, который мы разместим сверху. Хвостик делаем по подобию боковых плавников, но большого размера. Верхний плавник будет иметь вытянутую, округлую форму. Крепим его к спинке.



Вот такая симпатичная рыбка получилась.